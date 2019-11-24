Общественность серьёзно возбудилась из-за нового клипа немецкой рок-группы Rammstein. Надо сказать, есть из-за чего. И это, с одной стороны, приятно. Давненько музыкальные клипы не вызывали в обществе столь мощного резонанса. А тут — совершеннейший ба-бах! Четырнадцать миллионов просмотров за трое суток. Это сильно, Rammstein. Очень сильно.

YouTube: Rammstein Official Германия

Ведь фраза «клипоцентричное мышление» устарела. Люди уже много лет не мыслят клипами. Так что подобные формулировки — удел политиков-моралистов, отставших от жизни. Впрочем, политика — та область, в которую новшества приходят едва ли не позднее всего. Теперь мышление стало «иконкоцентричным» (от слова «иконка»).

И музыкальные клипы ушли на второй, а то и на третий план. Канули те помпезные времена, когда, например, Guns’n’roses снимали длиннейшее и дорогущее видео на десятиминутную балладу November rain. Снимали, точно делали эпичный фильм. Тут можно вспомнить и Thriller Майкла Джексона. А революцию совершила Nirvana, когда MTV запустило в эфир их Smells like teen spirit, в котором всё было настолько просто, насколько и совершенно. Точно с цунами повстречался. С тех пор клипы, конечно, ещё удивляли, но не так чтобы до изменения сознания.

А вот Rammstein смогли совершить, как то говорится, почти невозможное. А кто ещё мог? Не Тейлор же Свифт? Rammstein вообще мастера скандалов. В том числе и в своих видео. Вспомним, например, их песню — кавер на Depeche Mode — Stripped, где использовались кадры из документального фильма «Олимпия» Лени Рифеншталь (той самой, что творила для нацистов). Или чёрно-сатирическую Amerika. Скандалы, связанные с Rammstein, перечислять не буду — тут не статью, а книгу писать надо.

И вот новый шедевр — Deutschland. «Шедевр» написано мною не просто так. Rammstein действительно создали прекрасное короткометражное кино — Берлинский и Каннский фестивали должны попросить его в свою программу. Выстроен каждый кадр, каждый образ — интерконтекстуальное видео, работающее с подсознанием. Увидеть — и стать другим.

Название песни, как не трудно догадаться, переводится на русский язык как «Германия». В ней Тилль Линдеманн поёт: «Германия, моё сердце пылает. Хочу любить и проклинать тебя …» Никто из музыкантов ещё столь нежно и страстно не ненавидел родную страну. А там — и до любви недалеко. Потому что видео на Deutschland, несмотря на все ужасы и мерзости — о любви. Но такой, какой её представляет человек глубоко больной и искалеченный. Человека этого вывернули наизнанку, словно на мясном ряду обнажив все его внутренние органы — и вот кто-то хватает сердце, пытается сжать, а оно адово колотится, кровоточит и ревёт.

YouTube: Rammstein Official На фоне ракет «Фау»

В Deutschland Rammstein, на первый взгляд, представляет историю Германии — её мрачные страницы. Образы легко читаемы. Вначале в молодую — вернее, дикую — Германию приходят римляне. Через пару кадров появляются люди в скафандрах (это уже дорога в будущее), которые сопровождают гроб со страной. Заодно зритель может увидеть подводную лодку нацистов.

Гитлеровскому периоду в немецкой истории Rammstein (в начале карьеры их частенько обвиняли в нацизме) уделили первейшее внимание. Тут и знаменитая ракета «Фау-2», и концлагеря (со всей атрибутикой), и тема холокоста, и поддержка нацистов католиками, и сжигание книг. А что было до? Поражение в Первой мировой войне и дальнейшая депрессия, когда коммунисты сходились с националистами, что в клипе передаётся через побоище на кастетах.

Впрочем, Rammstein в целом знатно прошлись по немецкой истории: времена Карла Великого, дирижабль «Гинденбург»… И то, как это снято, надо изучать многим кинематографистам. Особенно в России, где так любят снимать исторические фильмы, но выглядят они, мягко скажем, неубедительно. Лично же мне в Deutschland наиболее убедительным показался Тилль Линдеманн (сам «осси») в роли лидера ГДР Эриха Хонеккера.

Но это всё прошлое. А что с будущим? No future, как пели британцы Sex Pistols. Впрочем, панки никогда не были столь пессимистичны, как Rammstein. Времена изменились — и не в лучшую сторону. Один из главных лейтмотивов Deutschland — опасный, если не сказать летальный диктат толерантности и мультикультурности. Неслучайно роль Германии играет чернокожая ровесница страны — 1991 года рождения — Руби Комми, отрубающая голову Линдеманну (не всё ж ему со Светланой Лободой встречаться) и в финале улетающая в гробу в космос. Кто-то уже успел посчитать, будто в последнее путешествие в цельнометаллической оболочке отправляется старая Германия. Но ведь никакой другой Германии у Rammstein для нас нет.

По сути, рокеры недвусмысленно говорят об исчезновении страны. Ещё один лейтмотив клипа — немцы, отказывающиеся рожать детей, из-за чего демографическую проблему компенсируют (на бумаге) мигранты. В частности, в клипе граждане (хотя можно ли их так называть?) гладят живот беременной Германии. Только рожает она не человека, а пса. Куда уж красноречивее? Тут сразу вспоминается недавнее заявление немецкой феминистки, объявившей детей главной угрозой для окружающей среды.

YouTube: Rammstein Official Гроб

Передали Rammstein привет и тому, что Германия после Второй мировой войны фактически управляется американцами. В общем, после такой Deutschland Меркель и её правительство (да и все респектабельные и состоятельные граждане страны) вряд ли смогут существовать в прежнем режиме. Тут видна искра, от которой может разгореться, без преувеличения, революция.

И неудивительно, что в Германии клип Rammstein вызвал столь яростную критику. Одно из главных обвинений состоит в том, что музыканты использовали тему холокоста в развлекательных целях. Остальное их не смутило? Подчас складывается ощущение, что для многих на Западе Гитлер всё ещё остаётся злом исключительно потому, что уничтожил 6 миллионов евреев. Остальное в его деяниях, конечно, чудовищно, но не так чтобы, судя по тому, как оправдывают его пособников по всему миру (об этом я подробно писал в статье «Они выбрали Гитлера»).

И о каких развлекательных целях речь? Если данный клип развлекает, то лишь как «Видеодром» из одноимённого фильма Кроненберга. На деле это не развлечение, а самый жёсткий, беспощадный и мерзко оформленный диагноз, который только может быть поставлен стране. По сути, это реквием, контрольный выстрел в голову, эпитафия Германии. И если даже после такого общество и его лидеры, охранители не готовы признавать ошибок, пересматривать положения дел, то национальный гроб отправится в космос даже раньше, чем в клипе Rammstein. Музыканты, может, кого-то и развлекли, но прежде всего они, анатомировав, описали действительность. К сожалению, без ответов, что с данными бедами делать.

И главное — то, о чём не говорят. Rammstein показали истинный zeitgeist (дух времени). То же проделал и Ларс фон Триер в своём новом фильме «Дом, который построил Джэк». Zeitgeist этот — абсолютное возбуждение и пробуждение зла, когда все печати сняты и наступают последние времена. За всеми ужасами — игривыми и эффектными — кроется липкое пляшущее безумие вроде того, что описал Стивен Кинг в романе «Оно». Зло притягательно, оно развлекает и веселит, но в один момент клоун превращается в монстра — и пугает тем, чего ты по-настоящему боишься.

Поэтому истинная трагедия — не только немцев, но и всех — заключается не столько в мультикультурности, демографии и толерантности, сколько в том, что мир давно уже пожирает сам себя, точно голодное обезумевшее чудовище. Но и Rammstein, и фон Триера это вполне устраивает — бороться со злом они не собираются. Нет, для них куда важнее — успеть хорошенько гульнуть на конце света, выдоив из апокалипсиса все возможные дивиденды. Коллаборационизм со злом — характерная черта современного искусства.