Главные события Красноярского края с 13 по 21 апреля 2019 года в специальном обзоре ИА REGNUM

Василий Суриков. Вид Красноярска. 1887

Спор «ни о чём»

В Красноярске на минувшей неделе в очередной раз подняли тему о столице Сибири.

«Губернатор (Александр Усс — прим. ИА REGNUM ) считает, что Красноярск должен претендовать на роль реальной столицы Сибири», — говорится в сообщении краевого Законодательного собрания по итогам заседания сессии 18 апреля.

Предложен и список мер: очистить берега Енисея, сделать реку визитной карточкой города, привести в порядок окраины краевой столицы, внедрить «другие стандарты жизни»:

«Что касается статуса города, то ему нужна определённая специализация с точки зрения событий. Красноярск должен стать столицей природно-ресурсного блока не только нашей страны, но и всей Азии».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Енисей. Красноярск

Добавим, всё вышеозвученное — это ответ на вопрос депутата Илья Зайцева о том, какие конкретные мероприятия в плане подготовки Красноярска к 400-летию (отпразднуют в 2028 году — прим. ИА REGNUM ) необходимо провести уже сейчас, чтобы затем не делать все впопыхах.

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Напомним, споры о «столице Сибири» ведутся уже не первый год. Этой самой «столицей» вроде как принято считать город Новосибирск с населением более 1,5 млн человек. Однако Красноярск (население — чуть более 1 млн человек, прим. ИА REGNUM ) Новосибирску постоянно «наступает на пятки» в этом смысле.

Масла в огонь подлил премьер-министр России Дмитрий Медведев, который на закрытии зимней Универсиады, состоявшейся в Красноярске в марте 2019 года, высказался следующим образом:

«Одиннадцать незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями».

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Между тем, по мнению сибирского политолога Сергея Комарицына, спор о столичности бессмысленен.

«Спор этот бессмысленный, с моей точки зрения. Потому что никакой столицы Сибири не существует. Есть у нас Сибирский федеральный округ, где находится представительство президента России — это Новосибирск, но это не административный центр, потому что нет такой административной единицы. Нет такой столицы. И она не находится ни в Новосибирске, ни в Красноярске. И не может вообще нигде находиться, это глупости. Спорить не о чем тут», — цитирует политолога «7 канал».

Депутаты-миллионеры и богатые сенаторы

Традиционно широкий общественный резонанс в регионе вызвала информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда от Красноярского края.

Так, выяснилось, что существенно разбогатели за 2018 год сенаторы от Красноярского края. Например, доход Андрея Клишаса за прошлый год превысил 23 млн рублей (5,63 млн за 2017 год), Валерия Семенова — 14 млн (против 5,7 млн за 2017 год).

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Весьма зажиточными людьми оказались и депутаты Госдумы от Красноярского края. Больше всего заработал Артур Чилингаров («Единая Россия») — 12,3 млн (13,4 млн в 2017 году). Доход Виктора Зубарева («Единая Россия») за 2018 год — 4,7 млн (4,45 млн), Ларисы Шойгу («Единая Россия») — 7,4 млн (5,1 млн), Ларисы Кармазиной («Единая Россия») — 5,3 млн (5,1 млн), Петра Пимашкова («Единая Россия») — 4,98 млн (4,86 млн), Юрия Швыткина («Единая Россия») — 5,3 млн (5,1 млн), Сергея Натарова (ЛДПР) — 4,7 млн (4,45 млн), Юрия Афонина (КПРФ) — 4,6 млн (4,66 млн).

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В общем, люди небедные.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, средняя зарплата в Красноярском крае в январе-феврале 2019 года составила 45 182 рубля. По грубым подсчётам, красноярец, получающий среднюю зарплату, за год зарабатывает порядка 0,5 млн рублей.

Что касается пенсий, их средний размер в крае, по данным Красноярскстата, на 1 января 2019 года составил 15 061,5 рубля. Чтобы получить порядка 5 млн рублей, красноярскому пенсионеру придётся полностью откладывать всю свою пенсию в течение примерно 331 месяца, то есть больше 27 лет.

Экологический «немитинг» и его перспективы

Судьба очередного экологического митинга в Красноярске пока неясна. А точнее, пока неизвестна ни точная дата его проведения, ни место.

Vk.comclearsky24 Ярмарка флористов. Акция экоактивистов взамен не согласованного митинга. Красная площадь. Красноярск. 13.04.2019

Изначально экоактивисты планировали провести митинг «За чистое небо» 30 марта. В качестве площадки организаторы рассматривали именно центр города, однако в мэрии заявили, что на указанное в уведомлении время и место «в администрацию города ранее поступило уведомление организаторов иного публичного мероприятия с иными целями». Затем организаторы подали уведомление на проведение митинга в центре Красноярска с заявленным количеством участников 1500 человек на 13 апреля. Однако от мэрии последовал ответ, аналогичный первому. Обращение в суд экоактивистам не помогло.

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При этом экоактивисты всё-таки пришли на красноярскую Красную площадь 13 апреля. Ранее в своей группе в соцсети они обращали внимание на то, что это будет не митинг, а просто прогулка.

«На месте организаторы увидели, что площадь оградили забором ради выставки техники и нескольких прилавков с цветами. На входе стояли сотрудники полиции и проверяли сумки. Что это за праздник такой — не знали даже те, кто продавал цветы», — говорится в сообщении паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

А сегодня, 22 апреля, экоактивисты сообщили о том, что провели опрос жителей Красноярска, включённых в список уведомителей пикетов на 30 марта и 9−13 апреля. Информацию об уведомителях они получили на открытом судебном заседании.

Организаторы акции протеста утверждают, что трое людей из списка «не имеют ни малейшего представления о том, что подавали какие-то уведомления, нигде не оставляли свои подписи и искренне недоумевали относительно данной ситуации».

Активисты намерены обратиться для проверки «в соответствующие правоохранительные органы».

Между тем когда всё-таки состоится митинг «За чисто небо», пока неизвестно. Потому что предлагаемые мэрией альтернативные площадки, находящиеся в отдалении от центра города, активистов не устраивают. Они намерены добиваться проведения митинга именно в центре Красноярска.

«Мы планируем провести митинг, если не на Красной площади, то на другой альтернативной площадке, но обязательно в центре Красноярска. Что касается даты, планируем ближе к середине мая», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM организатор митинга «За чистое небо», председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос.

Vk.comclearsky24 Ярмарка флористов. Акция экоактивистов взамен не согласованного митинга. Красная площадь. Красноярск. 13.04.2019

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 2017 года состоялось три митинга «За чистое небо», согласованных властями. По информации организаторов, в общей сложности их посетили порядка 4 тысяч человек.

Экологи и поддерживающие их горожане считают, что в Красноярске сложилась катастрофическая экологическая ситуация, и виной тому — промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

Периодически над городом опускается густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды красноярцы называют режимами «чёрного неба». И хоть краевые власти заверяют, что занимаются решением экологических проблем, «чёрное небо» из Красноярска уходить пока не желает.

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