В Москве придумывают новые способы «уплотнения» групп в детсадах

Анастасия Громова, , 14:43 — REGNUM

Родители детей, которые ходят в детские сады в некоторых районах Москвы, обратили внимание на очередное нововведение — подиумы для сна в «тихий час», которое вводится как крайняя мера, но, если ей не сопротивляться, грозит стать общепринятой практикой. Неисключено, что вскоре подиумы могут быть узаконены, что позволит еще больше уплотнить группы и отодвинуть реальное решение проблемы с местами в детских садах — строительство новых ДОУ московскими властями.

В том, что мест в детсадах как не хватало, так и не хватает, каждый год убеждаются десятки тысяч жителей Москвы, а в новостройках ситуация совсем катастрофическая. Например, в микрорайоне Переделкино-Ближнее нехватка детсадов такова, что очередь уже превысила 1000 человек, а детей отправляют аж в Бутово и Ясенево. Помимо того, в этом микрорайоне, как и во многих других, детсады не строятся, свою роль сыграло и предвыборное заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что очередь в детские сады для детей от трех лет якобы «снята» и теперь можно снижать возраст приема детей.

В 2018 году было принято решение снизить его до 2,5 лет. Градоначальник объяснил это тем, что строятся новые детские сады и молодые мамы «хотят работать, вести активный образ жизни». Правда, этому решению вряд ли обрадовались те самые молодые мамы, которые видят, какие нововведения уже предлагаются в детсадах, и сами работники системы дошкольного образования, которым теперь придется буквально распихивать еще большее количество детей по и так не успевающей за ростом количества новостроек социальной инфраструктуре.

Неудивительно, что с тех пор, как аппетиты застройщиков выросли и новые квадратные метры с благословления властей Москвы стали сдавать ускоренными темпами и без инфраструктуры, руководство детсадов начало выкручиваться, как может, а именно уплотнять группы. Речь идет об установках в детсадах такой системы, как подиум для сна. «Передовой опыт» по уплотнению, разработанный в одном из московских ДОУ в рамках реализации новых ФГОС, с радостью подхватили в районах-новостройках, задыхающихся без детсадов.

Обо всем по порядку. Почва под «уплотнение» дошкольных групп была заложена еще в декабре 2010 года, когда изменили «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Во-первых, тогда было исключено понятие предельной наполняемости групп. Если ранее для детей 3−7 лет максимальное количество детей в группе было определено в 20 человек, то теперь этого ограничения не стало и уровень наполняемости групп ставится в зависимость от площади группы. Теперь количество детей в группах ДОУ определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) — не менее 2 метров квадратных на одного ребенка.

Получается, что количество детей в группах, помимо прочего, упирается в игровую площадь. Чем она больше — тем больше детей может принять детский сад и, соответственно, заработать на этом, подушевое финансирование никто не отменял. Эта же редакция СанПина подготовила и пути увеличения площадей: если ранее было предусмотрено соблюдение минимальных разрывов между кроватями по длине и ширине, то в новой редакции конкретных требований к расстановке кроватей больше нет. Кроме того, разрешили использование одно-трехуровневых трансформируемых (выдвижных, выкатных) кроватей, раскладных кроватей с жестким ложем.

Есть и оговорка, что во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения, которые оборудуются стационарными кроватями, а трансформируемые кровати и раскладушки можно использовать в групповых только в существующих ДОУ при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений. Но ничего не говорится о том, что в уже сданные детские сады, в которых есть спальные помещения, нельзя ставить выкатные кровати, увеличивая игровую площадь. На этапе проекта были стационарные, потом поставили выкатные — это нормам не противоречит. Например, в том же Переделкино-Ближнее детский сад сдавали на 350 мест, а пойдут в него в сентябре 2018 года 450 детей.

Иными словами, трехуровневые выкатные конструкции давно стали нормой — родители лишь разводят руками, мест нет, деваться некуда. Но дальше идея «трансформируемого» пространства, а точнее уплотнения групп, получила развитие и фактически оформилась в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДОО), который в октябре 2013 года подписал министр образования Дмитрий Ливанов и который вступил в силу с 1 января 2014 года. В нем, если внимательно вчитаться, можно увидеть малозаметное, но крайне интересное нововведение — в требованиях к развивающей предметно-пространственной среде указано, что она должна быть «содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной».

А далее поясняется, что «трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей». В переводе на русский язык это означает, что в одном помещении можно и нужно использовать различные способы его «оптимизации» — выдвижные столы, трансформируемые конструкции. Чем немедленно воспользовались в Москве, для властей которой интересы застройщиков стоят выше интересов жителей.

Все гениальное просто: если выкатные кровати только увеличивают игровую площадь, то подиумы вообще убирают понятие спальной комнаты и превращают ее в игровую — на подиумах дети и спят в «тихий час», и играют. Вот и лишний метраж, и «лишние» дети в группе. Дадим слово разработчикам идеи — работникам ГБОУ 444 в Измайлово, где после введения новых ФГОС придумали поставить подиумы в июле 2015 года.

Методист школы №444 Ирена Ефременкова в «Учительской газете Москва» от 22 сентября 2015 года писала, что проект «предусматривает создание трансформируемой, полифункциональной и вариативной среды, расширяет пространство для развития детей и, следовательно, повышает эффективность использования ресурсов», что в свою очередь дает возможность «обеспечить дополнительные места в образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а увеличение количества детей ведет к росту субсидии образовательной организации».

«Реализация нашего проекта позволяет существенно увеличить количество мест в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет без ухудшения условий их пребывания в организации и в соответствии с нормами санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. Опыт реализации одного из направлений проекта позволил увеличить количество детей, посещающих одну общеразвивающую группу, на 28%», — пишет Ефременкова, которая, кстати, одна из получивших патент на многофункциональный подиум для дошкольного учреждения.

После появления статей в ряде профильных изданий о проекте в ГБОУ №444, в которых прямо пишется о подиумах для сна и других предложениях как о способе увеличения проектной мощности групп с целью сокращения очередности в детский сад и увеличения финансирования, в Москве прошел ряд семинаров для воспитателей дошкольных групп. Например, один из таких семинаров под названием «Трансформируемое развивающее пространство» провели в январе 2018 года в ГБОУ 2053 в Некрасовке.

В этом ГБОУ в густонаселенном районе, где с детсадами плохо, подиумные группы уже есть. Появились они и в ГБОУ 1392 в Новых Ватутинках, о чем говорится на сайте образовательного учреждения. В социальных сетях родители детей, которые ходят в детсады ГБОУ 1788 в Переделкино-Ближнем (два детсада) и Солнцево-Парке (один детский сад), в Тропарево-Никулино (ГБОУ Школа № 1329, правда, там родителям удалось отбиться от подиумов) пишут, что группы сразу увеличились — в подиумных теперь вместо 30 принимают по 35 детей.

Что же такое эти «подиумы» для сна, и что конкретно тревожит родителей, помимо того, что количество детей в группах увеличивается и есть серьезный риск того, что воспитатели просто не уследят за детьми? Во-первых, это гигиена, говорит воспитатель Анна Кульчицкая, — «лучшими друзьями» детей, спящих голова к голове и играющих там же, где спят, станут глисты, педикулез и чесотка. Во-вторых, это проблема с доступом к детям, которая уже возникла с выкатными кроватями — воспитатели просто не могут пробраться к детям на верхних ярусах, чтобы успокоить ребенка, который плачет или не спит и хулиганит, не потревожив других детей.

В-третьих, это обратная проблема — ребенок не может встать и самостоятельно сходить попить или в туалет, не разбудив соседей. Ему придется с верхнего подиума идти по головам, рукам и ногам спящих. А в случае, не дай Бог, пожара быстро разбудить и вывести детей может просто не получиться!

Вообще вопрос о соответствии подиумов СанПинам остается открытым. Формально они им противоречат, поскольку такого понятия, как «подиум» в СанПине нет, и нарушаются нормы по наличию прохода между детьми. Но поскольку руководство образовательных учреждений в районах, которые захлебываются от нехватки мест в детсадах, активно внедряет подиумы, они могут быть весьма скоро в эти СанПины включены. Ведь после того, как родители, которым нужно на работу, чтобы платить ипотеку, махнут на эти группы рукой и не будут сопротивляться, практика станет реальностью не только в новых районах.

Ведь это гораздо выгоднее для департамента образования — ставить подиумы, увеличивая существующие группы, чем вводить в эксплуатацию новые детсады. Причем с родителями эти нововведения уже не согласовывают — например, в двух детсадах ГБОУ 1788 их просто поставили перед фактом, а недовольных приглашали на «индивидуальные беседы и экскурсии», мол, так лучше можно объяснить преимущества подиумов для сна вместо кроватей и крючков с полочками вместо шкафчиков (35 шкафов ведь никак в стандартное помещение не влезают).

По моему мнению, речь в перспективе идет о полном отказе от советских норм в организации детских садов с отдельной спальней: мало где в мире есть такие детские сады, а практика во многих «развитых странах», на которую у нас принято оглядываться, такова, что дети спят на матрасах в той же комнате, где едят и играют. Например, так организованы детские сады в Израиле и Германии, причем там не только спят не разуваясь, но и едят принесенную из дома еду.

Надо ли говорить о том, что такая практика, к которой тихой сапой может привести внедрение подиумов, чужда российскому обществу? Даже если не говорить о том, что она угрожает детскому здоровью: в больших группах детей другие правила гигиены и другие скорости распространения всевозможных инфекций. Советские нормы не на пустом месте были придуманы.

Родители в районах Переделкино-Ближнее и Солнцево-Парк с группами борются, и в одной из групп эту практику удалось остановить. Но проблема же не только в нехватке мест, а в том, что родители остаются один на один с решением, бороться или нет: мне конкретно сейчас надо идти на работу, чтобы платить ипотеку и своего ребенка я отдам в любой детский сад. На этом фоне организовать сопротивление и добиться от властей города и застройщиков строительства детсадов очень сложно.

В Переделкино-Ближнем активисты такую работу ведут — они собирают подписи под коллективным обращением в департамент образования о нехватке мест в школах и детских садах с требованием ускорить строительство запланированных школ. В этом районе уже деваться некуда, а в скором времени там сдадут еще один квартал в три дома, плюс два дома в ТПУ у метро «Рассказовка» и начнут строительство новых жилых кварталов, которые увеличат население микрорайона как минимум в два раза. Апеллируют активисты к тому, что если все оставить как есть, то будут уплотняться группы и классы, в школе многие будут посещать во вторую смену — то есть, пострадают те, кто сейчас считает себя «счастливчиком», получившими место в детсаду или школе.

Отбиваться надо, поскольку, если этого не делать, СанПины могут быть изменены: все говорит о том, что несколько московских ГБОУ предъявят в скором времени сложившуюся «позитивную практику» применения подиумов, от которой, как уже сегодня пишут авторы проектов, «дети в восторге». Тогда и в СанПины будут внесены подиумы в качестве допустимой конструкции, группы увеличатся за счет игровой площади, и дети по всей Москве и по всей стране совершенно законно будут спать, как сельди в бочке, там же, где едят и играют. Сейчас этот процесс, как мне кажется, еще можно остановить.