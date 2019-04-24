Bloomberg: Трамп собственноручно разрушает коалицию против Венесуэлы

Максим Исаев, , 08:19 — REGNUM

Венесуэльский гамбит президента США Дональда Трампа провалился. Спустя три месяца после того, как Соединённые Штаты признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы и ввели против страны жёсткие энергетические санкции, президент Венесуэлы Николас Мадуро до сих пор остаётся у власти. Разочарованная администрация Трампа сейчас пребывает вне себя, пишет Шеннон О'Нил в статье для издания Bloomberg.

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Тем не менее ряд последних действий Вашингтона может внести раскол в коалицию, выступающую против Мадуро, в которую вошли десятки стран. Это дополнительно осложнит процесс возвращения Венесуэлы к демократии.

В качестве примера можно привести недавнюю политику США в отношении Кубы. Американская администрация ввела ограничения на сумму денег, которую семьи, проживающие в США, могут отправить своим родственникам, проживающим на Кубе. Более того, впервые после принятия в 1996 году «Закона о кубинской свободе и демократической солидарности», более известного как закон Хелмса-Бёртона, американская администрация намерена задействовать главу III данного закона, которая предусматривает защиту прав собственности американских граждан на Кубе. Теперь американские граждане и компании, чья собственность была экспроприирована после победы Кубинской революции в 1959 году, могут подать иск в отношении лица, которое использует объекты этой собственности при экономических трансакциях.

Администрация Трампа также ополчилась против Колумбии, давнего союзника США. Трамп подверг критике президента Колумбии Ивана Дуке из-за неспособности колумбийского правительства остановить незаконный оборот наркотиков. Между тем посол США в Колумбии Кевин Уитакер пригрозил колумбийскому правительству тем, что США могут сократить свою помощь, если Конгресс Колумбии не выполнит ряд требований США.

Эти агрессивные шаги американской администрации могут осложнить процесс смещения режима Мадуро, оттолкнув влиятельных игроков и друзей США. Политика «кнута без пряника» в отношении Кубы не позволит США настроить Гавану против Венесуэлы. Возможные судебные иски против европейских и канадских компаний, расположенных на Кубе, несомненно, придутся американским союзникам не по вкусу. Что касается Колумбии, то сейчас она не готова удовлетворить требования США о ликвидации незаконного оборота наркотиков.

Добавьте к этому повторяющиеся публичные размышления высокопоставленных должностных лиц Соединённых Штатов о возможной военной интервенции. Парламент Бразилии выступил против военного сценария. В Колумбии также прозвучали отрицательные высказывания в отношении военной интервенции. Более того, 14 стран, входящие в Группу Лимы, которая была создана для оказания давления на Венесуэлу, публично осудили заявления США о военной интервенции.

Заявления о военной интервенции не позволят США заручиться поддержкой даже самых ярых противников режима Мадуро среди военных. Также подобные заявления подрывают готовность венесуэльской оппозиции к решительным и рискованным действиям: зачем подвергать опасности свою свободу и безопасность, если США могут свергнуть режим с помощью военной интервенции?

Военные угрозы США подрывают кропотливую работу по активации международного сообщества и давлению на венесуэльское правительство. Санкции должны стать отправной точкой. Пока что немногие страны последовали примеру США, отчасти потому, что в большинстве латиноамериканских стран нет соответствующего законодательства для ввода санкций без одобрения со стороны ООН. В качестве своего следующего шага США могли бы помочь латиноамериканским странам разработать необходимое законодательство.

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США также должны продемонстрировать свою солидарность с гражданами Венесуэлы, которые решили покинуть страну. США должны существенно увеличить финансовую поддержку миллионов венесуэльских беженцев. Также Вашингтон должен отказаться от депортации венесуэльских мигрантов.

Предыдущие усилия американской администрации, направленные на смещение венесуэльского правительства, потерпели крах из-за разногласий, возникших внутри национальной оппозиции и международного сообщества. Добившись консенсуса внутри Венесуэлы и за её пределами, можно увеличить шансы на восстановление демократии в Венесуэле. Конечно, если США в очередной раз всё не разрушат.