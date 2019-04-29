Вашингтон, 8 января, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Ради победы на предстоящих выборах президента США действующий глава Белого дома Джо Байден может пойти на отчаянные меры на Украине, поскольку сохранит ли он президентское кресло или нет, зависит от исхода конфликта между Киевом и Москвой. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Он заявил, что ставки для Байдена особенно высоки, поскольку в случае поражения на выборах ему и его сыну грозит тюрьма. В такой ситуации сохранение президентского кресла становится жизненно важной задачей для действующего главы Белого дома.

«Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — указал эксперт.

Макговерн добавил, что конфликт на Украине развивается не по плану Белого дома.

«Является ли [Украина] трупом? Скорее всего, нет. Находится ли она на системе жизнеобеспечения? Да. Всё зависит от того, когда [президент России Владимир] Путин захочет, так сказать, перекрыть ей кислород», — сказал бывший аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, проведение следующих выборов президента США намечено на ноябрь 2024 года. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп сохраняет позиции основного соперника действующего главы государства Джо Байдена.

Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в штате Айова 5 января, заявил, что абсолютная некомпетентность главы Белого дома несёт большие неприятности США. Действующая власть угрожает демократии в стране, поскольку её лидер не смог бы управлять и магазином, подчеркнул политик.

По его словам, Байден способен устроить третью мировую войну и уничтожить США ещё до президентских выборов. Он подчеркнул, что нынешняя американская администрация ни с кем не ведёт себя правильно, из-за чего весь мир может оказаться в состоянии войны.