Назарбаев призвал жителей Казахстана принять участие в выборах

Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан республики принять активное участие в досрочных выборах главы государства, сообщает 29 апреля издание «Власть».

"Призываю всех казахстанцев и вас — членов Ассамблеи (Ассамблеи народов Казахстана — примечание ИА REGNUM ), принять активное участие в предстоящих выборах и еще раз показать наше единство», — заявил Назарбаев во время XXVII сессии Ассамблеи.

Он напомнил, что на внеочередном съезде правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») в качестве кандидата в президенты был выдвинут Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля состоялся XIX внеочередной съезд партии «Нур Отан». Во время съезда Назарбаев признался, что смена власти в республике готовилась более трех лет.

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