30 апреля 2019 | Время чтения 4 мин

Ранее важность отношений с Саудовской Аравией была обусловлена Холодной войной, но она закончилась, а США превратились в новую нефтяную сверхдержаву. Внешняя политика Соединённых Штатов должна опираться на реалии современного мира, а не реалии, имевшие место десятилетия назад.

Александр Белов, , 07:30 — REGNUM

Энергоресурсы имеют важное значение для безопасности и процветания США. Во время Холодной войны Соединённые Штаты были заинтересованы в том, чтобы предотвратить доминирование СССР на Ближнем Востоке. Но сегодня Ближний Восток больше не сталкивается с подобной угрозой. Более того, резко изменился глобальный энергетический баланс сил. В настоящий момент мы имеем дело с совершенно иной геополитической реальностью, поэтому Вашингтон должен внести изменения в свою внешнюю политику, и начать следует с Ближнего Востока, пишет Уиллис Л. Крумхольц в статье для издания The National Interest.

Ближний Восток NASA

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Объёмы добычи на саудовском нефтегазовом месторождении Гавар, которое некогда являлось самым продуктивным в мире, продолжают падать. Сегодня на данном месторождении добывают всего лишь четверть того объёма нефти, который добывали 15 лет назад. Это указывает на то, что общие возможности Саудовской Аравии по добыче сырой нефти, вероятно, сокращаются.

Между тем одно из крупнейших месторождений сланцевой нефти в США — Пермский бассейн (Permian Basin) — официально стало крупнейшим в мире. Уровень добычи в Пермском бассейне превысил четыре миллиона баррелей нефти в день. Это обстоятельство указывает на огромный сдвиг, который произошел в сфере добычи энергии за последнее десятилетие. США в настоящее время являются крупнейшим производителем энергии в мире. Также произошёл масштабный геополитический сдвиг. Холодная война закончилась, что резко сократило значение Ближнего Востока для США. Вашингтон должен привести свою внешнюю политику в соответствие с новой реальностью.

Пермский бассейн U.S. Department of Energy

В прошлом США не имели доступа к значительным запасам нефти, поскольку они находились в сланцевых породах, глубоко под землей. Просто не было необходимых технологий добычи сланцевой нефти. Однако примерно 10 лет назад американские компании применили новые технологии: горизонтально направленное бурение и гидравлический разрыв пласта (ГРП). Новые технологии позволили получить доступ к сланцевой нефти. Добыча нефти в США выросла более чем в два раза.

Теперь Соединённые Штаты обладают самыми крупными извлекаемыми запасами нефти, больше чем в Саудовской Аравии и России, которые занимают второе и третье место соответственно. В ближайшие пять лет американский экспорт нефти также должен превзойти экспорт Саудовской Аравии и России. Между тем США также смогли увеличить добычу природного газа, что ещё больше снизило зависимость Вашингтона от импорта энергоресурсов. На фоне столь огромных изменений издание The Economist даже ввело специальный термин «Саудовская Америка». Растущий объём инвестиций в энергетическую промышленность США говорит о том, что в ближайшие годы она продолжит процветать.

Энергетическая революция в США должна оказать глубокое влияние на американскую внешнюю политику. В Вашингтоне переоценивают стратегическое значение Ближнего Востока, зациклившись на Иране. США вступили в войну, которая продолжается уже 1 тыс. 400 лет. Война идёт между суннитами, во главе которых стоит Саудовская Аравия, и шиитами во главе с Ираном.

Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия (cc) J RAWLS

Американские политики зашли слишком далеко. Они закрывают глаза на то, что суннитские страны, такие как Саудовская Аравия, продолжают финансировать пропаганду крайней формы ислама, которая вдохновила террористов на совершение атак 11 сентября 2001 года. Эти страны продолжают финансирование террористических групп, которые продолжают совершать атаки, в том числе в Сирии. Американские политики (случайно) вооружили суннитские группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что эти группировки борются с союзниками Ирана. США также продолжают поддерживать военные действия Саудовской Аравии в Йемене. Действия арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, привели к многочисленным страданиям гражданского населения Йемена.

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США пора остановиться. Из-за нынешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке мы постоянно оказываемся в морально сомнительных ситуациях, которые противоречат краткосрочным и долгосрочным интересам США. В целом стратегическое значение Ближнего Востока продолжает снижаться. Пришло время пересмотреть глобальные оборонные приоритеты США. Вашингтон должен разобраться, что действительно имеет значение, а что нет.

Ранее важность отношений с Саудовской Аравией была обусловлена Холодной войной, но она закончилась, а США превратились в новую нефтяную сверхдержаву. Внешняя политика Соединённых Штатов должна опираться на реалии современного мира, а не реалии, имевшие место десятилетия назад.