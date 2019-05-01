Нет никаких признаков ослабления напряжённости между Вашингтоном и Анкарой, возникшей по поводу планируемых поставок российских ЗРК С-400 в Турцию. В этом месяце вице-президент США Майк Пенс пригрозил Турции, заявив, что Анкара «должна сделать выбор» между поставками российских ЗРК С-400 и своим членством в НАТО, пишет Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

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Европейский союз проявил поразительное спокойствие в отношении напряжённости между США и Турцией. Однако эта размолвка между Вашингтоном и Анкарой может иметь серьёзные последствия для европейских стран. Возникшие противоречия могут расколоть военный альянс, первоочередной задачей которого является обеспечение безопасности ЕС, а также привести к выводу из НАТО одного из ключевых союзников. Поэтому, несмотря на то, что европейские страны питают законное отвращение как к президенту США Дональду Трампу, так и к турецкому президенту Реджепу Эрдогану, крайне важно, чтобы ЕС взял на себя роль посредника в урегулировании возникшего спора.

Разногласия между Турцией и США возникли, в частности, потому, что американские военные опасаются того, что российские ЗРК С-400 могут детально «просканировать» американские истребители F-35 в момент, когда они зайдут в воздушное пространство Турции. Это может поставить под угрозу самый совершенный истребитель, имеющийся в арсенале НАТО.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

С тех пор как в 2017 году было объявлено о подписании контракта на поставку С-400, неоднократно предпринимались попытки заставить Турцию отказаться от своего решения. В Пентагоне заявили, что Турция может столкнуться с «серьёзными последствиями», включая вывод Анкары из программы по производству истребителей F-35, что также будет иметь серьёзные последствия для безопасности ЕС. Также Турции пригрозили санкциями за сотрудничество с оборонными предприятиями России.

По мере приближения даты начала поставок С-400 напряжённость между США и Турцией продолжает усиливаться. Просто поразительно, как быстро вопрос, связанный с военными поставками, может перерасти в вопрос, затрагивающий членство Турции в НАТО, которая входила в данный военный альянс практически с момента его создания.

Mil.ru ЗРК С-400

До сих пор в ЕС сохраняли невозмутимое спокойствие. Даже в НАТО стараются не уделять особого внимания данной проблеме. В начале апреля 2019 года во время своей поездки в Вашингтон, посвящённой 70-летию со дня основания НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг не стал упоминать о ситуации вокруг Турции, отметив только то, что внутри альянса существуют разногласия.

Возможно, нерешительность ЕС в данном вопросе можно частично объяснить тем, что европейские страны не хотят публично поддерживать Трампа. То, как именно администрация Трампа обошлась с Анкарой, является отражением аналогичного подхода, который она продемонстрировала в отношении европейских стран. Белый дом теперь выдвигает односторонние требования даже в отношении близких союзников.

В случае выхода Турции из НАТО, самым большим проигравшим окажется ЕС. НАТО обеспечивает безопасность Европейского союза. А Турция, несмотря на её отступление от демократии, имеет решающее значение для безопасности европейского континента. Выход Турции из НАТО просто немыслим для ЕС, поскольку он лишился бы одной из самых крупных армий, входящих в состав Североатлантического Альянса. Это означало бы полностью уступить России свои позиции в Чёрном море. В случае потери доступа к военным базам Турции безопасность НАТО оказалась бы под угрозой. НАТО лишило бы себя влияния, которым располагает Турция на Ближнем Востоке.

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С другой стороны, предположение о том, что Турция может полностью отвернуться от ЕС в сторону России, слишком преувеличено. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в апреле 2019 года, отметив, что страна уже давно сделала выбор в пользу НАТО и ЕС. Тем не менее вывод Турции из состава НАТО может превратить маловероятный сценарий в реальность. Даже вывод Турции из программы по производству F-35 будет иметь свои последствия, поскольку Анкара уже начинает присматриваться к российскому истребителю Су-57.

Dmitry Zherdin Многоцелевой истребитель Су-57

Для ЕС ставки слишком высоки, поэтому европейские лидеры должны предпринять все необходимые усилия для того, чтобы урегулировать противоречия между недисциплинированными членами НАТО.