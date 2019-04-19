Продолжают сбываться мрачные прогнозы, сделанные экспертами на старте программы реновации. Из вынесенных на публичные слушания очередных проектов планировки реновируемых кварталов следует, что только жилая часть новых домов будет в четыре с лишним раза больше, нежели площадь сносимых пятиэтажек. Кроме того, высотность зданий также далека от обещанной ранее чиновниками. Жителей перестроенных кварталов также ждут проблемы с парковкой и отсутствие мест в детских садах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экспозиция по программе реновации в Доме на Брестской

Как правильно отметили коллеги из других изданий, реальность вновь разошлась с обещаниями. От проекта к проекту возрастает плотность и этажность застройки, куда-то пропали именитые архитектурные бюро, стартовые площадки спроектировали городские архитектурные институты. Красивые рендеры от Захи Хадид и прочих знаменитостей, сменили тусклые и такие привычные москвичам проекты ничем не примечательных многоэтажек со 100-метровыми «доминантами». Поэтому мы рассмотрим социальные последствия программы реновации, не вошедшие в обзоры наших коллег.

Первым на экспозиции, в Доме на Брестской, нам попался проект реновации района Метрогородок. Сразу бросилось в глаза, а видно это невооруженным взглядом, то, что при кратном увеличении плотности застройки, почти не увеличилось количество мест в детских садах. Нам не известны расчеты проектировщиков, которые позволяют увеличить в разы численность населения района, и при этом сохранить почти такое же количество мест в ДОУ. Тем не менее ниже мы поделимся предположениями, за счет чего можно не строить новые социальные объекты и отчитываться о том, что вопрос с местами в детских садах практически решен.

Дарья Антонова ИА REGNUM План реновации в Метрогородке

Количество мест в детских учреждениях волнует и жителей района Очаково-Матвеевское. Оснований для беспокойства у них, надо сказать, более чем достаточно, и не только потому что увеличится количество жителей района. Дело в том, что в одном из построенных в рамках программы комплексной реконструкции кварталов, расположенном по соседству районе Раменки, вместо обещанного мэром Собяниным детского сада, власти согласовали возведение очередной многоэтажки. Возмущенным жителям квартала предложили возить детей в соседние районы, в частности, в Очаково-Матвеевское.

Дарья Антонова ИА REGNUM План реновации в районе Очаково-Матвеевское

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Нам могут возразить, что это де стартовые площадки, а власти идя на встречу пожеланиям москвичей поскорее переехать из опостылевших хрущоб, несколько отступают от обещаний о плотности и высоте застройки. А уж когда освободят места для основного этапа программы, тут-то будет и «Заха Хадид», и плотность не выше чем на четверть, и прочие обещанные пряники. Ответим на это, что «верующие да обрящут», а мы видим лишь последовательный отказ от ранее сделанных заявлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экспозиция по программе реновации в Доме на Брестской

Похожая ситуация с увеличивающимся количеством жителей и недостатком мест в ДОУ, типична для всей программы сноса пятиэтажек, и, как видно из проектов, ее не намерены решать путем значительного увеличения количества мест в детских садах. Однако проблема постоянно «на слуху», о ней время от времени вспоминают президент и премьер-министр, хочешь не хочешь, а решать ее надо. Поделимся своей версией того, как можно не строя детсады, тем не менее принять в них всех желающих.

В декабре 2010 года изменили «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Тогда исключили понятие предельной наполняемости групп. Убрали ограничение в 20 человек и поставили уровень наполняемости групп в зависимость от площади помещения. Теперь количество детей в группах ДОУ определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) — не менее 2 метров квадратных на одного ребенка.

Дальше — больше, раз количество детей в группах, помимо прочего, упирается в игровую площадь. Чем она больше, тем больше детей может принять детский сад. Потому, это в той же редакции СанПина, подготовили и пути увеличения площадей: если ранее было предусмотрено соблюдение минимальных разрывов между кроватями по длине и ширине, то в новой редакции конкретных требований к расстановке кроватей больше нет. Кроме того, разрешили использование одно-трехуровневых трансформируемых (выдвижных, выкатных) кроватей, раскладных кроватей с жестким ложем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экспозиция по программе реновации в Доме на Брестской

Наверное, не нужно говорить о том, что этим тут же воспользовались в Москве, особенно в районах новостроек, и запустили «эксперимент», который судя по всему будет признан успешным. Таким образом, получается, что, совместив игровые зоны и спальни, заменив кроватки на трехъярусные выкатные помосты, можно в разы увеличить количество мест в детских садах.

Ведь как удобно: где играют там же и едят, и вповалку спят на помостах. Чем не способ решить острую социальную проблему? Только вот радетели этих ноу-хау категорически не дают ответа на вопрос, каким ростом заболеваемости это может обернуться.

Подробности читайте здесь: В Москве придумывают новые способы «уплотнения» групп в детсадах

Поскольку мы не верим в то, что будут соблюдаться даже те катастрофические по своим последствиям параметры, которые указаны в законе о реновации, обратим внимание на еще одну составляющую процесса.

Рядом с метро «Профсоюзная» расположена очень уютная улица Кедрова. Жители нескольких корпусов по адресу Кедрова, дом 16 большинством голосов добились включения в программу реновации, более того, они даже смогли перенести сроки переезда, благо у чиновников по соседству оказался подходящий дом. Только вот при разговоре со «счастливчиками» выяснилось, что такое быстрое разрешение их проблем, не обрадовало даже самых активных сторонников реновации.

Пессимизм постигший граждан вполне понятен, качество дома в который они вынуждены переезжать, настолько ужасно, что это видно невооруженным взглядом. Кроме того, часть жителей, владельцев однокомнатных квартир, еще и потеряла в качестве жизни — жилые комнаты в новом доме оказались меньше, чем в их пятиэтажках, а разрекламированное властями увеличение площади квартир, приходится на помещения, которыми сложно воспользоваться.

Подробности читайте здесь: Московская реновация оказалась не такой, как о ней думали на улице Кедрова

Добавим, что давно стало «притчей во языцех» качество домов, которые возводят такие застройщики, как ГК «ПИК», «Крост» и прочие. А ведь многие из них как раз и будут перестраивать столицу. Наивно ожидать, что девелоперы ради участия в программе изменят подходы к своей работе. Не выдерживают критики и заявленные стандарты отделки квартир.

Подробности читайте здесь: Анализируя столичную смету: квартиры по реновации не тянут на комфорт-класс

Отметим также, что после внесенных изменений в N 517-ПП «Об учреждении Московского фонда реновации жилой застройки», по нашему мнению, у господ девелоперов появилась возможность реализовать скопившийся у них неликвид. То есть они на тех или иных условиях предложат его городу, который в свою очередь, предложит его участникам реновации.

Уже из сказанного выше видно, сколь сомнительны приобретения участников переселения, но ведь есть еще миллионы москвичей, которые не получат даже тех сомнительных выгод, что сулит программа реновации.

Те, кто не попал под снос и кому удалось от него отбиться, также получат очень многое. Например, годы жизни, которые придется провести на стройке. Катастрофические экологические последствия от уничтожения зеленых насаждений и неимоверно возросшей антропогенной нагрузки. Потеряют свою земельную собственность, а с ней и качество жизни. Кому-то небоскребами перекроют солнечный свет, других лишат спортивных и детских площадок, всех вместе парковочных мест. Об очередях в поликлиники, детские сады и школы, наверное, и упоминать не нужно?

Как верно подметил на слушаниях в Госдуме господин Козак, не надо абсолютизировать собственность, особенно если ее экспроприация сулит неисчислимые прибыли узким группам лиц. Москвичи массово отказались бороться и за свою собственность, и за качество жизни, смирившись с тем, что их город превращают в супер гетто. А раз так, а это именно так, то мы заслуживаем той жизни, которую имеем.

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