Несколько беспилотников, предположительно управляемых йеменскими хуситами, атаковали саудовскую нефтеперекачивающую станцию 14 мая. Возникла новая точка напряжённости в регионе, который уже находится на грани обострения противостояния между США и Ираном, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Саудовской Аравии

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Военный представитель хуситов заявил, что группа предприняла множество атак против «жизненно важных объектов Саудовской Аравии» с использованием беспилотников, оснащённых взрывными устройствами. Хуситы воюют против сил Саудовской Аравии в Йемене с 2015 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нападение на нефтеперекачивающую станцию является «террористическим актом», добавив, что нападение не привело к остановке работы на нефтяных объектах. До сих пор не поступало сообщений о возможных жертвах или пострадавших в результате атаки.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

Нападение произошло на следующий день после того, как официальные лица Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что четыре «нефтяных танкера» получили повреждения в результате «саботажа». До сих пор неясно, какой ущерб был нанесён танкерам. Американские чиновники подозревают, что Иран и его союзники могут быть причастны к атакам на танкеры.

За последние несколько месяцев произошло обострение напряжённости в отношениях между США и Ираном. В апреле 2019 года президент США Дональд Трамп осуществил беспрецедентный шаг, объявив о внесении Корпуса стражей Исламской революции в список террористических организаций. В ответ Иран причислил американские войска на Ближнем Востоке к «террористическим группам». В начале этого месяца, 5 мая, советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что США направили авианосную группу в Персидский залив. По словам Болтона, это должно послужить «сигналом» для Ирана о том, что любое возможное нападение в отношении США или региональных союзников «будет встречено с неослабевающей силой». Позднее, 13 мая, издание The New York Times сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность отправки в регион до 120 тыс. военных, если Иран нападёт на персонал США или американских союзников в регионе. В свою очередь Иран заявил, что откажется от выполнения ряда условий, предусмотренных в ядерном соглашении 2015 года.

U.S. Army Американские военные

Мы обратились к экспертам Atlantic Council, чтобы узнать, к каким, по их мнению, последствиям могут привести нападения на нефтяной объект Саудовской Аравии.

«На первый взгляд всё выглядит относительно просто… Сначала министр иностранных дел Ирана предупреждает о возможных «несчастных случаях» в связи с усилением напряжённости. Потом США указывают на данные разведки о том, что Иран планирует нанести удар по интересам США или их союзников. Затем ОАЭ и Саудовская Аравия сообщают о диверсиях против нефтяных танкеров, после чего следует сообщение Саудовской Аравии о нападении беспилотников на её нефтяную инфраструктуру», — заявил старший советник по ближневосточным программам Atlantic Council Уильям Ф. Векслер.

По мнению Векслера, есть все основания ожидать того, что всё продолжится в том же русле. Это может только увеличить угрозу появления возможных просчётов, ошибок и эскалаций, ведущих к более широкому военному конфликту.

«Однако далеко не все готовы поверить в причастность Ирана к нападениям. Маловероятно, что большинство согласится поверить на слово Саудовской Аравии, ОАЭ и, увы, даже США. Поэтому крайне важно, чтобы администрация Трампа предоставила исчерпывающие доказательства причастности Ирана, особенно если эти доказательства в конечном итоге приведут к началу военных действий в будущем. Предоставление неверной информации может иметь долговременные негативные последствия для национальной безопасности США», — уверен Векслер.

Атака хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии свидетельствует о том, что хуситы смогли улучшить свои военные возможности, считает советник по ближневосточным программам Atlantic Council Кэтрин Вольф.

Согласно последним оценкам экспертов ООН и сообщению издания The Wall Street Journal, опубликованному 2 мая, у хуситов появились новые беспилотники, способные преодолеть до 1 тыс. 500 километров. Теперь нефтяные насосные станции Саудовской Аравии оказались в зоне досягаемости этих беспилотников.

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«Даже если бы Иран осуществлял оптовые поставки оружия хуситам… существует мало доказательств того, что деятельность хуситов находится под непосредственным контролем Ирана», — заявила Вольф.

По мнению Вольф, атака беспилотников может иметь негативные последствия для мирных переговоров между противоборствующими сторонами в Йемене. Предполагалось, что хуситы в одностороннем порядке должны вывести свои силы из всех ключевых портов, включая порт Ходейда. Тем самым они продемонстрировали бы свою готовность к осуществлению Стокгольмского соглашения. Однако одним из ключевых препятствий на пути мирного урегулирования стало отсутствие доверия между хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией. Недавняя атака может лишь обострить недоверие.