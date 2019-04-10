Ключевым фактором экономического роста, развития и конкурентоспособности является человеческий капитал. Демографическая политика может изменить темпы и характер экономического роста, пишет Рави Кант в статье для издания Asia Times.

Ashwin Kumar Флаг Индии

Страны с самым большим демографическим потенциалом пока не задействовали свои демографические возможности для наращивания темпов экономического роста. Одна из таких стран — Индия, население которой является одним из самых молодых по сравнению со стареющим населением других стран мира. К 2022 году средний возраст населения Индии составит всего 28 лет. В Китае и США данный показатель составит 37 лет, в странах Западной Европы — 45 лет, в Японии — 49 лет. Нынешний, 2019 год является очень важным для Индии, поскольку в этом году пройдут всеобщие выборы.

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Около 900 млн граждан Индии получат право голоса на предстоящих выборах. При этом около 130 млн избирателей будут голосовать впервые. Учитывая то, что около 500 млн граждан Индии пользуются интернетом, а более 300 млн человек зарегистрированы в различных социальных сетях, выборы будут проводиться не только на избирательных участках, но и в режиме онлайн. Голоса молодёжи могут сыграть решающую роль на предстоящих выборах. Однако ключевой вопрос заключается не в том, за кого проголосует индийская молодёжь, а в том, как их голосование повлияет на темпы экономического роста, борьбу с безработицей и растущим неравенством.

Shahnoor Habib Munmun Здание индийского парламента

Ни одна из основных политических партий Индии не предоставила чёткую дорожную карту, которая позволила бы решить ключевые проблемы. Представители партий делают громкие заявления, не предлагая плана конкретных действий. Однако от решения стоящих перед Индией ключевых проблем будет зависеть, удастся ли ей избежать демографической катастрофы и использовать свои демографические возможности для развития страны или же нет.

Индия сидит на демографической бомбе замедленного действия. Демографы и экономисты предупреждают о том, что Индия не сможет направить свои демографические возможности на развитие страны, пока в экономике не произойдут серьёзные изменения. В течение последних нескольких лет одной из главных причин отсутствия иностранных инвестиций являлась нехватка квалифицированной рабочей силы. Большинство индийских граждан не имеют доступа к качественному образованию и поэтому часто не могут найти работу в современной экономике. Индия может получить демографические дивиденды только при наличии правильной политики в области образования.

Индия также может использовать уже существующую цифровую инфраструктуру для переподготовки кадров по восьми ключевым направлениям: автоматизация, искусственный интеллект, виртуальная реальность, «интернет вещей», мобильные технологии, Big Data аналитика, облачные вычисления и 3D-печать.

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В Индии проживает 18% населения мира, а численность рабочей силы составляет более 520 млн человек. Индия имеет все шансы на то, чтобы кардинальным образом улучшить свою экономику. Учитывая то, что в ближайшие несколько десятилетий ключевыми активами станут человеческий капитал и данные, Индия могла бы улучшить свои экономические показатели, потому что у неё есть и то, и другое. Индия обладает одним из крупнейших в мире банков данных по размеру клиентской базы. С одной стороны, Индия располагает огромной численностью населения, а с другой — низкими стандартами защиты персональных данных, что предоставляет широкие возможности по анализу крупных баз данных.

Vinoo202 Здание IBM. Бангалор

Сделав ставку на цифровую экономику, Индия может повысить общую эффективность и производительность своей экономики, которая в настоящий момент сталкивается с рядом серьёзных проблем, включая громоздкую бюрократическую систему, отсутствие социальной защиты населения, низкий уровень здравоохранения, коррупцию и безработицу. Если Индия не сможет осуществить быстрый переход, то недостаточно задействованная, низкоквалифицированная и разочарованная индийская молодёжь может потерять веру в демократическую систему и подорвать внутреннюю стабильность.