The Hill: Почему ЦРУ и Пентагон недовольны новым шагом Трампа против Ирана?
То, что США могут внести Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, является примером того, как отличная идея о введении санкций против иранских структур может зайти слишком далеко, пишет Джеймс Дурсо в статье для издания The Hill.
Один из бывших чиновников государственного департамента США заявил, что подобное решение Вашингтона может привести к серьёзным последствиям, и он прав.
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В 2007 году Соединённые Штаты заявили, что военное подразделение специального назначения КСИР «Аль-Кудс» причастно к поддержке террористических организаций. Нынешние санкции затронут весь КСИР, который уже столкнулся с санкциями в связи с разработкой баллистических ракет и поддержкой правительства сирийского президента Башара Асада.
В ответ на решение Вашингтона в парламенте Ирана заявили, что, с точки зрения Тегерана, вооружённые силы США ничем не отличаются от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аналогичное заявление в 2017 году сделал командующий КСИР генерал-майор Мохаммед Али Джафари, который отметил, что вооружённые силы США — это всё равно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в глобальном масштабе.
Министерство обороны США и ЦРУ, по сообщениям, выступили против внесения КСИР в список террористических организаций, и в этом нет ничего удивительного, поскольку американские военные и офицеры ЦРУ, действующие в Багдаде, могут оказаться под ударом. В министерстве обороны США противились идее о внесении КСИР в список террористических организаций с 2007 года, когда в объединённом комитете начальников штабов США заявили, что Соединённые Штаты всегда тщательно избегали внесения военных офицеров, участвующих в действиях, санкционированных их правительствами, в список террористов, чтобы избежать аналогичных ответных мер в отношении американских военных. В ответ иностранное государство также может внести в список террористов офицеров американского спецназа, которые часто действуют тайно, предоставляя военную помощь мятежникам.
Противостояние между американскими и иранскими службами безопасности может обостриться по ряду направлений. Во-первых, подконтрольные Ирану иракские ополченцы в прошлом уже убили в общей сложности 608 американских военных. Во-вторых, ранее ВМФ КСИР взял в плен американских военных, которые вторглись в иранские воды в 2016 году, однако вскоре американский экипаж отпустили на свободу. В-третьих, не стоит забывать о возможности бейрутского сценария. В 1980-х годах иранские союзники из «Хезболлы» похитили в Ливане начальника станции ЦРУ Уильяма Ф. Бакли и военного атташе американского посольства, полковника Ричарда Хиггинса, которые впоследствии скончались на допросе.
Внесение КСИР в список террористических организаций смущает не только американские структуры, но и иракских чиновников, которые проводят регулярные встречи с представителями КСИР. Командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани регулярно посещает Ирак. Последние три иранских посла в Багдаде были офицерами «Аль-Кудс». США могут дать понять Ираку, что ему не стоит общаться с «террористами». Иран поддерживает активные экономические связи с Ираком, поэтому решение США может оказать негативное влияние на иракскую экономику, например, в случае прекращения импорта электроэнергии из Ирана, в которой так остро нуждается Ирак.
Учитывая то, что представители КСИР играют заметную роль в экономике Ирана, новые американские санкции приведут к ещё большему обогащению КСИР. Если иранская экономика станет ещё менее привлекательной для внешних инвесторов, то представители КСИР получат возможность приобрести новые активы по более низким ценам.
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В предыдущий раз военным формированием суверенного государства, которое включили в список преступных организаций, стали войска «Ваффен-СС». Данную структуру нацистской Германии обвинили в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Неужели командующий КСИР генерал-майор Джафари также ужасен, как рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер? Конечно, нет.
Внесение КСИР в список террористических организаций может привести к серьёзным последствиям. Может увеличиться число американских заложников, попавших в руки иранских органов безопасности. С другой стороны, КСИР может расширить свои экономические возможности.