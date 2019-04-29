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Назарбаев призвал жителей Казахстана принять участие в выборах

Политика

Выборы президента Казахстана запланированы на 9 июня 2019 года

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 13:41 — REGNUM  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан республики принять активное участие в досрочных выборах главы государства, сообщает 29 апреля издание «Власть».

"Призываю всех казахстанцев и вас — членов Ассамблеи (Ассамблеи народов Казахстана — примечание ИА REGNUM ), принять активное участие в предстоящих выборах и еще раз показать наше единство», — заявил Назарбаев во время XXVII сессии Ассамблеи.

Он напомнил, что на внеочередном съезде правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») в качестве кандидата в президенты был выдвинут Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля состоялся XIX внеочередной съезд партии «Нур Отан». Во время съезда Назарбаев признался, что смена власти в республике готовилась более трех лет.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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