Рейтинг влияния глав субъектов РФ в марте 2019 года

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Главным событием марта в сфере региональной политики стали новые перестановки в губернаторском корпусе. Очевидно продолжение тенденции на направление в регионы «молодых технократов» (несколько иной бэкграунд среди врио губернаторов, назначенных в марте, только у возглавившего Калмыкию Бату Хасикова) и «внешних» по отношению к региону политиков (к ним можно отнести врио главы Мурманской области Андрея Чибиса, врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина, да и карьера врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, детство которого прошло на Южном Урале, строилась в других регионах). Однако показательны и другие значимые тенденции региональной политики центра, проявившиеся в этих назначениях.

Во-первых, 4 из 5 регионов, затронутых ротациями, являются пограничными, а значение Калмыкии во внешнеэкономических связях России имеет потенциал роста в связи с выходом региона к Каспийскому морю (что важно и в связи с развитием международного транспортного коридора «Север-Юг»). Таким образом, перестановки могут быть связаны с развитием сразу нескольких ключевых направлений внешней политики России. В материалах, подготовленных АПЭК в 2018 году, нами неоднократно отмечалось значение, которое будет придаваться развитию приграничных регионов в политике Кремля в ходе нынешнего президентского срока Владимира Путина. Это внимание становится дополнительным фактором для кадровых ротаций в руководстве данных регионов и входящих в их состав муниципальных образований, причем не только на уровне губернаторов, но и управленцев нижестоящих звеньев. Сейчас эта тенденция ведет к интенсивному перемещению руководящих кадров из других регионов в подобные приграничные территории, но уже в перспективе 2024−2026 годов может способствовать увеличению числа выходцев из подобных приграничных регионов на управленческие позиции федерального уровня.

Во-вторых, с большинством данных регионов связаны значимые инфраструктурные и крупные бизнес-проекты. В Калмыкии это проект незамерзающего порта в Лагани, в Мурманской области — планы создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, в Республике Алтай — планы доведения железнодорожной ветки от Бийска до территории региона, в Челябинской области — высокоскоростная магистраль от центра региона до Екатеринбурга, а также планы ее продления до Кургана и территории Казахстана, а через Оренбургскую область должна пройти автомагистраль Европа-Западный Китай, один из крупнейших международных проектов в транспортной сфере. Кстати, первый из губернаторов, получивших публичное одобрение Владимира Путина на участие в выборах 2019 года, Олег Кувшинников, также в общении с президентом особое внимание уделил планам осуществления «инфраструктурного рывка» в возглавляемой им Вологодской области. Инфраструктурное развитие остается одним из приоритетов Кремля, но при этом предполагает более строгий надзор за реализацией подобных проектов на местах. При этом уже в течение 2019−2021 годов может вырасти роль при проведении такого независимого аудита специальных групп контроля, сформированных в том числе под эгидой «Единой России» (подробнее об этом — в разделе 2).

В-третьих, двое из пяти новых назначенцев (Денис Паслер и Бату Хасиков) имели опыт работы в региональных заксобраниях, а один из них (новый врио главы Калмыкии) — также в Совете Федерации. Это еще раз подтверждает, что центр придает публично-политическому опыту будущих губернаторов большее значение, чем многим кажется на первый взгляд. А работа в верхней палате Федерального собрания не в первый раз становится важной частью биографии новых назначенцев (отметим, например, схожий опыт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова). То есть одной из возможных карьерных стратегий для будущих губернаторов остается не только работа в федеральной исполнительной власти и бизнес-структурах, но и опыт деятельности в региональных и даже муниципальных органах власти — возможно, с дальнейшим переходом в Совет Федерации в качестве «кадрового трамплина» перед новыми назначениями.

В апреле 2019 года вновь сохранит актуальность арктическая повестка — в частности, в связи с проведением Международного арктического форума, который состоится 9−11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге при участии президента. Характерно, что цели освоения Арктики и развития Северного морского пути становятся локомотивами для реализации проектов в других частях страны (можно отметить хотя бы работу дальневосточной судоверфи «Звезда», где ведется строительство ледокольного флота). На этом фоне в ближайшие годы может вырасти значение северных регионов в качестве площадок для проведения значимых межрегиональных и международных форумов.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В тех субъектах РФ, где в 2019 году должны пройти значимые предвыборные кампании, активизируется работа губернаторов по выстраиванию внутриэлитных коалиций и укреплению собственного положения на муниципальном уровне — на фоне стремления оппозиционных сил усилить собственные переговорные позиции для диалога, в том числе с властями соответствующих территорий и «Единой Россией».

Во-первых, развивается отмеченная в аналитическом докладе АПЭК (февраль 2019) тенденция на кадровые ротации в руководстве ключевых муниципальных образований в регионах, где состоялась смена губернаторов. Например, досрочно покинул свой пост мэр Курска Николай Овчаров, возглавлявший администрацию города с 2008 года. Также оставил свою должность глава Липецка Сергей Иванов. Последний не стал полностью отрицать вероятности своего участия в выборах губернатора Липецкой области, хотя и в максимально обтекаемых выражениях («никогда не говори никогда»). Как правило, прогнозы о возможности открытой конкуренции идущего на выборы врио губернатора с чиновниками, занимавшими ключевые посты регионального и муниципального уровня при его предшественнике, не реализуются на практике. В случае с Липецкой областью пока наблюдается продолжение работы губернатора по выстраиванию собственной внутриэлитной коалиции. Одним из шагов в этом направлении стало назначение на пост врио мэра Липецка представительницы регионального агробизнеса Евгении Уваркиной.

Разногласия губернаторов-«варягов» с региональными элитами чаще приводят к временному компромиссу, чем к жесткому противостоянию на период официальной избирательной кампании. Однако чем уязвимее для критики работа команды губернатора (включая лиц, которых он делегирует в администрацию областного центра), тем быстрее исчерпывается карт-бланш, полученный им при назначении, и тем выше вероятность возобновления внутриэлитных конфликтов после выборов.

Во-вторых, в регионах, в которых в сентябре 2019 года должны состояться выборы губернаторов и депутатов заксобраний, активизировалась выступления потенциальных кандидатов с заявлениями о готовности участвовать в избирательной кампании. Характерно, что накануне губернаторских кампаний с такими заявлениями выступили политики, пользующиеся широкой узнаваемостью в своих регионах, но констатирующие, что для них преодоление муниципального фильтра станет большой проблемой (как, например, Оксана Дмитриева в Санкт-Петербурге). Частично такая тактика объясняется намерением оппозиционных политиков выиграть время для фактического ведения кампания на фоне дефицита информационных и материальных ресурсов. Но кроме того, подобные комментарии могут делаться и с намерением усилить позиции для переговоров с властями и иными оппозиционными силами накануне старта предвыборной гонки. При этом накануне выборов в заксобрания подобные заявления о намерениях могут вести не к результативным переговорам, а, напротив, к заметному росту напряженности между разными оппозиционными силами. Это одна из причин, по которой представители оппозиционных партий весьма осторожно комментируют вероятность коалиций, например, для раздела одномандатных округов в ходе выборов в заксобрания. Неплохой иллюстрацией является ситуация, например, в Хабаровском крае, где на фоне обсуждения в прессе слухов о возможности подобной коалиции между коммунистами и ЛДПР перед выборами в Законодательную думу последовал комментарий посещавшего регион зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, что представляемая им партия «взяла тактику закрывать все одномандатные округа».

В-третьих, «Единая Россия» использует дополнительные инструменты для укрепления влияния на региональную политику. В отдельных субъектах РФ партия делает шаги по укреплению роли региональных отделений партии по контролю за работой исполнительной власти. Ярким примером является Севастополь, где губернатор Дмитрий Овсянников сначала выступил с докладом о деятельности региональной администрации перед представителями «Единой России» и только потом — с отчетом перед заксобранием. Другим подходом является создание системы контроля за реализацией нацпроектов, включающих как федеральную рабочую группу (ее первое выездное заседание прошло 28 марта во Владимирской области), так и аналогичные структуры регионального уровня. Деятельность данных структур может — при условии эффективной организации их работы — как решить задачи по повышению электорального рейтинга партии, так и усилить аппаратные позиции ее функционеров, которые примут участие в деятельности таких групп контроля.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Реализация инфраструктурных проектов при федеральной поддержке, собственные усилия губернаторов по повышению инвестиционной привлекательности регионов, а также антикоррупционные процессы и резонансные протестные акции стали факторами изменения уровня влияния глав субъектов РФ в марте 2019 года.

После завершения очередной волны перестановок в губернаторском корпусе (врио губернаторов, назначенные на посты в марте, станут фигурантами рейтинга АПЭК в апреле 2019 года) несколько укрепляются позиции глав регионов, которые находились в зоне риска, но в итоге не были отправлены в отставку. К этой группе можно отнести главу Республики Крым Сергея Аксенова (с 26-го на 21-е место), позиции которого укрепились после визита в регион Владимира Путина, принявшего участие в праздновании юбилея возвращения полуострова в состав России. Также усиливается влияние губернаторов-«старожилов»: главы Белгородской области Евгения Савченко (с 34-го на 26-е место) и руководителя Калужской области Анатолия Артамонова (с 40-го на 36-е место).

Заметно укрепляет позиции глава Вологодской области Олег Кувшинников (с 36-го на 30-е место), ставший первым из глав регионов, выходящих на выборы в 2019 году, намерение которого выдвигаться на пост губернатора одобрил Владимир Путин. Получает дополнительные политические очки глава Ульяновской области Сергей Морозов (с 45-го на 39-е место), заявивший о намерении участвовать в губернаторских выборах 2021 года.

После сообщения правительства региона о том, что «Технопарк-Мордовия» получит 500 млн рублей из федерального бюджета в 2019—2020 годах, а также заявления руководителя Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о намерении провести в Мордовии один из европейских турниров, укрепляются позиции главы республики Владимира Волкова (с 13-го на 11-е место). Заявление владельца корпорации «Гринн», отчислявшей в бюджет Орловской области около 850 млн рублей ежегодно, о намерении перерегистрировать компанию в Курской области, ведет к потере политических очков орловским губернатором Андреем Клычковым (с 72-го на 76-е место) и развитию восходящего тренда для врио курского губернатора Романа Старовойта (с 51-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Ситуативно укрепляются позиции группы оппозиционных губернаторов, избранных осенью 2018 года. После участия губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в заседании комиссии при совете директоров ПАО «Газпром» по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке, несмотря на разногласия с руководством «Газпром межрегионгаз Владимир», укрепляются позиции данного чиновника (с 83-го на 68-е место). Выступивший с инициативой о субсидировании дальневосточных судостроительных предприятий глава Хабаровского края Сергей Фургал усиливает влияние (с 80-го на 74-е место), несмотря на обыски, проведенные сотрудниками ФСБ в здании регионального правительства. Несмотря на ряд скандалов, затрагивающих деятельность главы Хакасии Валентина Коновалова, позиции губернатора укрепляются на фоне обсуждения реализуемых в республике проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» (с 75-го на 73-е место).

После заявления о том, что Омская область должна получить около 120 млрд рублей на реализацию нацпроектов, получает дополнительные политические очки губернатор Александр Бурков (с 54-го на 48-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Традиционно значимым фактором роста влияния губернаторов остаются реализуемые в их регионах инфраструктурные проекты. После сообщений о том, что Краснодарский край может получить федеральное финансирование на строительство дублера Яблоновского моста через реку Кубань (общая стоимость проекта в 2014 году оценивалась примерно в 3,5 млрд рублей), укрепляются позиции главы региона Вениамина Кондратьева (с 19-го на 16-е место). После подписания Владимиром Путиным поручения о выделении 84,9 млрд рублей на реконструкцию федеральной трассы «Колыма» заметно укрепляются позиции губернатора Магаданской области Сергея Носова (с 47-го на 40-е место). Усиливается влияние главы Костромской области Сергея Ситникова (с 76-го на 69-е место), регион которого должен получить около 16 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог до 2024 года.

На фоне возбуждения уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении главы аппарата губернатора Пермского края Елены Лопаевой теряет позиции руководитель региона Максим Решетников (с 28-го на 33-е место). Арест экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при принятии и оплате работе по благоустройству территории около стадиона «Ростов-Арена», негативно сказывается на позициях губернатора региона Василия Голубева (с 35-го на 46-е место).

Теряют позиции главы регионов, на территории которых прошли резонансные протестные акции: глава Якутии Айсен Николаев (с 37-го на 60-е место, покидает группу с сильным влиянием) на фоне массовых антимиграционных выступлений, а также руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (с 64-го на 67-е место) — после новых акций протеста в связи с принятием новой версии регионального закона о референдуме и вопросами демаркации административной границы с Чеченской Республикой. После заявлений общественных активистов о наличии спорных территорий на границе с Чечней теряет позиции глава Дагестана Владимир Васильев (с 14-го на 20-е место). На фоне недовольства части общественности в связи с отменой прямых выборов мэра Новокузнецка, а также обращения депутата горсовета Евгения Смехнова к президенту с призывом поддержать проведение референдума по этому вопросу ослабевает глава Кемеровской области Сергей Цивилев (с 27-го на 35-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в феврале Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович, мэр города Москва 1 1 7,89 Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики 2 2 7,56 Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан 3 3 7,13 Дюмин Алексей Геннадьевич, губернатор Тульской области 4 4 6,89 Беглов Александр Дмитриевич, и.о. губернатора города Санкт-Петербург 5 5 6,50 Воробьев Андрей Юрьевич, губернатор Московской области 6 7 6,33 Азаров Дмитрий Игоревич, губернатор Самарской области 7 6 5,78 Кожемяко Олег Николаевич, губернатор Приморского края 8 9 5,75 Никитин Глеб Сергеевич, губернатор Нижегородской области 9 8 5,57 Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области 10 10 5,41 Волков Владимир Дмитриевич, глава Республики Мордовия 11 13 5,38 Усс Александр Викторович, губернатор Красноярского края 12 11 5,32 Травников Андрей Александрович, губернатор Новосибирской области 13 12 5,25 Алиханов Антон Андреевич, губернатор Калининградской области 14 16 5,20 Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 15 15 5,13 Кондратьев Вениамин Иванович, глава администрации (губернатор) Краснодарского края 16 19 5,00 Хабиров Радий Фаритович, и.о. главы Республики Башкортостан 17 17 4,95 Куйвашев Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области 18 18 4,88 Бречалов Александр Владимирович, глава Удмуртской республики 19 20 4,86 Васильев Владимир Абдуалиевич, глава Республики Дагестан 20 14 4,83 Сильное влияние Аксёнов Сергей Валерьевич, глава Республики Крым 21 26 4,60 Дрозденко Александр Юрьевич, губернатор Ленинградской области 22 21 4,58 Артюхов Дмитрий Андреевич, губернатор Ямало-Ненецкого АО 23 23 4,55 Гусев Александр Викторович, губернатор Воронежской области 24 22 4,50 Никитин Андрей Сергеевич, губернатор Новгородской области 25 23 4,47 Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области 26 34 4,40 Игнатьев Михаил Васильевич, глава Чувашской Республики 27 25 4,38 Миронов Дмитрий Юрьевич, губернатор Ярославской области 28 30 4,35 Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области 30 36 4,29 Руденя Игорь Михайлович, губернатор Тверской области 31 31 4,25 Илюхин Владимир Иванович, губернатор Камчатского края 32 29 4,22 Решетников Максим Геннадьевич, губернатор Пермского края 33 28 4,18 Радаев Валерий Васильевич, губернатор Саратовской области 34 33 4,15 Цивилёв Сергей Евгеньевич, губернатор Кемеровской области 35 27 4,13 Артамонов Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области 36 40 4,10 Лимаренко Валерий Игоревич, и.о. губернатора Сахалинской области 37 38 4,07 Любимов Николай Викторович, губернатор Рязанской области 38 39 4,00 Морозов Сергей Иванович, и.о. губернатора Ульяновской области 39 45 3,97 Носов Сергей Константинович, губернатор Магаданской области 40 47 3,93 Коков Казбек Валерьевич, и.о. главы Кабардино-Балкарской Республики 41 44 3,89 Овсянников Дмитрий Владимирович, губернатор города Севастополя 42 41 3,86 Воскресенский Станислав Сергеевич, губернатор Ивановской области 43 43 3,85 Островский Алексей Владимирович, губернатор Смоленской области 44 42 3,83 Артамонов Игорь Георгиевич, и.о. главы администрации Липецкой области 45 46 3,81 Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области 46 35 3,78 Старовойт Роман Владимирович, и.о. губернатора Курской области 47 51 3,75 Бурков Александр Леонидович, губернатор Омской области 48 54 3,73 Ведерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области 49 49 3,71 Белозерцев Иван Александрович, губернатор Пензенской области 50 50 3,68 Среднее влияние Шумков Вадим Михайлович, и.о. губернатора Курганской области 51 55 3,66 Богомаз Александр Васильевич, губернатор Брянской области 52 48 3,62 Васильев Игорь Владимирович, губернатор Кировской области 53 58 3,59 Цыбульский Александр Витальевич, глава администрации Ненецкого АО 54 57 3,55 Морозов Сергей Петрович, и.о. губернатора Астраханской области 55 52 3,51 Евстифеев Александр Александрович, глава Республики Марий Эл 56 60 3,47 Гапликов Сергей Анатольевич, глава Республики Коми 57 53 3,45 Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области 58 56 3,40 Копин Роман Валентинович, губернатор Чукотского АО 59 59 3,38 Николаев Айсен Сергеевич, глава Республики Саха (Якутия) 60 37 3,36 Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края 61 65 3,33 Бочаров Андрей Иванович, губернатор Волгоградской области 62 62 3,30 Никитин Александр Валерьевич, глава администрации Тамбовской области 63 61 3,18 Владимиров Владимир Владимирович, губернатор Ставропольского края 64 63 3,25 Парфенчиков Артур Олегович, глава Республики Карелия 65 68 3,22 Орлов Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области 66 67 3,20 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, глава Республики Ингушетия 67 64 3,17 Сипягин Владимир Владимирович, губернатор Владимирской области 68 83 3,16 Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской области 69 76 3,13 Кумпилов Мурат Каральбиевич, глава Республики Адыгея 70 74 3,11 Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области 71 79 3,09 Левинталь Александр Борисович, губернатор Еврейской автономной области 72 71 3,05 Коновалов Валентин Олегович, председатель правительства Республики Хакасия 73 75 3,02 Фургал Сергей Иванович, губернатор Хабаровского края 74 80 3,00 Кара-оол Шолбан Валерьевич, председатель правительства Республики Тыва 75 82 2,90 Клычков Андрей Евгеньевич, губернатор Орловской области 76 72 2,88 Темрезов Рашид Бориспиевич, глава Карачаево-Черкесской Республики 77 84 2,85 Битаров Вячеслав Зелимханович, глава Республики Северная Осетия-Алания 78 80 2,81 Орлов Василий Александрович, губернатор Амурской области 79 77 2,70 Осипов Александр Михайлович, и.о. губернатора Забайкальского края 80 78 2,67 Цыденов Алексей Самбуевич, глава Республики Бурятия 81 85 2,50

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2019 года в нём приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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