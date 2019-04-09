То, что США могут внести Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, является примером того, как отличная идея о введении санкций против иранских структур может зайти слишком далеко, пишет Джеймс Дурсо в статье для издания The Hill.

sayyed shahab-o- din vajedi Спецподразделение КСИР

Один из бывших чиновников государственного департамента США заявил, что подобное решение Вашингтона может привести к серьёзным последствиям, и он прав.

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В 2007 году Соединённые Штаты заявили, что военное подразделение специального назначения КСИР «Аль-Кудс» причастно к поддержке террористических организаций. Нынешние санкции затронут весь КСИР, который уже столкнулся с санкциями в связи с разработкой баллистических ракет и поддержкой правительства сирийского президента Башара Асада.

Hossein Zohrevand Бойцы КСИР во время молитвы

В ответ на решение Вашингтона в парламенте Ирана заявили, что, с точки зрения Тегерана, вооружённые силы США ничем не отличаются от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аналогичное заявление в 2017 году сделал командующий КСИР генерал-майор Мохаммед Али Джафари, который отметил, что вооружённые силы США — это всё равно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в глобальном масштабе.

Министерство обороны США и ЦРУ, по сообщениям, выступили против внесения КСИР в список террористических организаций, и в этом нет ничего удивительного, поскольку американские военные и офицеры ЦРУ, действующие в Багдаде, могут оказаться под ударом. В министерстве обороны США противились идее о внесении КСИР в список террористических организаций с 2007 года, когда в объединённом комитете начальников штабов США заявили, что Соединённые Штаты всегда тщательно избегали внесения военных офицеров, участвующих в действиях, санкционированных их правительствами, в список террористов, чтобы избежать аналогичных ответных мер в отношении американских военных. В ответ иностранное государство также может внести в список террористов офицеров американского спецназа, которые часто действуют тайно, предоставляя военную помощь мятежникам.

Противостояние между американскими и иранскими службами безопасности может обостриться по ряду направлений. Во-первых, подконтрольные Ирану иракские ополченцы в прошлом уже убили в общей сложности 608 американских военных. Во-вторых, ранее ВМФ КСИР взял в плен американских военных, которые вторглись в иранские воды в 2016 году, однако вскоре американский экипаж отпустили на свободу. В-третьих, не стоит забывать о возможности бейрутского сценария. В 1980-х годах иранские союзники из «Хезболлы» похитили в Ливане начальника станции ЦРУ Уильяма Ф. Бакли и военного атташе американского посольства, полковника Ричарда Хиггинса, которые впоследствии скончались на допросе.

Khamenei.ir Солдаты «Хезболлах»

Внесение КСИР в список террористических организаций смущает не только американские структуры, но и иракских чиновников, которые проводят регулярные встречи с представителями КСИР. Командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани регулярно посещает Ирак. Последние три иранских посла в Багдаде были офицерами «Аль-Кудс». США могут дать понять Ираку, что ему не стоит общаться с «террористами». Иран поддерживает активные экономические связи с Ираком, поэтому решение США может оказать негативное влияние на иракскую экономику, например, в случае прекращения импорта электроэнергии из Ирана, в которой так остро нуждается Ирак.

Учитывая то, что представители КСИР играют заметную роль в экономике Ирана, новые американские санкции приведут к ещё большему обогащению КСИР. Если иранская экономика станет ещё менее привлекательной для внешних инвесторов, то представители КСИР получат возможность приобрести новые активы по более низким ценам.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

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В предыдущий раз военным формированием суверенного государства, которое включили в список преступных организаций, стали войска «Ваффен-СС». Данную структуру нацистской Германии обвинили в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Неужели командующий КСИР генерал-майор Джафари также ужасен, как рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер? Конечно, нет.

Внесение КСИР в список террористических организаций может привести к серьёзным последствиям. Может увеличиться число американских заложников, попавших в руки иранских органов безопасности. С другой стороны, КСИР может расширить свои экономические возможности.