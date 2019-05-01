Уже на протяжении более 10 лет высокопоставленные чиновники и представители спецслужб продолжают предупреждать о том, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. может представлять определённую угрозу для национальной безопасности, пишет Тим Кулпан в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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На протяжении аналогичного промежутка времени компания Huawei продолжает отрицать, что её телекоммуникационная продукция может представлять какую-либо угрозу для национальной безопасности того или иного государства.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира Huawei

Однако Запад наконец-то обнаружил бесспорные доказательства. Тем не менее даже этих доказательств может оказаться недостаточно, чтобы оказать влияние на тех, кто убеждён в невиновности китайской компании.

Ещё в 2009 году британская компания Vodafone Group Plc — одна из самых значимых и перспективных телекоммуникационных компаний в мире — обнаружила, что оборудование Huawei содержит скрытые программные закладки, так называемые «бэкдоры», которые могли предоставить Huawei доступ к стационарной телефонной сети Италии. Об этом ранее сообщил журналист Дэниел Липидо со ссылкой на документы компании Vodafone. Сотрудники британской компании подтвердили изданию Bloomberg то, что ранее Vodafone обнаружила скрытые программные закладки в оборудовании Huawei.

Однако ключевым фактом, указанным в документах Vodafone, является то, что даже после того, как в 2011 году руководство Vodafone обратилось к Huawei с просьбой устранить скрытые программные закладки в интернет-маршрутизаторах и получило заверения в том, что всё нежелательное программное обеспечение было удалено, в ходе повторного тестирования были выявлены всё те же скрытые программные закладки.

Однако в Vodafone всё же указали на невиновность Huawei, отметив, что в конечном итоге все проблемы были устранены и что нет никаких доказательств, указывающих на возможную компрометацию данных. Однако это ещё не всё. Британская компания решила пойти ещё дальше:

«Операторы и другие третьи стороны часто обнаруживают в оборудовании поставщиков те или иные изъяны в защите информационных систем… Если подобные изъяны обнаруживают, то компания Vodafone обращается к поставщикам и они быстро всё устраняют».

На этом можно было бы успокоиться? Как бы не так. Скрытые программные закладки в интернет-маршрутизаторах, а также в оборудовании для стационарных телефонных сетей, были обнаружены и в других европейских странах. По словам Липидо, компания Vodafone поддерживает Huawei, потому что китайская компания поставляет оборудование по конкурентоспособным ценам.

Конечно, с одной стороны, операторы связи заинтересованы в обеспечении безопасности своих сетей. Они предоставляют услуги корпорациям и правительствам, которые заинтересованы в качественной и безопасной связи. В противном случае операторы связи просто могут потерять доверие и лишиться своего бизнеса.

С другой стороны, Vodafone и другие операторы связи заинтересованы в том, чтобы компания Huawei и дальше принимала участие в конкурентных торгах. Появление китайской компании на рынке предоставило операторам более широкий выбор услуг, чем ранее, когда на рынке присутствовали только европейские и североамериканские поставщики.

Maksym Kozlenko Магазин Vodafone

Исключение из тендерного списка Huawei или другого китайского телекоммуникационного гиганта ZTE, может лишить операторов связи возможности диктовать свои условия. Это одна из причин, которая объясняет, почему операторы связи занижают возможные риски и защищают Huawei. Деньги — это мощный стимул. При этом не стоит забывать, что пенни сбережённое — всё равно, что заработанное, т. е. копейка рубль бережёт.

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Следует ожидать того, что сторонники Huawei и операторы связи заявят о том, что подобные откровения о скрытых программных закладках ничего не доказывают. Пиар-машина Huawei продолжит работать в полную силу, а китайские власти заявят, что сообщение о скрытых программных закладках — это очередная пропагандистская кампания. Между тем западные политики будут кричать: «Мы же вам говорили».

Когда финансовые и политические ставки настолько высоки, даже явных доказательств может оказаться недостаточно для вынесения обвинительного приговора.