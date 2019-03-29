Прошедший 28 марта в Москве форум «Цифровая гигиена. Молодежь в сети» произвел двоякое впечатление. Отрадно то, что эксперты ГК InfoWatch и АО «Крибрум», обработав большие массивы данных, назвали количество вовлеченной в различные деструктивные сообщества молодёжи. При этом с самого первого выступления сложилось твёрдое убеждение в том, что истинные цели мероприятия далеки от заявленных, и власть вновь останется безучастной к реальным проблемам общества.

Свирин Игорь Доклад Натальи Касперской

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Нынешний форум явился логичным продолжением встречи президента Владимира Путина с женщинами-предпринимателями в марте 2018 года. По итогам которой президент дал поручение активизировать дальнейшие действия государственных органов, бизнеса и общественности по борьбе с негативным воздействием деструктивных движений в социальных сетях.

Чиновники откликнулись на распоряжение главы государства тем, что реорганизовали управление президента РФ по общественным проектам, возложив на него работу по молодёжной политике и патриотическому воспитанию. А бизнес, в свою очередь, провел анализ российского интернета, в ходе которого выявил количественный и качественный состав деструктивных групп и количество вовлечённой в них молодёжи и подростков.

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Первым к собравшимся в зале представителям общественности, социально ответственного бизнеса и молодёжных организаций обратился начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества администрации президента (АП) Алексей Аветисов. Зачитав присутствующим добрые слова, с которыми к ним обратился первый заместитель руководителя АП Сергея Кириенко, чиновник тут же отбыл по своим важным государственным делам. Считаем необходимым отметить этот момент, далее станет понятно, почему мы обратили внимание на такую лаконичность чиновника.

Далее слово перешло к президенту ГК InfoWatch Наталье Касперской. Госпожа Касперская доложила собравшимся о результатах исследования, полученных на основе мониторинга социальных сетей и анализа больших данных. Не умаляя заслуг специалистов, которым стоит быть благодарными уже за то, что они назвали страшные цифры вовлечённости молодёжи и подростков в антисоциальные движения, отметим, что по существу ничего нового услышать не удалось.

Screenshot Вовлеченность молодежи в деструктивную деятельность

Суицидологи, конфликтологи, представители родительских организаций и прочие специалисты, работающие с подростками, равно как и пишущие на эти темы журналисты, многие годы буквально бьют в набат, чтобы донести до власти простую мысль о том, что страна уже потеряла и продолжает терять свою молодёжь, а с ней и шанс на развитие.

Собственно, все эти истины не только показала, но и неоспоримо доказала в своём докладе эксперт. Также необходимо отдать ей должное за проявленную честность. Касперская прямо заявила о том, что они смогли увидеть целостную картину происходящего в соцсетях, ужаснулись явленному и показали увиденное обществу. Но вот что противопоставить тем, кто ведёт с нашим обществом войну, вовлекая наших детей в деструкцию, они, увы, не знают.

Не будем подробно останавливаться на докладе представителя МЧС. Отметим лишь, что ведомство работает над материалами для школьного курса ОБЖ. Пособия постараются сделать более практичными, а сам предмет — модным. Что же в итоге получится, во многом будет зависеть от позиции Минпросвещения.

Поскольку многое из того, что происходит в онлайне, выплескивается в офлайн, в частности в школы, очень хотелось услышать о том, как происходящее оценивают в Минпросвещения. Однако выяснить позицию ведомства не удалось. То ли из-за слабого голоса представительницы ведомства, а скорее в силу невнятной позиции самого министерства. Удалось понять лишь, что Минпросвещения выступает «за всё хорошее, против всего плохого», но каким способом и каких целей собирается достигнуть, выяснить, увы, не удалось.

Отчасти неожиданной стала реакция зала на выступления специалистов. Оставив в стороне монологи тех, кто просто любовался собой и самовыражался, с горечью отметим, что в массе своей люди не понимают, с какой бедой они столкнулись. А это, в свою очередь, порождает неадекватность рецептов, которые предлагались из зала. Чего стоят предложения, чтобы курс ОБЖ читал «кумир молодежи» Федор Бондарчук и ютуб-блогеры — милионники.

Добавить что-либо значимое к позиции ведомств, в силу отсутствия этой самой позиции, увы, больше нечего. Однако осталась еще политическая часть исследования компаний InfoWatch и «Крибрум», а также не нашедший времени рассказать общественности о работе своего департамента чиновник. Признаться, тут есть над чем поразмыслить.

Screenshot Угрозы, которые несет политическая радикализация молодежи

Описав степень вовлечённости в деструктивные сообщества, общее количество участников подобных групп и необычайную политическую радикализацию молодёжи в соцсетях, которая, по мнению специалистов, обязательно выйдет в офлайн, эксперты также дали не сулящий ничего хорошего прогноз возможных эксцессов. Который, по нашему мнению, напрямую связан с продолжающейся политизацией молодёжи.

И тут самое время вернутся к господину Аветисову. Нежелание чиновника найти время на разговор с общественностью, которая ради этого и собралась в Москву со всех концов страны, понимания не находит. Так же, как и объяснение загруженностью государственными делами не представляется убедительным.

Само название департамента, который возглавляет господин Аветисов, очевидным образом указывает круг интересов его главы. Интересы эти настолько узки, что не оставляют шанса на то, что государство действительно развернет беспощадную борьбу за умы и души наших детей. Поэтому и поведение чиновника представляется совершенно органичным.

В свете последних экономических и политических новаций властей социальное напряжение растет и дальше будет только увеличиваться. Молодёжь всё активнее втягивается в политические процессы, где подвергается манипулятивному воздействию антигосударственных сил. Собственно, только это и интересует стоящих на страже властных интересов чиновников. А следовательно, общество опять остается один на один со всеми деструктивными проявлениями, которые напрямую не угрожают власти. И происходит всё это в условиях, когда не только подавляющее большинство населения, но и призванные на борьбу с этим злом органы не осознают реальных масштабов проблемы и не знают, как её решать.