Как спасти самоубийц? Как спасти Россию от самоубийц?

Игорь Свирин, , 16:25 — REGNUM

Обзор государственных программ по защите и поддержке детей показал, что целостной стратегии борьбы с деструктивными проявлениями в обществе выработано не было. Заполняя сложившийся вакуум, предлагаем ознакомиться с программой, подготовленной экспертами «Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства» ОП РФ. Материалы были любезно предоставлены руководителем Центра кризисной психологии, членом общественного совета ФСИН Михаилом Хасьминским.

Отдавая отчет в том, что данные проблемы порождены в первую очередь социально-экономической ситуацией в стране, тем не менее отмечаем, что предложения, написанные практиками, могли бы лечь в основу национальной стратегии по преодолению суицидальных и прочих деструктивных проявлений.

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Комплекс мер по предупреждению деструктивного поведения

Принимая во внимание остроту проблемы суицидального поведения среди несовершеннолетних, данную проблему:

— во-первых, следует рассматривать как одну из составляющих деструктивного поведения в целом, наряду с такими явлениями, как зацеперство, руферство, «собачий кайф», модели поведения, ведущие к анорексии, и другие виды опасного поведения, влекущие за собой тяжелые последствия вплоть до летального исхода;

— во-вторых, речь должна идти о профилактике суицидов не только среди несовершеннолетних, но и среди всего населения в целом. При этом не менее пристальное внимание следует обратить на трудоспособные категории населения, так как наибольшее количество суицидов, по статистике, происходит именно среди представителей трудоспособного населения.

Профессором, доктором медицинских наук, суицидологом Е.Б. Любовым и кандидатом экономических наук М.В. Моревым было рассчитано социально-экономическое бремя суицидальной смертности в России.

Исследователи установили, что «потери от самоубийств в России превышают таковые от любых других причин смерти класса «Несчастные случаи, травмы и отравления» и сравнимы с потерями от таких наиболее распространенных причин смерти, как злокачественные новообразования и ишемическая болезнь сердца. При самоубийствах, в сравнении с другими причинами смерти, наибольшая доля (37%) суммарных потерь в группе «молодежи и молодых взрослых» (20−29 лет); она составляет 27,5% трудоспособного населения». Ущерб от одного суицида, по расчетам ученых на 2009 год, в среднем составлял 4 млн рублей. Подчеркнем, на 2009 год, т. е. почти 10 лет назад.

2 cvpericias Психолог

По данным статистики, за 2015 год произошло 14 590 суицидов среди трудоспособного населения.

Даже если принять для расчета ущерба от суицидов за 2015 год показатель 2009 года, приблизительная сумма составляет 6(9)0 000 000 — шестьдесят (девяносто) миллиардов (!) рублей. И это с учетом показателя ущерба десятилетней давности. А если пересчитать с учетом инфляции?!

Данные средства с лихвой могли бы окупить разработку программы, а также реализацию комплекса мер, направленных на предупреждение деструктивного, в том числе суицидального, поведения среди различных возрастных категорий населения.

Проблема суицидального поведения — это прежде всего вопрос ценностей, транслируемых современным обществом, основными ориентирами которого, как следует из анализа информационной среды, являются: культ секса, сопряженный с культом тела; культ денег, сопряженный с культом удовольствия; культ смерти.

Таким образом, ценности здорового общества подменяются извращенными ценностям, т. е. псевдоценностями, характерными для смертельно больного общества. Так, ценность семьи подменяется сексом; ценность духовного богатства — материальным достатком; ценность жизни — ценностью смерти. Происходит разрушение ценности семьи — основообразующей ценности, без которой невозможно формирование здоровой личности, как в духовном, так и физическом отношении.

Сложно говорить о мерах предупреждения суицидального поведения в то время, как в обществе транслируется совершенно нейтральное отношение к абортам — но ведь это тоже вопрос ценностей, основ духовно-нравственного воспитания, без которого просто невозможно представить здоровое общество, которое имеет устойчивый иммунитет ко всем видам деструктива.

Обозначенная проблема, как видим, имеет комплексный характер, поэтому работа по предупреждению деструктивного поведения должна осуществляться с учетом психологического, медицинского, правового, образовательного, духовно-нравственного, просветительского и др. аспектов, при активном межведомственном взаимодействии.

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3 Pixelkult Соцсети

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо принятие комплекса мер, направленных на предупреждение деструктивного поведения.

Общеметодологические меры

1. Разработка региональной программы по предупреждению деструктивного поведения, девальвации ценности жизни, с учетом региональных особенностей. Одним из показателей эффективности / неэффективности реализации данной программы должен стать коэффициент суицидов в регионе.

2. Разработка комплексной системы профилактики деструктивного, в том числе суицидального, поведения и развития суицидологической помощи на региональном уровне.

3. Разработка единой методологии скрининга суицидального поведения среди различных групп населения, которая в настоящее время отсутствует.

4. Создание межведомственной коллегии, включающей экспертно-аналитический центр, с целью: 1) анализа и распространения актуальной информации о работе соответствующих служб, организаций, специалистов, экспертов 2) обмена опытом, необходимыми сведениями о реализации антисуицидальных, жизнеутверждающих мероприятий, включая социальную рекламу; 3) осуществления отбора рациональных инициатив, направленных на предупреждение деструктивного поведения — их обобщения и выработки рекомендаций для распространения; 4) осуществления методического сопровождения реализуемых инициатив, программ; 5) осуществления контроля качества реализуемых в рамках программы мероприятий и предпринимаемых мер, направленных на предупреждение деструктивного поведения, с привлечением независимых, в том числе общественных организаций и (или) экспертов.

5. Обеспечение открытого доступа к экспертным заключениям, отражающим результаты проведения экспертизы информационной продукции на предмет ее безопасности / опасности для детей и установления знака информационной продукции, с целью предоставления как широкой общественности, так и экспертному сообществу возможности ознакомления с содержанием заключений, угрозами, которые могут содержать те или иные информационные продукты, оценки обоснованности выводов.

6. Организация взаимодействия с независимыми научно-экспертными организациями (как некоммерческими, так и коммерческими), что позволит:

1) выработать четкие критерии, позволяющие однозначно идентифицировать «опасный» контент, создающий условия, а также провоцирующий на деструктивные действия (поведение) получателей информации: погружение в тему, эмоциональные наборы триггеров для пограничных состояний, интеллектуальное развращение, побуждение к определенным действиям, создание позитивного образа деструктивного явления;

2) разработать адекватную методику оценки эффективности реализации программы по предупреждению деструктивного поведения, которая в отличие методики, разработанной Министерством экономического развития РФ, позволяла бы увидеть объективное влияние программы на уровень социально-экономического развития региона;

и 3) в частности, научно обосновать репрезентативность (т.е. достаточную обоснованность показательности) индикаторов, избираемых в качестве показателей эффективности реализации программы, т.к. не только и не столько количеством проводимых мероприятий и процентом освоенных бюджетных средств «меряется» эффективность, но и качеством исполнения каждого мероприятия, а также ожидаемым от каждого мероприятия социальным эффектом, т. е. его ожидаемым позитивным результатом в будущем;

4) модернизировать существующие механизмы реализации;

5) внедрять инновационные решения.

Психологическая и медицинская помощь

7. С целью оперативного реагирования и разрешения кризисных ситуаций, предотвращения гибели людей считаем необходимым создание единой круглосуточной «горячей линии», например, на базе Российской Ассоциации телефонной экстренной психологической помощи или других организаций. Механизм работы «горячей линии» представляется нам следующим образом: звонки, поступающие на данную линию, в зависимости от предмета обращения операторы перенаправляют дежурному определенного ведомства или службы: психологическая помощь, медицинская, служба спасения, правоохранительные органы, священнослужители традиционных конфессий и т.д.

9. Создание кабинетов суицидологической помощи на базе уже существующих Центров помощи семье и детям, а также других, в том числе некоммерческих и коммерческих, социально ориентированных организаций, вне поликлиник или медицинских, медико-социальных учреждений.

5 Computerizer Общество

10. Создание службы профессиональной дистанционной поддержки специалистов, с целью разрешения ситуаций, требующих участия опытных профессионалов-практиков, владеющих современными методами диагностики, профилактики и т.д., Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского или Центра экстренной психологической помощи МЧС.

11. Регулярное проведение скрининга суицидального поведения среди различных групп населения с применением валидных методик.

12. Обеспечение нуждающихся в медикаментозной помощи детей бесплатными антидепрессантами по рецептам врачей. (?)

13. Создание центров комплексной психологической, социальной и духовной помощи и реабилитации (?).

Правовые инициативы

14. Выработка регламента предоставления необходимой информации правоохранительным органам, сроков предоставления информации владельцами и сотрудниками социальных сетей и других сетевых ресурсов при проведении оперативно-розыскных / следственных мероприятий / доследственной проверки, в особенности до возбуждения уголовного дела (!).

15. Разработка механизм привлечения к ответственности, включая введение / повышение штрафных санкции:

для владельцев / сотрудников социальных сетей

1) за непредоставление / несвоевременное предоставление информации уполномоченным органам;

2) за удаление информации, т. е. доказательств / улик, с серверов;

3) за содействие распространению опасного контента социальными сетями и другими сетевыми ресурсами, имеющими возможность осуществления модерирования, в том числе удаления, размещаемого контента;

4) за необоснованный отказ в блокировке опасного контента или ложное обоснование безопасности опасного контента;

5) за необоснованную блокировку безопасного контента;

6) за непредоставление правоохранительным органам доступа в «закрытые группы»;

7) за перенос опасного контента, который был запрещен / заблокирован, на иные, в том числе «резервные», интернет-страницы / адреса;

8) за предоставление адресов / интернет-страниц пользователям с целью перенесения опасного контента, который был запрещен / заблокирован, на иные, в том числе «резервные», интернет-страницы;

для соответствующих служб и экспертов

1) за недобросовестное исполнение своих обязанностей, в том числе по блокированию / удалению опасного контента;

2) за ложное обоснование безопасности опасного контента;

3) за ложное обоснование опасности безопасного контента.

(Необходимо заставить работать уже принятые законы)

Обучение и образование

16. Организация обучения специалистов, включая социальных педагогов, детских психологов, детских психиатров, духовенства, по программам дополнительного образования, повышения квалификации, постоянно действующих семинаров по предупреждению деструктивного поведения среди различных категорий населения, в том числе дистанционно с использованием современных телекоммуникационных средств связи.

17. Развитие социальной педагогики, повышение статуса социального педагога, в должностные обязанности которого входит комплексное обеспечение безопасного социально-психологического развития ребенка, его социальной защиты. Повышение престижности профессии, ее привлекательности в восприятии молодежи. Создание «нового» образа социального педагога, вооруженного современными информационными технологиями для осуществления мониторинга активности учеников, в том числе в сети Интернет, направленности их интересов, социально-психологического климата как в школе, так и в семье и т.д.

18. Развитие системы комплексной социально-психолого-педагогической помощи семье и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, в первую очередь, на базе уже имеющихся Центров помощи семье и детям, в которые за квалифицированной помощью могут обратиться и родители, и дети.

19. Организация деятельности, направленной на формирование у ребенка образа будущего. Необходимо раскрыть перспективы «завтрашнего дня» путем популяризации науки, образования, спорта, создания социально привлекательного «имиджа» профессий, чтобы ребенок видел, что у него есть все возможности для реализации своих талантов, которые есть у каждого. Целесообразна разработка ряда мероприятий, например, встреч с учеными, профессионалами, экскурсий на прогрессивные предприятия, в научные центры, лаборатории и т.п., что даст возможность пообщаться «вживую» и не только услышать, но и своими глазами «увидеть» реальные истории профессионального успеха, а также увидеть красоту жизни через научное развитие, самообразование, самосовершенствование.

20. Разработка и внедрение в порядке реализации компонента государственного стандарта общего образования курса (дисциплины) «Основы социокультурной безопасности в современном информационном пространстве», представленного (представленную) следующими разделами: «Языковая (лингвистическая) безопасность», «Психологическая безопасность», «Кибербезопасность», «Экономическая грамотность», «Юридическая грамотность», «Духовная безопасность» и др. В целях апробации «уроки» по социокультурной безопасности в различных аспектах могут войти в курс «Основы безопасности жизнедеятельности».

Информационная безопасность

22. Установление фильтров на технические устройства, которыми пользуются дети (смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры и т.п.).

23. Создание в образовательных организациях единой сети Wi-Fi, имеющей ограничения, и с помощью которой можно отследить, какими ресурсами пользуется ребенок.

24. При изучении в рамках школьной программы художественных произведений, описывающих самоубийства героев, обязательным должен стать осуждающий контекст — оправдание, романтизация и (или) героизация должны быть исключены.

25. Организация взаимодействия с родительской общественностью с целью обеспечения информационной безопасности детей, в том числе в сети Интернет, своевременного выявления признаков деструктивного поведения, предотвращения наступления кризисных ситуаций.

26. Взаимодействие со СМИ с целью регулирования вопросов освещения деструктивных моделей поведения, в том числе суицидов.

Выстраивание системы просветительской работы по предупреждению деструктивного поведения путем

27. Разработки курса лекций, ориентированного на разные категории слушателей с учетом психолого-возрастных особенностей каждой из них, с целью профилактики деструктивного поведения.

28. Создания, внедрения и активного распространения жизнеутверждающего, антисуицидального контента. Привлечение с этой целью региональных СМИ, Министерства культуры.

29. Использования ресурсов в виде книг, дисков, фильмов, социальной рекламы с жизнеутверждающим / антисуицидальным содержанием, создание которых должно осуществляться не в регионах, а централизованно, и затем распространяться по регионам.

30. Информирования о необходимости своевременного обращения за психологической, медицинской (психиатрической) и иной помощью к специалистам, а также безопасности такого обращения для ребенка (его не поставят на учет, не будут пичкать антидепрессантами и др. медикаментами) путем распространения информационной продукции с указанием контактной информации специализированных служб и т.п. для обращения.

31. Выработки общей программы по профилактике деструктивных культов (сект), деятельность которых имеет целью доведение до самоубийства, а также трансляцию иных видов деструктивного поведения.

Взаимодействие государственного, социально ориентированного некоммерческого и коммерческого секторов

32. Осуществление поиска, поддержки и продвижения социально ориентированных как некоммерческих, так и коммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику деструктивного поведения среди детей путем 1) проведения духовно-нравственного просвещения, 2) проведения научных исследований различных информационных продуктов (игр, книг, художественных и мультипликационных фильмов и т.п.) на предмет их безопасности для детей, 3) разработки обучающих программ для детей, родителей, специалистов, 4) осуществления дополнительной образовательной деятельности в сфере противодействия пропаганде различных видов деструктивного поведения; 5) оказания помощи и поддержки семье и детям, оказавшимся в кризисных психологических ситуациях, и т.д.

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