Израильская экономика настолько тесно связана с современными технологиями, что на её фоне вполне можно упустить из виду другие региональные страны. Действительно, с точки зрения других стран мира, ни одна ближневосточная страна не кажется столь же технологически продвинутой, как Израиль. У этой небольшой страны есть огромный технический сектор, который создаёт продукты, экспортируемые в страны Запада и Азии. Однако реальность заключается в том, что теперь Израиль — это не единственный инновационный ближневосточный центр, пишет Джозеф Дана в статье для издания Syndication Bureau.

Lars Plougmann На верблюдах. Дубай

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В марте произошло одно событие, которое в очередной раз напомнило о том, что у Израиля есть серьёзный конкурент. Компания Uber купила за $3,1 млрд своего ближневосточного конкурента — компанию Careem, базирующуюся в Дубае. Данная сделка стала самой крупной ближневосточной сделкой в технологическом секторе за последнее время. Ранее, в 2017 году, компания Amazon также совершила крупную покупку интернет-магазина Souq.com. Это ещё одна дубайская компания, покупка которой обошлась Amazon в $580 млн. Фактически, эти сделки о покупке технологических компаний стали самыми крупными за всю историю региона. На их фоне израильские стартапы даже близко не стояли.

Интернет страница Amazon

Сделка Uber с Careem, в частности, демонстрирует, как проекты Дубая, в которые были вложены огромные ресурсы и усилия, начинают приносить дивиденды. Идея такова: если вы занимаетесь предпринимательской деятельность и заинтересованы в открытии региональной компании, которая будет работать с развивающимися рынками Африки и Южной Азии, то Дубай является отличным местом для открытия магазина. Благодаря своей развитой инфраструктуре и непосредственной близости к ключевым развивающимся рынкам, Дубай стремительно превращается в ведущего игрока на глобальной технологической карте.

Трудно переоценить значимость Дубая с точки зрения доступа к развивающимся рынкам. Центр глобальной экономики смещается с Запада в сторону развивающихся рынков Африки, Южной Азии и Ближнего Востока. А Дубай находится, так сказать, в самом эпицентре.

Развивающиеся рынки — это миллионы новых покупателей, приобретающих товары в интернет-магазинах. Рост количества безналичных платежей в Индии и некоторых африканских странах показывает, как смартфоны позволили создать новую группу потребителей, которые ранее были ограничены архаичной торговой системой. Смартфоны позволили развить покупательскую способность и отказаться от традиционных коммерческих моделей.

Благодаря развитой инфраструктуре и мягкой налоговой политике Дубай превратился в привлекательное место для запуска технологических стартапов. Правительство также всячески поддерживает развитие технологического сектора. Государственное и частное партнёрство в сфере технологий приносит свои плоды, об этом свидетельствуют последние новости. На ежегодной инвестиционной встрече в Дубае было объявлено, что город занял одну из лидирующих позиций в мире по уровню инвестиций в новейшие технологии. С 2015 года по 2018 год Дубай смог привлечь более $21 млрд прямых иностранных инвестиций в разработки в области искусственного интеллекта и робототехники.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

Более того, правительство ОАЭ активно внедряет такие технологии, как искусственный интеллект и блокчейн, в повседневную жизнь, начиная с управления водными ресурсами и заканчивая образованием.

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Однако сохраняется некоторая опасность. Правительственные чиновники Дубая и Абу-Даби во многом по-прежнему придерживаются устаревших представлений о конкуренции. Говоря прямо, они предпочли бы, чтобы конкуренции вообще не было. Именно поэтому чиновники продолжают блокировать протоколы голосовой связи, из-за чего невозможно осуществить звонок через Skype или WhatsApp. Вместо создания новой конкурентной среды, чиновники пытаются искоренить разрушительные, по их мнению, технологии. Всё это может затормозить технологический прогресс и нанести ущерб экономике знаний ОАЭ, поэтому необходимо устранить структурные препятствия.

Крупные сделки по покупке компаний Careem и Souq.com, а также впечатляющий объём привлечённых прямых иностранных инвестиций свидетельствуют о том, что технологический сектор ОАЭ процветает. Теперь страна должна пересмотреть свои регулирующие принципы, чтобы задействовать свой потенциал в полную силу. Учитывая современные глобальные тенденции, можно сказать, что именно Дубай должен стать ведущим центром в сфере технологических инноваций, а не Тель-Авив.