Василий Шульгин: «Жестокости добровольцев — следствие Белого безвластия»

Андрей Мартынов, , 19:09 — REGNUM

Отечественному читателю публицист и общественный деятель Василий Шульгин (1878−1976) известен в первую очередь по воспоминаниям «Дни», охватывающим 1905 — 1917 гг., «1920 год», об окончании Гражданской войны на юге России, и сочиненными в Советском Союзе с оглядкой на цензуру «Годами», имеющими подзаголовок «Воспоминания члена Государственной думы».

Написанные совместно с супругой и коллегами по созданной им вербовочной и разведывательной организации «Азбука» мемуары «1919 год» совместно с «1920 годом» и «1921 годом» образуют трилогию, посвященную Гражданской войне и началу эмиграции.

Подготовленная и прокомментированная историком Антоном Чемакиным книга посвящена деятельности Шульгина в Одессе и Киеве. На ее страницах города предстают как при белой, так и при красной власти.

Бывший депутат довольно точно передает психологию Гражданской войны. Вот описание его встречи с генералом Алексеем Гришиным-Алмазовым после того, как тот выбил превосходящих его по численности петлюровцев из Одессы. Генерал осознавал, что имеющихся в наличии войск недостаточно. «Формально мы победили… Но… Потери слишком велики», — признавался он позднее Шульгину. Поэтому, когда ночью один из белых отрядов был окружен противником и его командиру «полковнику N.» предъявили ультиматум, генерал распорядился выдвинуть аналогичное требование: безоговорочная капитуляция в течение пяти минут или расстрел всех попавших в плен.

«Я знаю, — говорил Гришин-Алмазов, — победа только за тем, кто наглее».

«Через десять минут адъютант прибежал снова и доложил… что противник сдался».

Одновременно Шульгин фиксирует и отрицательные черты, проявившиеся в Белом движении. Он с сожалением отмечал, что

«дисциплина в Добровольческой армии никогда не поднялась на достаточную высоту. Добровольческие полки всегда несколько отдавали партизанщиной. Это я говорю про лучшие части. Худшие же представляли двуликие банды, отличавшиеся иногда поразительным мужеством, но способные на всякие гадости».

Нечто подобное наблюдалось и у их противника (вспомним борьбу основателя РККА Льва Троцкого с той же партизанщиной в ее рядах), но

«жестокости большевиков были проявлением Красной власти, тогда как жестокости добровольцев были следствием Белого безвластия».

Грозные предчувствия обернулись катастрофой «1920 года».