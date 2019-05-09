Bloomberg: ЕС должен бросить вызов санкциям США против Ирана

Александр Белов, , 08:03 — REGNUM

Решение Ирана отказаться от выполнения ряда своих обязательств в рамках ядерного соглашения 2015 года, из которого США вышли в мае 2018 года, свидетельствует о серьёзном провале внешней политики ЕС. Европейские страны действовали слишком кротко и неэффективно перед лицом односторонних американских санкций, и эта ненужная мягкость может нанести ЕС определённый ущерб, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

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В 2018 году, когда президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном, которое призвано ограничить иранскую ядерную программу, европейские лидеры отказались последовать примеру Вашингтона и предприняли попытки защитить соглашение, поскольку США восстановили все свои санкции против Ирана. Во-первых, ЕС ввёл в действие так называемый «закон о блокировании», чтобы защитить европейские компании от экстерриториальных санкций США. Закон аннулирует решения иностранных судов в отношении европейских компаний и позволяет им обращать в суды ЕС с требованием компенсации ущерба, нанесённого санкциями.

Затем ЕС сосредоточился на создании специального механизма, позволяющего обойти обычные финансовые каналы, используемые для торговли с Ираном. После нескольких месяцев бездействия в конце января 2019 года во французской юрисдикции был создан INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) — Инструмент поддержки товарных бирж. Эти меры должны были показать Ирану, что европейские страны готовы противостоять США, чтобы защитить ядерное соглашение. Причина, по которой они не сработали, заключается в том, что по сути своей данные меры лишь создавали видимость того, что ЕС готов защищать соглашение.

С одной стороны, закон о блокировании совсем не гарантирует того, что европейские компании в конечном итоге смогут добиться какой-либо разумной компенсации за вред, причинённый американскими санкциями. Проблема заключается в том, что решения европейских судов не действуют в США. В любом случае в законе есть оговорка: европейским компаниям даже не нужно платить незначительные штрафы за соблюдение торговых ограничений США в отношении Ирана, если они смогут доказать Европейской комиссии, что невыполнение санкций может причинить ущерб их деятельности или интересам ЕС. Большинство крупных компаний решили пойти именно по этому пути.

Единственный раз, когда закон о блокировании действительно сработал, был в 1997 и 1998 годах, когда данный закон использовали в качестве инструмента ведения переговоров, который должен был поспособствовать заключению нескольких соглашений с администрацией бывшего президента США Билла Клинтона. Эти соглашения должны были защитить европейские компании от американских санкций против Кубы. Судьба этих соглашений оказалась под угрозой, поскольку администрация Трампа решила ужесточить ограничения в отношении Кубы. В целом Трамп, похоже, не заинтересован в достижении каких-либо компромиссов с европейскими союзниками.

Что касается INSTEX, то на данный момент его используют для организации гуманитарных поставок, которые и без того допустимы в рамках американских санкций. Как на прошлой недели отметил мой коллега Лайонел Лоран, пока что INSTEX так и не начал работать.

Теперь Иран требует большего от европейских стран, подписавших ядерное соглашение. Через 60 дней Тегеран намерен отказаться от соблюдения ряда ограничений в отношении обогащения урана, если европейские страны не смогут обеспечить увеличение объёмов торговли. За этот срок ЕС мало что может сделать с помощью нынешнего набора инструментов. ЕС сейчас не может обеспечить европейскому бизнесу сколь-либо значительную защиту от американских санкций. Однако европейские страны могут и должны предпринять все необходимые усилия, чтобы заблокировать экстерриториальные санкции США. В противном случае ЕС и европейские транснациональные корпорации так и будут подвержены непредсказуемым превратностям внутренней политики США.

Что если Трампа переизберут в 2020 году? Что если он или Конгресс, который пытается связать ему руки, станут навязывать всё более жёсткие санкции в отношении Китая, России или других крупных торговых партнёров ЕС? Ни один из этих сценариев нельзя исключать. Возможно, США предпочтут выступить больше в качестве конкурента ЕС, чем друга, независимо от того, кто окажется во главе Белого дома.

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Однако ЕС может кое-что сделать, например, использовать правовую систему США, чтобы обуздать санкционные амбиции Вашингтона. Иностранные компании, обвиняемые в нарушении санкций, предпочитают платить штрафы и избегать правовых битв в федеральных судах США. ЕС мог бы активно создавать правовые проблемы в США в отношении того, как законодательство о санкциях интерпретируется и применяется американским правительством. Данный подход может оказаться достаточно эффективным, чтобы хотя бы попытаться защитить экономические интересы ЕС.

Даже если ЕС не удастся создать правовые проблемы для США, Вашингтон получит чёткое послание о том, что доминирование Соединённых Штатов может быть поставлено под сомнение. Кроме того, ЕС должен использовать все возможные средства, прежде чем подумать о более решительных мерах и более дорогостоящем противостоянии США. В любом случае это гораздо лучше, чем просто подставить другую щёку, как это сделали в ЕС, несмотря на воинственную риторику.