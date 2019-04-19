Между такими понятиями, как невиновность и оправдание, существует разница, заявил в четверг, 18 апреля, либеральный аналитик и профессор университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли после пресс-конференции генерального прокурора Соединённых Штатов Билла Барра, организованной в преддверии публикации долгожданного доклада специального прокурора Роберта Мюллера. Получается, что американский президент Дональд Трамп был как минимум оправдан, задаётся вопросом Курт Миллс в статье для американского издания The National Interest.

Дональд Трамп

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Сотни страниц опубликованной версии доклада специального прокурора содержали подтверждение факта, который американская общественность и весь остальной мир знали уже давным-давно: российское правительство «вмешалось» в президентские выборы США 2016 года. Однако, как отметил генеральный прокурор Барр, «российские оперативники… не имели каких-либо связей с президентом Трампом или кампанией Трампа».

В четверг также утихли все разговоры и предположения о том, что Барр, который поддерживает дружеские отношения с Мюллером в течение многих лет, каким-то образом пытался исказить выводы Мюллера в своём письме, которое он направил в Конгресс в конце марта. Однако Барр, как и обещал, опубликовал отредактированную полную версию доклада специального прокурора менее чем через месяц.

Отредактированная версия доклада затрагивает такие юридические вопросы, как судебное преследование в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и процесс по делу бывшего советника президента США Роджера Стоуна. В докладе ничего не говорится о том, что президент мог каким-либо образом воспользоваться своим привилегированным положением. Белый дом первым получил текст доклада, однако в остальном глава Белого дома не пользовался никакими привилегиями, сообщил Барр.

Lizzie Ochoa Роджер Стоун

Несмотря на то, что команда Мюллера не подтвердила предположение о том, что Трамп вступил в сговор с Москвой, она фактически поставила перед Конгрессом вопрос о том, препятствовал ли президент США правосудию в отношении некоторых консерваторов. «Доказательства, полученные нами, связанные с действиями и намерениями президента, поставили перед нами ряд сложных вопросов, из-за которых мы не смогли окончательно установить факт наличия преступного поведения», — говорится в докладе.

Передача в Конгресс вопроса о том, препятствовал ли Трамп правосудию или же нет, может стать хорошей проверкой для лидера демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. Ранее Пелоси весьма холодно отнеслась к этой возможной проверке её лидерства. В четверг, 18 апреля, ничего не изменилось: лидер большинства в Палате представителей вновь уклонилась от этой темы, заявив CNN, что через 18 месяцев в США состоятся очередные выборы, и американский народ вынесет своё решение. Действительно, так оно и будет.

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В настоящий момент демократы хотят сосредоточить всё своё внимание на здравоохранении и захвате политических позиций в штатах Среднего Запада США. «Доклад Мюллера — это сборник доказательств, указывающих на то, что президент ставит свои собственные интересы выше интересов страны. Сегодняшний день стал подтверждением того, что в 2020 году нам нужно сменить пластинку», — заявил кандидат в президенты США, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич.

marcn Пит Буттиджич

Однако также возможен и другой сценарий: более радикально настроенные члены Палаты представителей могут выдвинуть требование об импичменте президента США. В этот момент многое будет зависеть от других, более опытных членов Палаты представителей, включая Пелоси, которые попытаются предотвратить новый виток борьбы с президентом, которая, похоже, доставляет Трампу всё больше удовольствия.