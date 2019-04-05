1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

События апреля еще раз подтверждают, что региональная политика Кремля, внешнеполитические задачи, реализация социально значимых проектов на местах и выстраивание каналов прямой коммуникации между властью и гражданами по-прежнему остаются тесно взаимосвязанными.

Во-первых, сохраняется курс руководства страны на развитие арктических, сибирских и дальневосточных регионов, встроенный в контекст внешнеполитических задач. Знаковыми событиями апреля в этом смысле стали V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге, а также форум «Один пояс, один путь» в Пекине, в которых принял участие Владимир Путин. Показательны два содержательных акцента.

Прежде всего, не только инфраструктурное развитие регионов служит опорой для решения внешнеполитических задач Кремля, но и эти задачи становятся драйверами, позволяющими реализовывать социально значимые проекты на местах. Недаром президент, находясь с визитом в КНР, напомнил о планах «развивать газификацию восточной части России, за Уралом, а потом соединить эти системы — западную часть и восточную». При этом проекты охватывают широкий круг регионов, в том числе находящихся в конечных точках значимых транспортных коридоров. Так, Владимир Путин, выступая на арктическом форуме в Санкт-Петербурге, пригласил иностранных инвесторов к совместной работе по созданию портов-хабов: Мурманского транспортного узла и портовой инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском. Это укрепляет позиции врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и может стать дополнительным позитивным аргументом для выдвижения на пост главы Камчатского края Владимира Илюхина, полномочия которого истекают в 2020 году.

Во-вторых, заметны усилия федеральных властей по борьбе с криминальными структурами, а также ужесточение контроля за деятельностью чиновников в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, вновь обратил внимание на проблему «хищнической вырубки лесов». Ранее он поднимал эту тему в Послании Федеральному собранию. Характерно, что глава государства отметил участие в решении этой проблемы не только государственных, но и общественных структур. Нельзя исключать, что со временем решение этой задачи будет предполагать не только противодействие криминальным элементам, но и перезагрузку элит в тех регионах и муниципальных образованиях, где борьба с незаконной вырубкой лесов приведет к замене чиновников, причастных к подобной деятельности или не предпринявших достаточных усилий для преодоления проблемы.

Patrick Mackie Бревна

В-третьих, политические очки ряду губернаторов, выходящих на выборы, может принести вопрос «создания центров прибыли в регионах». Владимир Путин, подтвердивший, что «такая задача стоит…, хотя сделано здесь совершенно недостаточно», напомнил в качестве примера размещение в Санкт-Петербурге головных офисов крупных компаний-налогоплательщиков. Фактически обсуждается возможность распространения такого опыта на другие регионы. Эту тему вполне могут поднимать губернаторы и врио глав регионов уже накануне региональных выборов 2019 года, ссылаясь на свои лоббистские возможности, позволяющие добиться регистрации крупных налогоплательщиков в соответствующих субъектах РФ.

В-четвертых, перспективная тема — развитие сельских территорий. Проект соответствующей госпрограммы подготовлен Министерством сельского хозяйства РФ и, по предварительным данным, должен быть утвержден уже 1 июня 2019 года. Программа может решить не только социально-экономические задачи, но и стать основой для активизации работы каналов прямой коммуникации между Центром и муниципальными образованиями в сельской местности. Например, проекты для участия в конкурсах на государственное софинансирование в рамках документа смогут представлять в том числе инициативные группы сельских жителей, общественные организации и муниципалитеты. Возможно, для деятелей местного уровня, которые примут активное участие в продвижении проектов программы, это принесет дополнительную популярность и станет важным фактором для развития политической карьеры.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Среди наиболее обсуждаемых тем, затрагивающих внутриэлитные отношения в регионах, — подготовка политических игроков к Единому дню голосования, а также выстраивание отношений между губернаторами и местными акторами в тех субъектах Федерации, в которых осенью 2018 года на губернаторских выборах победили представители парламентской оппозиции.

Вопреки прогнозам, накануне региональных избирательных кампаний-2019 целый ряд губернаторов готовы к выдвижению от «Единой России», причем подобную тактику нередко выбирают руководители территорий с заметным протестным потенциалом. Так, в губернаторских праймериз, проводимых партией в Оренбургской области, примет участие врио главы региона Денис Паслер. О намерении идти на выборы от «Единой России» заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Kremlin.ru Владимир Владимиров

В этом же контексте можно рассматривать ситуацию в регионах, в которых в 2019 году пройдут выборы в заксобрания, а также представительные органы административных центров. Например, создание активистами «Единой России» в Хабаровском крае движения «Время перемен» и позитивные отзывы об этой инициативе губернатора Сергея Фургала — не только шаг партии к конструктивному диалогу с главой региона, но и маркер, демонстрирующий, что Фургал не намерен идти на конфронтацию с партией парламентского большинства, осознавая ограничители и риски.

При этом, вопреки прогнозам о вероятности более активного взаимодействия между оппозиционными игроками накануне кампаний-2019, пока в большинстве предвыборных регионов сохраняется серьезный уровень раздробленности на оппозиционном фланге. Например, вероятный кандидат от КПРФ на выборах губернатора Оренбургской области Максим Амелин прямо заявил, что его партия не намерена объединять усилия в рамках кампании с ЛДПР и «Справедливой Россией». Нескоординированность позиций на оппозиционном фланге можно наблюдать накануне выборов глав и в ряде других регионов. Например, в Санкт-Петербурге о губернаторских амбициях заявляли депутаты заксобрания Михаил Амосов, Оксана Дмитриева и Борис Вишневский (два политика, в разное время состоявших в «Яблоке», и один действующий представитель этой партии, электорат которых, по крайней мере в некоторой степени, может пересекаться). Понятно, что заявления о губернаторских амбициях совершенно не означают высокой вероятности регистрации таких кандидатов, но приведенные примеры позволяют предположить, что взаимодействие между различными оппозиционными игроками в регионах, от которых традиционно ожидают высокого уровня протестного голосования, также будет серьезно затруднено.

Среди представителей парламентских оппозиционных партий, занявших губернаторские посты осенью 2018 года, до сих пор наименее устойчивыми остаются позиции главы Хакасии Валентина Коновалова. Публичная критика в адрес руководства республики, прозвучавшая со стороны одного из самых опытных политиков региона, председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева (руководящие посты в регионе он занимал еще в 1980-е годы), свидетельствует о том, что многие представители местных элит склонны рассматривать Валентина Коновалова как крайне уязвимую фигуру, от которой рациональнее дистанцироваться, чем рассчитывать на длительную работу с ним. Чаще в региональной политике действует иная закономерность: в первый год после избрания губернаторы получают серьезный карт-бланш, усиливая влияние и заставляя местные элиты идти на уступки. Можно предположить, что работа Коновалова в ближайшие месяцы будет проходить в крайне напряженной обстановке, что только усилит зависимость руководства региона от позиции федеральной власти, представители которой (в том числе команда полпреда президента в Сибирском федеральном округе) будут вынуждены продолжать работу с республикой для снижения напряженности и хотя бы временного устранения трений руководства региона со значимыми политическими и бизнес-игроками.

R-19.ru Валентин Коновалов

Значительный уровень рисков сохраняется и для главы Владимирской области Владимира Сипягина. Хотя публичная критика, с которой он выступил в адрес руководства ряда муниципальных образований, может быть позитивно оценена частью граждан, в итоге это может усилить уровень внутриэлитной напряженности в регионе.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

В апреле очевиден восходящий тренд для большинства врио губернаторов и нисходящий — для основной части оппозиционных губернаторов, занявших свои посты осенью 2018 года. Фактором роста влияния губернаторов традиционно остается реализация в возглавляемых ими регионах значимых инфраструктурных и социальных проектов, а также готовность к приходу в них крупных бизнес-игроков, факторами риска — внутриэлитные конфликты и протестная активность.

Входят в число фигурантов рейтинга врио губернаторов, назначенные на свои посты в марте: врио главы Челябинской области Алексей Текслер (53-е место), врио главы Мурманской области Андрей Чибис (67-е место), врио главы Оренбургской области Денис Паслер (68-е место), врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (79-е место), врио главы Калмыкии Бату Хасиков (83-е место).

Усиливается влияние главы Ставропольского края Владимира Владимирова (перемещается с 63-го на 57-е место), которому Владимир Путин в ходе встречи пожелал успеха на ближайших губернаторских выборах. После рабочей встречи с Дмитрием Медведевым в Москве продолжается укрепление позиций губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 62-го на 54-е место).

Volgograd.ru Андрей Бочаров

Продолжается восходящий тренд для большинства врио губернаторов, назначенных осенью 2018 года. После договоренности с ВЭБ РФ о поддержке инвестиционных проектов на территории Сахалинской области, включая модернизацию Корсаковского морского торгового порта, укрепляются позиции врио губернатора региона Валерия Лимаренко (с 36-го на 32-е место). Усиливается влияние врио главы Курской области Романа Старовойта (с 46-го на 44-е место) — после решения компании «Металлоинвест» направить около 1 млрд. рублей на инфраструктурные проекты в Железногорске. Проводимые без предупреждения проверки деятельности муниципальных властей приносят дополнительные политические очки врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову (с 50-го на 48-е место). На фоне обсуждения проектов по созданию в Астраханской области транспортно-логистических кластеров, а также прогнозов, что до 2024 года объем инвестиций в реализуемые в регионе проекты в сфере АПК должен составить около 30 млрд. рублей, укрепляются позиции врио губернатора Сергея Морозова (с 54-го на 51-е место). После визита Владимира Путина в Забайкальский край укрепляются позиции врио главы региона Александра Осипова (с 79-го на 76-е место), проводящего активную работу оказанию помощи пострадавшим от пожаров.

Укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 6-го на 5-е место), вместе с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом принявшего участие в рабочей встрече с Владимиром Путиным по перспективам развития транспортной сети в регионе. Получает дополнительные политические очки глава Мордовии Владимир Волков (с 11-го на 9-е место) — в регионе до 2024 года планируется направить около 8 млрд. рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», в том числе на строительство онкоцентра. Укрепляются позиции главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 15-го на 14-е место) — в округ, в частности, планируется привлечь около 12 млрд. рублей в рамках концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Усиливается влияние губернатора Белгородской области Евгения Савченко (с 26-го на 21-е место) — на фоне реализации в регионе инвестпроектов в сфере АПК. На позициях губернатора Томской области Сергея Жвачкина (с 57-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием) позитивно сказывается подписание соглашения с Кемеровской областью о строительстве автодороги Томск-Тайга, дублера трассы от Томска к Транссибу.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

Ослабевает влияние губернатора Иркутской области, представителя КПРФ Сергея Левченко (с 70-го на 72-е место) — региональное заксобрание отклонило губернаторский законопроект о прямых выборах мэра областного центра, а дума Ангарска не стала отправлять в отставку мэра города Сергея Петрова, несмотря на требование руководства региона. Теряет политические очки глава Владимирской области коммунист Владимир Сипягин (с 67-го на 73-е место) — на фоне конфликта с представителями дорожно-строительной отрасли. Отправленный в отставку экс-глава областного Департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Романенко подал иск в суд против губернатора, ранее работники ГУП «Дорожно-строительное управление № 3» обратились к президенту с письмом в поддержку уволенного чиновника. Нисходящий тренд для главы Хакасии Валентина Коновалова (с 72-го на 78-е место) развивается на фоне конфликта с руководством ПАО «МРСК Сибири», критики со стороны главы Верховного Совета региона Владимира Штыгашева и жестких оценок ситуации в республике, высказанных полпредом президента в СибФО Сергеем Меняйло. На фоне разногласий с мэром Комсомольска-на-Амуре Андреем Климовым теряет позиции губернатор Хабаровского края, представитель ЛДПР Сергей Фургал (с 73-го на 81-е место).

Возобновляется нисходящий тренд для губернатора Саратовской области Валерия Радаева (с 33-го на 37-е место), регион которого стал лидером по убыли населения. Из-за акций протеста против оптимизации медицинских учреждений в Анжеро-Судженске теряет позиции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (с 34-го на 41-е место). Развивается нисходящий тренд для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 41-го на 50-е место), в ходе выступления с отчетом перед заксобранием вступившего в открытый конфликт с Алексеем Чалым. После закрытия Следственным управлением СКР по Тамбовской области дела по обвинению в клевете в адрес губернатора за отсутствием состава преступления теряет позиции глава региона Александр Никитин (с 62-го на 77-е место). На фоне критики Центрального штаба ОНФ по поводу капремонта многоквартирных домов в Бурятии теряет политические очки глава республики Алексей Цыденов (с 80-го на 85-е место).

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2019 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

StockSnap Опрос

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).