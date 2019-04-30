Согласно предварительному отчёту министерства торговли США, опубликованному в пятницу, 26 апреля, в первом квартале 2019 года рост ВВП Соединённых Штатов составил 3,2%. Этот показатель роста является одним из самых странных за всю историю США, пишет Дэвид Пол Голдман в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

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Стоит отметить, что наиболее важные составляющие ВВП — уровень личного потребления, объём инвестиций в основной капитал и жильё — продемонстрировали одни из самых слабых показателей за последние несколько лет. Это может объяснить, почему доходность облигаций упала после публикации отчёта. Рынок прогнозирует слабые экономические показатели, статистика министерства торговли твердит об обратном. Не понятно, как именно измеряют экономический рост. В этом причина большинства расхождений.

Например, инвестиции в недвижимость продемонстрировали отрицательные показатели, несмотря на очень низкие ставки по ипотечным кредитам, а инвестиции в бизнес, за исключением интеллектуальной собственности, не претерпели никаких изменений.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Следует обратить внимание на четыре компонента ВВП, на долю которых пришлось 2,5% от общего показателя роста в 3,2%. Сюда можно отнести товарно-материальные активы, чистый экспорт, федеральные и региональные расходы, а также интеллектуальную собственность. Товарно-материальные активы — это заведомо изменчивая и неточная мера, поскольку рост товарно-материальных активов может отражать падение уровня продаж.

Что касается чистого экспорта, то он мог увеличиться из-за слабого потребительского спроса. Увеличение федеральных и региональных правительственных расходов, вероятно, носит временный характер. А инвестиции в интеллектуальную собственность — это показатель, который до недавнего времени вообще не учитывался при оценке роста ВВП. Большая часть зарегистрированных инвестиций в интеллектуальную собственность пришлась на разработку программного обеспечения.

Если не учитывать товарно-материальные активы, чистый экспорт, а также федеральные и региональные расходы, то рост ВВП США составил всего 1,3%, а если вычесть еще и инвестиции в интеллектуальную собственность, то получится всего 0,72%.

Конечно, вполне возможно, что США превращаются в экономику, основанную на предоставлении услуг, сосредоточенную на разработке программного обеспечения. Однако такой предположение кажется странным, учитывая решимость администрации президента США Дональда Трампа возродить индустриальную экономику Соединённых Штатов. При этом американский промышленный индекс вырос всего на 1% по сравнению с мартом 2018 года, а уровень заказов на не связанные с обороной капитальные товары, кроме самолётов, в годовом исчислении не изменился в реальном выражении. Все инвестиционные компоненты ВВП, за исключением интеллектуальной собственности, в первом квартале 2019 года продемонстрировали либо отрицательные показатели, либо сохранили практически нулевой уровень.

Вполне возможно, что Facebook, Google, Microsoft, Amazon и Netflix могут направить в разработку программного обеспечения такой объём инвестиций, что они смогут перевесить инвестиционный спад в индустриальном секторе экономики. Также возможно, что бурный рост малого бизнеса привёл к росту спроса на программное обеспечение.

Free-Photos Программист

Но нет никаких сомнений в том, что экономике США не хватает инвестиций в материальные активы. Компании, добывающие сланцевую нефть, вынуждены доставлять нефть в порты с помощью грузового транспорта, поскольку пропускная способность трубопроводов весьма ограничена. Это довольно печальная ситуация.

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Многочисленные непредсказуемые факторы не позволяют сделать точный экономический прогноз. На фоне торговой войны с Китаем руководители многих компаний отказались от инвестиционных решений, опасаясь возможных рисков, с которыми могут столкнуться глобальные цепочки поставок. Потребительские расходы не поспевают за ростом занятости, возможно, из-за того, что граждане США беспокоятся о перспективах занятости в будущем.

Судя по отчёту министерства торговли США за первый квартал 2019 года, базисный темп прироста оказался ниже 2%, и это наиболее вероятный результат для 2019 года в целом.