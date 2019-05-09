Ситуация на глобальных фондовых рынках продолжит колебаться в зависимости от хода американо-китайских торговых переговоров, однако пока непризнанный факт состоит в том, что торговая сделка между США и КНР больше не имеет большого значения, пишет Майкл Шуман в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Конечно, было бы лучше, чтобы стороны всё же заключили торговое соглашение. Тем не менее отношения между двумя державами изменились настолько сильно с момента начала торговых переговоров, что многое отошло на второй план в условиях широкой конфронтации, которую не сможет остановить ни один торговый договор.

Обсуждаемое соглашение, по-видимому, содержит несколько аппетитных условий, которые могли бы укрепить позиции американских компаний в Китае. Однако, насколько нам известно, основные спорные вопросы не удастся урегулировать. Например, Китай не собирается отказываться от государственных субсидий в передовые отрасли своей промышленности. Даже если соглашение будет подписано, механизм контроля просто обречен на провал, он увязнет в бесконечных исках и встречных претензиях. Это может привести к введению новых санкций и подрыву позиций американского бизнеса в Китае.

Даже всеобъемлющее соглашение позволит урегулировать лишь ограниченный круг вопросов. Ранее было ощущение, что соглашение может вернуть отношения в «нормальное русло» или, по крайней мере, что-то урегулировать. Это означало, что бизнес мог продолжать свою деятельность на фоне периодического урегулирования возникающих дипломатических и идеологических споров.

Теперь всё это кажется практически невозможным. Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил союзников Соединённых Штатов, что слишком близкое сближение с Китаем может подорвать их отношения с Белым домом. Государственный секретарь США также заявил, что покупка телекоммуникационного оборудования у китайской компании Huawei вынудит Соединённые Штаты сократить обмен разведданными со своими союзниками.

禁书 网 Майк Помпео

Добавьте ко всему этому новые визовые ограничения для китайских учёных и резкую риторику США в отношении территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море. Конфликт вышел за пределы торговых пошлин и поставок соевых бобов. Торговое соглашение, возможно, позволило бы несколько снизить напряжённость, если бы китайское руководство проявило готовность отступить под давлением всё более напористой внешней политики Белого дома. Однако нет никаких признаков того, что Пекин готов проявить такую готовность. Китайские лидеры, возможно, стали меньше упоминать о своей программе «Сделано в Китае — 2025», однако так и не отказались от идеи модернизации китайской промышленности.

Что изменилось за год торговых переговоров? В Вашингтоне сформировалось устойчивое мнение о том, что Китай является главной стратегической угрозой для глобального доминирования Соединённых Штатов. Теперь, когда ситуация продолжает выходить из-под контроля, вернуть всё на круги своя кажется невозможным. Даже если торговое соглашение приведёт к некой паузе, она, вероятно, окажется очень короткой. Так как мнение Вашингтона о Китае продолжает ухудшаться, и левые, и правые приложат все усилия, чтобы обвинить Китай во всевозможных грехах в ходе предстоящей предвыборной кампании.

Steve Jurvetson Китайское предприятие в сфере высоких технологий

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Согласно данным Американского института предпринимательства, в 2018 году китайские инвестиции в США упали на 60%. Недавно принятые в Соединённых Штатах правила, ограничивающие инвестиции КНР, никуда не исчезнут. Несмотря на то, что экономики Соединённых Штатов и Китая пока полностью не отделены друг от друга, дальнейшая экономическая интеграция, несомненно, будет носить ограниченный характер, если развитие отношений между двумя странами продолжит двигаться по нынешнему пути. Инвесторы должны переключить своё внимание с торговых пошлин обеих стран на среднесрочные последствия, к которым может привести продолжающееся ухудшение отношений между обеими странами. Для американо-китайских торговых переговоров и дальше будут свойственны взлёты и падения, но ситуация в целом сильно не изменится.