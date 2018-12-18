Лучшие друзья киевской хунты в Москве

Андрей Дмитриев, , 11:33 — REGNUM

Новости о попытках выдать очередного ополченца Донбасса, активиста «Русской весны» или пророссийского журналиста Киеву уже давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим и превратились в рутину. Миграционное ведомство и суды категорически не слышат указаний сверху, хотя сам президент Владимир Путин неоднократно обращался к теме беженцев с Украины и просил внимательно относиться к их положению.

И вот опять. 13 декабря Преображенский суд Москвы арестовывает за нарушение миграционного законодательства львовскую журналистку Елену Бойко, не раз выступавшую на федеральных каналах с резкой критикой киевского режима. В камере под Новый год женщина ожидает депортации.

А 17 декабря отдел ГУ МВД по вопросам миграции Петербурга в лице его начальника, полковника Владимира Минченко, 17 декабря отказывает уроженке Житомира Ирине Воронцовой в получении временного убежища в России. Воронцова на свободе и будет обжаловать решение в суде, но суть происходящего та же.

Эта история тянется уже больше года. Воронцову задержали на митинге по поводу 100-летия Октябрьской революции, вменили две административных статьи и на этом основании лишили вида на жительство в России. Пожалуйте, мол, на родную Украину, Житомир такой прекрасный город.

Между тем Ирина, примкнув к сторонникам Эдуарда Лимонова еще в 2000-е годы, организовывала там акции в защиту русского языка. На них нападали националисты, а параллельно девушку таскали на допросы в СБУ. С 2009 года она живет в Петербурге, замужем за гражданином России. Когда начались боевые действия в Донбассе, муж уехал воевать в батальон «Пятнашка», а Ирина занималась доставкой гуманитарной помощи. Анкеты обоих вывешены на сайте «Миротворец». Воронцовой грозит до 15 лет лишения свободы за «содействие терроризму». И не в уютной российской тюрьме, а в украинской, где зачастую «сепаратисты» до суда не доживают. Как выдворенная крымским судом и найденная повешенной в камере СИЗО Днепропетровска пророссийская активистка Марина Меньшикова.

И это, по мнению полковника Минченко, недостаточные основания для предоставления политического убежища! А какие еще основания ему нужны? Из СБУ бумагу принести, что она — государственный преступник и враг? Или и это не поможет? Вон в деле ополченца из Одессы Филиппа Венедиктова челябинское ФСБ использовало документы украинских «коллег» как основание для решения о его выдаче. И только благодаря широкой общественной огласке удалось остановить депортацию.

Вообще вопрос о мотивации подобных решений остается проясненным не до конца. У кого-то из силовиков, наверное, есть родственники в тех же украинских спецслужбах. Кто-то, вероятно, тайно сочувствует майданному режиму. Ну, а в большинстве случаев мы имеем дело с обычной бюрократической инерцией, а также полным презрением и равнодушием к судьбе конкретно взятого человека.

«Плохой он человек. Для него люди — мусор», — говорил Груздев про Жеглова в «Месте встречи изменить нельзя». Но полковник Жеглов хотя бы преступников ловил и жизнью рисковал, в отличие от того же полковника Минченко.

Как бы там ни было, выгодоприобретатель в подобных случаях один — режим Петра Порошенко. Там с удовольствием отслеживают все такого рода случаи, припоминают путинское «своих не бросаем» и радостно вопят про Русский мир, который пожирает своих детей. Это и дополнительный деморализующий фактор для живущих на Украине фактически под оккупацией миллионов русских — вон как Москва относится к своим.

Конфликт в Донбассе, как неоднократно отмечалось, длится уже дольше, чем Великая Отечественная война. Казалось бы, времени более чем достаточно, чтобы разработать юридическую базу, принять необходимые законы и защитить защитников Русского мира. Но за редким исключением, вроде депутата Сергея Шаргунова, который пытается помогать, в том числе в конкретных случаях Бойко и Воронцовой, думцы наши заняты более важными делами. Может, проснутся наконец?

Читайте ранее в этом сюжете: На расправу: волонтёру ДНР в Петербурге отказали во временном убежище в РФ