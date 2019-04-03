Последние несколько дней были насыщены горячими космическими новостями. Начнём с заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявил, что необходимо ускорить реализацию космической программы по возвращению американских астронавтов на Луну. Теперь лунная программа США должна быть реализована до 2024 года, а не до 2028 года, как планировалось ранее. Данное заявление застало всех врасплох, включая NASA. Начались бурные дебаты. Возможно ли вообще реализовать лунную программу к 2024 году? Выделит ли конгресс необходимое финансирование? Очевидно, что американские астронавты теперь должны высадиться на Южном полюсе Луны ко времени окончания предполагаемого второго президентского срока Трампа. Как пояснил вице-президент США Майкл Пенс, данное решение было принято в рамках новой космической гонки с КНР, пишет Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

Department of Space Индийская ракета

Читайте также: American Conservative: Арабские союзники США сами загоняют себя в ловушку

Заявление Трампа произвело глубокое впечатление на исследователей космоса. Однако более драматичной новостью стало сообщение об испытании индийского противоспутникового оружия (ASAT) на низкой околоземной орбите. Суть «миссии Шакти» заключалась в уничтожении 740-килограммового спутника с помощью ракеты, оснащённой противоспутниковой системой. Испытание провела организация оборонных исследований и разработок Индии. В ходе испытаний был уничтожен действующий военный разведывательный спутник «Microsat R».

«Microsat R» находился на низкой орбите (300 километров). Это означает, что большая часть мусора, который образовался после ликвидации спутника, быстро сгорела в атмосфере. Этим индийские испытания противоспутникового оружия отличаются от китайских испытаний, в ходе которых Китай в 2007 году уничтожил старый метеорологический спутник Fengyun-1C, расположенный на высоте 800 километров. После уничтожения метеорологического спутника образовалось большое облако осколков, что вызвало осуждение со стороны международного сообщества.

Индийское испытание больше походит на американские учения «Burnt Frost» («Горящий лёд»), в ходе которых в 2008 году крейсер ВМС США осуществил пуск ракеты SM-3, которая уничтожила неисправный американский спутник, находившийся на высоте 280 километров. Согласно официальной версии, цель учений заключалась в предотвращении попадания токсичных веществ в окружающую среду в случае неконтролируемого снижения спутника. Однако учения «Burnt Frost» также продемонстрировали КНР противоспутниковые возможности США. Несмотря на то, что большая часть осколков уничтоженного спутника быстро сгорела в атмосфере, остальные осколки были выброшены в космос и представляли серьёзную опасность в течение почти 18 месяцев.

BMN Network Индия и Китай

Индийское испытание противоспутникового оружия свидетельствует о том, что Индия достигла паритета с КНР по крайней мере в сфере ликвидации спутников, расположенных на очень низкой околоземной орбите. Эксперты Брайан Виден и Виктория Сэмпсон считают, что противоспутниковое оружие КНР предназначено для уничтожения американских спутников, расположенных на низкой околоземной орбите.

Китайское противоспутниковое оружие вполне могут использовать против индийских спутников. При возникновении кризиса Китай может легко подорвать наземные возможности вооружённых сил Индии. В данном случае Индия потеряла бы возможность осуществлять эффективное командование и осталась бы без средств космической разведки. Индийские войска просто ослепли бы и оглохли. В случае отсутствия у Индии противоспутниковых возможностей, Китаю можно было бы не беспокоиться об ответных мерах со стороны Индии, поскольку, с точки зрения китайского руководства, Индия не рискнула бы применить ядерное оружие.

Вполне вероятно, что, разрабатывая противоспутниковое оружие, Индия стремилась обеспечить космическое сдерживание не только КНР, но и Пакистана, несмотря на то, что космическая программа Пакистана менее развита, чем индийская. Уничтожение спутника «Microsat R» продемонстрировало, что Индия готова обеспечить свою противоракетную оборону, включая перехват баллистических ракет. Индия направила соответствующий сигнал Пакистану, который обладает баллистическими ракетами средней дальности, и Китаю, на вооружении которого находится широкий спектр баллистических ракет, способных нанести удар по любой точки Индии.

Цитата из видео «PSLV-C44 Lift off and Onboard Camera view». isro.gov.in Пуск индийской ракеты PSLV-C44 для ликвидации спутника

Читайте также: Project Syndicate: ЕС нужна собственная глобальная стратегия действий

Индийское испытание противоспутникового оружия может спровоцировать гонку вооружений. Какие ответные действия предпримет Китай? Ускорит ли Пекин развитие своей программы по разработке противоспутникового оружия? Какие шаги в данном случае предпримет Индия? Как США отреагируют на расширение китайской противоспутниковой программы?

Ни одно государство не заинтересовано в том, чтобы околоземное пространство было заполнено космическим мусором. Конечно, у Индии могут быть веские военные аргументы в пользу разработки противоспутникового оружия для сдерживания Китая, однако было бы разумно отказаться от физического уничтожения спутников и разработать более совершенные «мягкие способы» их ликвидации, чтобы избежать худших из возможных сценариев космической войны.