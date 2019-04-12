Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» стартовал осенью 2018 года на Netflix и разделил зрителей на две равные половины: первые в восторге от стильной реинкарнации американского ситкома, вторые в ужасе от обилия мрачных, пугающих сюжетов. Тем не менее, в неделю выхода он уже второй раз возглавляет рейтинг самых популярных сериалов, а в производство запущено еще 16 дополнительных серий (выход которых ожидается во второй половине 2019 года).

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США Сабрина

5 апреля вышла в эфир вторая часть первого сезона (для удобства часто называемая вторым сезоном) из 9 серий: зрители увидели, как маленькая ведьма отринула свою смертную сущность и вступила в ряды учениц Академии Незримых Искусств. Шутки кончились: тетя Хильда печет сладости с цианидом, а Люцифер вот-вот вернется на грешную Землю. Градус серьезности контента резко подскакивает, а разработчики явно обвязывают действие двумя красными линиями, пересекающимися в один изящный бантик.

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Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США Сабрина с метлой

Линия первая: феминизм

Стремление отразить современную фем-повестку прослеживалось и в первой части «Приключений Сабрины»: начиная с формирования женского клуба W.I.C.C.A и заканчивая ядовитыми шутками в отношении мужчин со стороны некоторых персонажей. Сам Темный Властелин (он же Люцифер или Темный Господин), являясь мужчиной, становится триггером для независимых ведьм: традиции, складывавшиеся тысячелетиями, постепенно признаются устаревшими. Зачем подчиняться кому-либо, когда у тебя есть силы идти вперед самостоятельно?

В первой же серии исторические правила Академии Незримых Искусств оказываются под угрозой срыва: в школе выбирают старосту, и всегда этот титул носили мужчины. У свободолюбивой и современной Сабрины возникает закономерный вопрос: «Почему?». Является ли ношение брюк, при равенстве сил, решающим фактором власти? Обстановку накаляет наличие тайного элитного клуба, в который девушкам вход воспрещен. Никто не мешает, разумеется, создавать свои «кружки по интересам» и ведьмам, однако заведует клубом сам Верховный жрец Церкви Ночи, а значит, на его собраниях решаются жизненно важные вопросы и выбираются фавориты. То есть возможность присутствовать на подобных заседаниях лишает человека возможности влиять на ситуацию — то есть лишает женщин права голоса.

В контексте вопроса равенства иначе читаются и библейские сюжеты, тщательно прорабатываемые в сериале. Лилит, мать демонов, подчиняется своему господину как рабыня, хотя благодаря ее трудам Люцифер выжил, упав с небес. Сам Темный повелитель не горит желанием награждать ее за старания, принимая это как должное, а сама ведьма проходит длинный путь от восхищения сыном Утренней зари до попыток свергнуть его с трона.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США Только девушки

Мир ведьм перерождается: сильные, пережившие тысячи испытаний женщины поднимают головы и встают с колен. Они устали бояться, поклоняться и работать на кого-то, и Сабрина со своими тетушками прокладывает для женщин новый путь путем кровавой революции.

Впечатляющий в первой десятке серий Фауст Блэквуд, Верховный Жрец и директор Академии, превращается в жестокого и властолюбивого тирана с нацистскими замашками и сексистскими предубеждениями. Он прямо противостоит расе смертных и не воспринимает всерьез женщин-ведьм, считая, что Церковь Ночи пора трансформировать в нечто более патриархальное и традиционное.

Но вот что радует: несмотря на открытое противостояние системы и женщин, в сюжете полно мужчин, не одобряющих инновации Фауста. Хотя, казалось бы, им это только на руку; но сценаристы правильно обращают внимание зрителей на неадекватность жесткого подхода. Ситуаций «женщине здесь не место» в «Приключениях Сабрины» раздражающе много, но каждый раз находятся мужчины, противостоящие стереотипам — это отличный способ показать, что во мнении «женщины равны мужчинам» нет ничего зазорного или унижающего достоинство.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США Ричард Койл в роли Фауста Блэквуда

Линия вторая: Церковь

Если у вас из первой части сезона возникло ощущение, что Гриндейл находится в альтернативной вселенной, где христианство, как минимум, не в моде, то вторая часть как раз обращает внимание зрителей на «добрую» половину сверхъестественного мира. Отдельная серия посвящена сцене падения Люцифера, а где-то в середине эпизодов вы повстречаете Ангелов (нет, не как в «Сверхъестественном»), ходящих по миру и отлавливающих ведьм. Странно, что об этих охотниках заранее ничего не было известно — это во многом объясняет, почему ведьмы не рассказывают о себе смертным.

Создатели сериала ходят по грани, показывая Ангелов, во-первых, фанатичными и отрицательными персонажами, во-вторых, показывая, как они теряют веру в своего бога. Сабрину сравнивают с Иисусом, нарекают глашатаем Судного дня, несколько своевольно обращаясь с материалом. Казалось бы, многие сериалы берут за основу сюжеты про архангелов — те же «Сумеречные охотники» основываются на противостоянии нефилимов и демонов, — но здесь это звучит дерзко и вызывающе.

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Веру не называют здесь панацеей: она становится не инструментом надежды, а отмазкой для собственной совести. «Мне говорит так сделать мой бог» — значит, я сам не принимаю решений, это не моя ответственность. В то же время церковь становится элементом власти: верят в того, кто сильнее и кто во главе. Сегодня это — Церковь Ночи, завтра — Иуды, а послезавтра, может, станет Церковью Табуретки, потому что глава окажется их приспешником. Пример утрированный, но передает суть: власть формирует церковь, церковь оправдывает веру, вера дарит власть.

Здесь нет разделения сторон на тьму и свет: положительные и отрицательные мотивы присутствуют у всех. Впрочем, если бы надо было выделить в сюжете «добро», им бы стала адекватность и разумность: только благодаря рациональности герои остаются в живых.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США В огне

При этом здорово, что в сериале можно познакомиться с некоторыми древними традициями (отдельная серия посвящена пастушьему древнеримскому празднику Луперкалии), а обилие отсылок к истории Люцифера вызывают желание обратиться к первоисточнику (чтобы понять все нюансы происходящего). То есть, как ни парадоксально, оговаривая христианство, «Приключения Сабрины» привлекают к нему внимание больше, чем стандартный подход «добрые ангелы, злые демоны».

Пунктиром

Помимо феминистических предпосылок и церковных распрей, сериал не забывает и об ЛГБТ-сообществе. В первой части нас познакомили с героиней Сьюзи, которая ощущала давление общества из-за своей повышенной маскулинности. Здесь персонаж окончательно принимает себя как мужчину, меняет имя на Тео, вступает в мужскую команду по баскетболу и переживает относительно трансформации своего тела.

Интересна здесь в первую очередь реакция окружения: обычно люди воспринимают каминг-аут (признание о принадлежности к гендерному или сексуальному меньшинству) передается как скандальное событие, которому предшествует волнение и за которым следуют громкие споры, чувство вины и непонимание. Здесь Тео просто говорит своим друзьям — «я больше не Сьюзи», и своему отцу — «я больше не девочка». Конечно, они несколько шокированы заявлением, но стремительно адаптируются к реальности и принимают своего друга таким, какой он есть. Пол близкого человека перестаёт быть для них неважным, что любопытно смотрится вместе с гендерным противостоянием внутри сюжета.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США Сьюзи

Интересно, что актер, играющий Сьюзи, Райли Уотсон, поддерживает в жизни те же принципы, что и его героиня.

Сексуальность в принципе можно назвать пунктирной линией «Приключений Сабрины». При всевозможных упоминаниях проблем секса, герои сериала, во главе с девственницей-Сабриной, ведут себя более чем целомудренно. Постельных сцен здесь нет, только намеки на легкую эротику: благодаря такому подходу эпизоды не превращаются в откровенную «Игру престолов», но всё равно вызывающе откровенны.

Словом, «Леденящие душу приключения Сабрины» продолжают держать марку качества: даже без говорящего кота и прямого противостояния мира смертных и ведьм сценаристы сумели подобрать ключик к любителям мистики, хорроров, и старого ситкома. Летом актеры вернутся к съемкам, и нам предстоит увидеть, как изменится Гриндейл под чутким руководством своего нового правителя.