Project Syndicate: США нужно позаботиться о будущем своей экономики

Александр Белов, , 09:56 — REGNUM

Несмотря на то, что в настоящий момент число заявок на получение пособия по безработице остаётся самым низким, начиная с 1969 года, экономика США по-прежнему сталкивается с проблемами на рынке труда, которые нельзя игнорировать. Имеет место долгосрочное снижение численности экономически активного населения в общей численности работающих и зарегистрированных безработных США (LFPR), а это ключевой фактор будущего роста, пишут Лаура Тайсон и Ленни Мендонка в статье для издания Project Syndicate.

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В конце 1960-х годов доля рабочей силы включала в себя 97% всех мужчин трудоспособного возраста (25−54 лет), но к 2018 году данный показатель сократился до 89%. Это было обусловлено снижением экономической активности мужчин, не имеющих высшего образования. Аналогичным образом после того, как уровень участия женщин в составе рабочей силы достиг своего пика в 1977 году (77%), он оставался неизменным до 2000 года, затем сократился после 2008 года. После 2015 года уровень участия женщин в составе рабочей силы немного повысился и к 2018 году составил 75%.

Ситуация в США отличается от ситуации, сложившейся в других развитых индустриальных экономиках. Например, благодаря наличию более широкой возрастной группы (15−64 лет), уровень участия населения в составе рабочей силы стабилизировался в Канаде и Соединённом Королевстве после падения между 1990 и 2000 годами, в то время как в США он еще больше снизился. В 2018 году уровень участия на селения в рабочей силе составил 78%, тогда как в Канаде и Великобритании данный показатель составил 82%.

Имеет место неравномерное сокращение уровня участия населения США в составе рабочей силы. Показатели LFPR варьируются не только в зависимости от возраста и пола, но также в зависимости от образования и места проживания. На уровень участия населения в составе рабочей силы также влияют такие факторы, как макроэкономические условия, автоматизация, тюремное заключение и зависимость от опиоидов. Например, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), зависимость от опиоидов является фактором, снижающим уровень участия мужчин в рабочей силе США.

Проблемы на рынке труда США ещё больше осложняют сильные различия между городом и сельской местностью. В крупных городах, как правило, уровень безработицы ниже, постоянно увеличивается численность населения, а рабочая сила имеет более высокий уровень образования. В небольших городах и сельских районах сложилась противоположная ситуация, при этом население этих районов продолжает стареть. Более чем в половине всех округов США численность населения продолжает сокращаться.

В период с 1963 года по 2017 год доля лиц, имеющих диплом об окончании колледжа или диплом о высшем образовании, увеличилась с 12% до 39%, а доля лиц, имеющих аттестат об общем полном среднем образовании, сократилась с 75% до 33%. Именно в последней группе лиц зарегистрирован самый высокий уровень безработицы и самый низкий уровень участия в составе рабочей силы. В то время как разрыв между сельскими и городскими районами по количеству лиц, имеющих аттестат об общем полном среднем образовании, удалось сократить, разрыв в численности выпускников высших учебных учреждений продолжает расти. Более того, по количеству выпускников средней школы или выпускников колледжей латиноамериканцы, афроамериканцы, коренные американцы и коренные жители Аляски продолжают отставать от азиатского и белого населения США.

Учитывая эти демографические различия, по оценкам Федерального резервного банка Ричмонда, сосредоточив своё внимание на женщинах, работниках, не имеющих высшего образования, и гражданах США, проживающих в сельских районах, Вашингтон мог бы добавить в состав рабочей силы более 18 млн человек. Аналогичным образом устранение пробелов в сфере образования может добавить в состав рабочей силы ещё 10 млн человек. Согласно данным центра образования и рабочей силы в Джорджтаунском университете, США столкнутся с нехваткой квалифицированной рабочей силы в пять миллионов рабочих уже в следующем году.

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Но увеличение участия собственного населения в составе рабочей силы недостаточно. Президент США Дональд Трамп не хочет расширять легальную миграцию, но роль, которую мигранты могут сыграть в будущем США, просто невозможно переоценить. Также для удовлетворения будущих потребностей рынка труда необходимо активизировать программы переподготовки кадров. Так как автоматизация становится всё более важной составляющей экономического роста, рабочие становятся всё более уязвимыми. Потребуются новые программы социального страхования, чтобы помочь им приобрести новые профессиональные навыки. В качестве модели можно взять сингапурскую программу Skills Future, которая предоставляет каждому гражданину доступ к индивидуальным программам переподготовки, а также увеличивает налоговые льготы и другие льготы по мере увеличения возраста работника.

Проблема заключается не только в «будущем рынка труда», но и в будущем людей и их источников существования. Развитие профессиональных навыков, необходимых для рынка труда XXI века, является одним из наиболее эффективных способов стимулирования экономического роста и снижения неравенства.