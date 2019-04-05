НАТО создали 70 лет назад для того, чтобы предотвратить войну между либерально-демократическим Западом и советским Востоком. Тот факт, что «холодная война» так и не переросла в горячий конфликт, является доказательством успеха НАТО. Более того, всякий раз, когда НАТО размещает свои войска, данный шаг санкционируют в Совете Безопасности ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Исключением, часто подвергаемым критике, стало вмешательство войск НАТО в войну в Косово, но это вмешательство позволило остановить начавшуюся этническую чистку, пишет Зигмар Габриэль в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Основная цель НАТО — это обеспечение коллективной защиты. Статья 5 Устава Североатлантического Альянса, которая гласит о том, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех, сегодня актуальна как никогда. Вот почему Западный Берлин всегда оставался свободным в эпоху «холодной войны». Именно благодаря данной статье Польша, Эстония, Литва и Латвия сегодня могут быть уверены в том, что их свобода находится под защитой. Те, кто обвиняет НАТО в расширении на Восток, косвенно отрицают тот факт, что бывшие члены советского блока имеют право на свободу и безопасность так же, как и другие члены НАТО.

Сила НАТО всегда крылась в его способности находить консенсус, несмотря на то, что члены НАТО изначально нередко придерживались разных точек зрения. Организация доказала свою способность адаптироваться к меняющимся глобальным условиям и успешно решать новые задачи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сотрудничество между национальными государствами часто связано с напряжённостью, которая возникает из-за необходимости коллективных финансовых взносов, и сотрудничество в рамках НАТО не является исключением. На долю США всегда приходился самый большой объём расходов на поддержание коллективной обороны, поэтому нет ничего плохого в том, что Вашингтон периодически требует от своих европейских коллег увеличения оборонных расходов. Европейская экономика в настоящий момент намного сильнее, чем в 1949 году, когда США пришлось принять стратегическое решение, поскольку европейские страны, и, в частности, Германия, не были в состоянии обеспечить свою оборону.

Безусловно, в Германии проходила одна и передовых линий в эпоху «холодной войны». Тогда в западных так же, как и в восточных районах Германии, находились миллионы солдат, тысячи танков и ракет. В 1970-х годах политика бывшего канцлера Германии Вилли Брандта позволила заложить основу для создания европейской системы безопасности, которая позволила сохранить мир до момента воссоединения Германии.

Тем не менее на фоне глубоко антагонистической позиции президента США Дональда Трампа по отношению к американским союзникам по НАТО многие стали призывать к наращиванию дистанции между ЕС и США. Здесь следует проявить осторожность. С исторической точки зрения, ЕС не может похвастаться способностью действовать в одиночку перед лицом решительного врага.

Несмотря на то, что Трамп угрожает ЕС увеличением пошлин и требует, чтобы европейские союзники увеличили оборонные расходы до 2% ВВП, он не подкрепил свои слова конкретными действиями. Позиция Германии не сильно отличается от позиции Трампа. Несмотря на то, что Германия объявила себя ответственным членом НАТО, с 2013 года она не предприняла практически никаких усилий для того, чтобы повысить оборонные расходы и улучшить оперативную готовность. Действительно, неспособность Германии соотнести свои слова с конкретными действиями указывает на полное отсутствие в Берлине ясности касательно вопросов обороны.

Солдаты НАТО

Германия также сталкивается с критикой со стороны НАТО. Многих не устраивает политическое, финансовое и экономическое влияние ФРГ. Например, в ходе дебатов вокруг Брексита сторонники выхода Великобритании из ЕС заявили, что Лондон должен покинуть европейский блок, в котором доминирует Германия, а сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС заявили, что Лондон должен остаться в Европейском союзе, чтобы бросить вызов влиянию Германии.

На самом деле ни Великобритания, ни Франция не в состоянии оказать давление на Германию, когда речь идет о прокладывании курса для ЕС. Единственной страной, которая обладает для этого необходимым политическим и экономическим влиянием, являются США. Таким образом, риск заключается в том, что антигерманская риторика Трампа может убедить Германию в том, что ей стоит дистанцироваться от трансатлантического альянса и сосредоточить своё внимание на ЕС. Однако политика «равноудалённости» Германии от США, России и КНР, скорее всего, приведёт к наращиванию раскола в ЕС и ослаблению безопасности. Восточноевропейские члены НАТО и ЕС не станут доверять обеспечение своей защиты исключительно европейским странам, в частности, Германии, которая в прошлом часто оказывалась ненадёжным партнёром.

Что касается понятия «стратегической автономии», которое сейчас так популярно в Германии и Франции, то это отличный способ расколоть ЕС, поскольку данное понятие подразумевает наличие сфер, в которых ЕС может разорвать свои связи с США. Часто говорят о европейском стратегическом суверенитете, который не ограничивался бы только военной сферой.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Тем не менее у ЕС есть лишь один единственный способ достигнуть подлинного стратегического суверенитета — снять напряжённость, вызванную в связи с распределением оборонного бремени в рамках НАТО. Здесь Германия могла бы сыграть решающую роль. Вместо увеличения своих оборонных расходов до 2% ВВП, что могло бы обеспокоить соседние страны, Германия могла бы инвестировать в свои вооружённые силы 1,5% ВВП, а оставшиеся 0,5% предложить членам НАТО из Восточной Европы. Таким образом, Германия наконец-то подкрепила бы свои слова действиями и взяла на себя ведущую роль в плане обеспечения безопасности в Восточной Европе.

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Через 30 лет после окончания «холодной войны» передовая линия обороны больше не проходит через Германию. Однако существует политическая линия между тем, что требуется сделать Германии в военном отношении, и тем, что кажется приемлемым для немецкого общества. Так или иначе, эту разделительную линию нужно устранить.

В конечном счете, сила альянса определяется приверженностью ему его членов. Для Германии настало время показать своим союзникам по НАТО, что она является надёжным партнёром, а также то, что в сфере внешней политики и политике в области безопасности Берлин больше не будет руководствоваться исключительно внутренними проблемами.