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Страна белых Шевроле: город Хива

Культура

Фотограф Антон Афанасьев совершил большое путешествие по Стране белых Шевроле — Узбекистану. ИА REGNUM публикует рассказ автора о колоритной Хиве

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Страна белых Шевроле: город Хива
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
В стенах старого города расположено множество минаретов, медресе, просто старых домов, характерной особенностью которых является украшение — вот такой изразец

Антон Афанасьев, 25 января 2019, 14:00 — REGNUM  

Хива, по моему скромному мнению, самый прекрасный город Узбекистана: он небольшой, находится довольно далеко от популярных Самарканда и Бухары, и до сих пор сохранил ту привлекательность, тот восточный колорит, которых так не хватает Бухаре.

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Хива
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Хива

В своё время Хива располагалась на Великом шёлковом пути и играла значительную роль — пересечь Кызылкум в те времена было невероятно опасно и сложно.

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Барханов и дюн в Хиве немного, в основном пустыня выглядит вот так
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Барханов и дюн в Хиве немного, в основном пустыня выглядит вот так

К тому же, хоть в это и трудно поверить, в 1997 году Хива отпраздновала свое 2500-летие! Город занесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

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Вид сверху
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Вид сверху

Хива — однозначно город с душой. Такие города сразу западают в сердце, в них хочется возвращаться и оставаться подольше.

Чтобы попасть в Хиву из Бухары, надо преодолеть порядка 300 километров пути. Можно на автобусе, можно на поезде до Ургенча, но я решил проехать этот отрезок на такси. Цены на такси в Узбекистане не сильно дороже другого общественного транспорта: водитель берёт ещё пару-тройку человек, да и ему самому, как правило, по пути. Так вышло и на этот раз: кроме меня, в машину сели три узбека. Я, правда, успел урвать переднее сиденье. Как потом выяснилось, таксист был не просто таксистом, а ещё и владельцем большой гостиницы в самом центре Хивы, где всего за 20 долларов он сдал мне самый лучший номер за всю поездку по Стране белых Шевроле.

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Обратите внимание на надпись «такси» на телеге. Вообще, ослов в Узбекистане очень много — это один из главных видов транспорта
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Обратите внимание на надпись «такси» на телеге. Вообще, ослов в Узбекистане очень много — это один из главных видов транспорта
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Саксаул
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Саксаул

Дорога сама по себе меня сильно интересовала, так как ехать надо было через всю пустыню Кызылкум. Я даже хотел доплатить, чтобы меня на полчаса завезли в городок Учкудук, известный нам по песне о трёх колодцах, но потом подумал, что не стоит тратить на это время.

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Частенько дорогу переходят отары овец, подгоняемые пастухами, причём тоже на ослах
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Частенько дорогу переходят отары овец, подгоняемые пастухами, причём тоже на ослах

Перед Хивой, приближаясь к Амударье, наш водитель стал делать частые остановки для покупки «самого лучшего и самого выгодного» товара. Сначала это были лучшие дыни. Потом лучшая рыба. Причём закупался он капитально, видимо, не только для себя, но и для нужд своей гостиницы.

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Дыни по дороге – по 10 рублей за штуку
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Дыни по дороге – по 10 рублей за штуку
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Около Амударьи продаётся рыба, прямо с машин
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Около Амударьи продаётся рыба, прямо с машин
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Богатый улов
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Богатый улов

Сама Хива представляет собой небольшой городок, в центре которого — старый город, окружённый крепостными стенами. Внутри них, в общем-то, никто не живёт: здесь можно встретить в основном небольшие магазинчики, какие-то лавки, ларёчки, играющих детей.

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Ворота в крепость
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Ворота в крепость
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Сам старый город состоит из таких домов
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сам старый город состоит из таких домов
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Они окружены городской стеной — Ичан-Кала. Старый город существует уже несколько столетий
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Они окружены городской стеной — Ичан-Кала. Старый город существует уже несколько столетий
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Около старого города
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Около старого города
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Играющий дети в крепости
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Играющий дети в крепости

По улицам старого города можно ходить бесконечно долго: попадаешь то в колоритный дворик, то в столярную мастерскую, то на игровую площадку, то натыкаешься на продавца шикарных носков из верблюжьей шерсти. Однако запутаться тут сложно — все постройки одно-двухэтажные, благодаря чему отовсюду видно городские стены. Да и крепость сама невелика.

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Помещение для просушки белья
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Помещение для просушки белья
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У рынка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
У рынка
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У рынка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
У рынка
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У рынка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
У рынка
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Нищий
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Нищий

На крепость можно взобраться совершенно бесплатно и посмотреть на город с самой высокой его точки. Вид открывается просто захватывающий! Сразу чувствуешь себя героем компьютерной игры «Assassin's Creed».

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Медресе
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Медресе
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Около крепости
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Около крепости
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Вид на крепостную стену
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Вид на крепостную стену

А вот с внешней стороны стен жизнь кипит: тут тебе и рынки с аккуратно разложенными вениками, и горы арбузов с дынями, и насыпанные прямо на полу большие черно-белые жареные семечки, так любимые узбеками.

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Здесь есть два вида морковки — жёлтая и оранжевая. Кстати, для плова используется только жёлтая
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Здесь есть два вида морковки — жёлтая и оранжевая. Кстати, для плова используется только жёлтая
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Продавщица веников
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Продавщица веников
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Сапожник
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сапожник
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Арбузы и дыни
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Арбузы и дыни
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Продавщица множества сортов риса
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Продавщица множества сортов риса

Рядом с продавцами располагаются многочисленные кафе и забегаловки. Как правило, тут готовят небольшие и очень разнообразные кебабы, самсу или жареную рыбу, только что пойманную в мутных водах Амударьи. Самсу, конечно же, делают исключительно в тандыре, который за неимением нормальной древесины разогревают картонными коробками и какими-то веточками. Однако такой вкусной самсы я с тех пор не ел ни разу. Как и лагмана. Хивинский лагман — король лагманов!

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Район кафе и ресторанов у стен старого города
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Район кафе и ресторанов у стен старого города
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Тандыр
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Тандыр
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Различные кебабы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Различные кебабы
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Приготовление самсы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Приготовление самсы
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Ремонтная мастерская
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Ремонтная мастерская
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С другом
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
С другом
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Починка старой занавески
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Починка старой занавески
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Мастер и подмастерье
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Мастер и подмастерье
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Ученики
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Ученики

Вечером в старом городе включается небольшая подсветка — подсвечиваются медресе, минарет и ещё кое-какие основные архитектурные шедевры Хорезма. Но есть одна местная проблема — перебои с электроэнергией. Большую часть вечеров в ту поездку я провёл без света. Точнее, в моей гостинице он был, за счёт генератора. А вот выйти куда-то поужинать практически невозможно, приходилось есть то, что было в наличии. Это были или фрукты, или сладости, которых в Хиве, в отличие от электричества, в изобилии.

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Вид на минарет вечером
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Вид на минарет вечером
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Уборка улиц ранним утром
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Уборка улиц ранним утром

Покидал я город с абсолютным осознанием того, что вернусь сюда ещё. И, надеюсь, не раз. Впереди меня ждало Аральское море. Точнее, то, что от него осталось. Но это уже совсем другая история.

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Дворик в старом городе
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Дворик в старом городе
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Панорама старого города с крепости
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Панорама старого города с крепости

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Читайте ранее в этом сюжете: Не исчезли, а забыты по недоразумению — потомки терюхан

regnum author Антон Афанасьев
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