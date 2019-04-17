В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Афины , , 18:15 — REGNUM Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.

По информации портала, во второй половине дня молния разбила громоотвод и ударила недалеко от будки охраны Акрополя.

Кроме туристов, пострадали двое смотрителей музея Акрополя. Все четверо пострадавших были госпитализированы. Сообщений об угрозе их жизни пока не поступало.

Напомним, на территории Греции сейчас бушуют грозы с градом. Местные экстренные службы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок, пока погода не наладится.

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