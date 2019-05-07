«В Казахстане в День Победы будут предприняты попытки накалить обстановку. Готовиться к подобным акциям властям, конечно, необходимо, но не в плане стягивания сил полиции и спецназа, а более умно и продуманно», — заявил политический аналитик Султанбек Султангалиев в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

— Акции протеста — абсолютно нормальное явление в политической практике. Никогда не бывает так, что в стране совсем нет недовольных. Задача государства направить подобные мероприятия в законное русло, чтобы они не представляли угрозы общественному порядку, жизни, здоровью и имуществу граждан.

После 19 марта казахстанское общество заметно оживилось, а власть потеряла остатки своей сакральности вместе с уходом Нурсултана Назарбаева с президентского поста. То есть психологическая ситуация в корне изменилась — изменились общественные настроения, а власть еще не до конца уяснила для себя метаморфозу.

Понять, возможно, поняли, но алгоритмы взаимодействия с новой реальностью еще не выработаны. Они только нащупываются, что было видно по сдержанной первоначальной реакции правоохранителей на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате. Казахстанские власти совершенно не заинтересованы в эскалации насилия и напряженности.

— У каждой протестной акции есть вдохновители, организаторы и цели. Беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов, которого, кстати, собираются судить в Российской Федерации за кражу почти 60 млрд рублей, в социальных сетях призывал своих адептов организовать несанкционированные митинги именно 1 мая.

Он прекрасно понимал как то, что данное мероприятие привлечет к себе внимание средств массовой информации и общества, так и то, что власть будет вынуждена отреагировать на подобную акцию…

Именно в расчете на реакцию властей, в идеале как можно более жесткую и репрессивную, и организовывался этот митинг.

Steve Evans Полиция Казахстана

— Подобная технология не нова и используется давно. В силу небольшого количества сторонников выбирается место большого скопления людей, как правило во время праздников. Остальное — дело техники.

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То есть главное здесь — информационное сопровождение и наличие большого количества «пушечного мяса» — задержанных в ходе акции.

Алгоритм, как видите, очень простой, и в силу правового положения подлинных организаторов (организация Аблязова — ДВК-признана казахстанским судом экстремистской — прим. ИА REGNUM ), и по причине неповоротливости местных исполнительных и правоохранительных органов действует безотказно.

При этом данная ситуация исключительно в интересах экс-банкира, так как позволяет ему, во-первых, заниматься раскачиванием ситуации на своей исторической Родине, а во-вторых, укреплять в глазах международного сообщества свой имидж «борца за права и свободы соотечественников, преследуемого исключительно по политическим мотивам», и тем самым избегать правосудия нескольких стран.

— Власти, конечно, контролируют ситуацию в плане того, что знают, когда и где будет акция, и оперативно реагируют. Другой аспект проблемы заключается в том, что в митинговщину стихийно вовлекаются посторонние граждане — либо протестно настроенные люди, ничего общего не имеющие с организацией Аблязова, либо просто зеваки, не понимающие правовых последствий своего участия в несанкционированном митинге.

Новые акции, конечно же, будут. Например, вполне ожидаемо, что в Казахстане 9 мая, в День Победы будут предприняты попытки накалить обстановку. Готовится к подобным акциям властям конечно необходимо, но не в плане стягивания сил полиции и спецназа, а более умно и продуманно.

Первым логическим шагом было бы разрешение проводить акции протеста в специально отведенных местах. Никому от этого плохо не будет и вместе с тем позволит избежать ситуаций когда могут пострадать невинные люди, подвергнуться опасности дети и ветераны.

(сс) selyutinm Алма-Ата

— С юридической точки зрения задержания участников акции абсолютно оправданы в силу того, что протестные акции носили несанкционированный характер.

Да, яркие фотографии, сделанные опытными журналистами, сыграли свою роль — социальные сети всколыхнулись в негодовании действиями полиции.

Однако, если смотреть на ситуацию с позиции действующего законодательства, то сомнений в законности действий правоохранительных органов быть не должно. Но это одна часть проблемы.

Вторая заключается в том, что исполнительные органы власти на протяжении многих лет не разрешают проведение тех же митингов по надуманным, зачастую издевательским поводам.

Можно понять местных чиновников — им так намного спокойнее, о государственных интересах мало кто из них всерьез задумывается, а тем временем градус протестности населения растет, не имея естественного выхода в правовом русле.

Нам необходимо менять законодательство и не только в политической сфере. Не исключаю того, что после завершения избирательной президентской кампании одним из основных векторов общественно-политического развития в Казахстане станет либерализация.