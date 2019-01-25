Страна белых Шевроле: город Хива

Антон Афанасьев, , 14:00 — REGNUM

Хива, по моему скромному мнению, самый прекрасный город Узбекистана: он небольшой, находится довольно далеко от популярных Самарканда и Бухары, и до сих пор сохранил ту привлекательность, тот восточный колорит, которых так не хватает Бухаре.

В своё время Хива располагалась на Великом шёлковом пути и играла значительную роль — пересечь Кызылкум в те времена было невероятно опасно и сложно.

К тому же, хоть в это и трудно поверить, в 1997 году Хива отпраздновала свое 2500-летие! Город занесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Хива — однозначно город с душой. Такие города сразу западают в сердце, в них хочется возвращаться и оставаться подольше.

Чтобы попасть в Хиву из Бухары, надо преодолеть порядка 300 километров пути. Можно на автобусе, можно на поезде до Ургенча, но я решил проехать этот отрезок на такси. Цены на такси в Узбекистане не сильно дороже другого общественного транспорта: водитель берёт ещё пару-тройку человек, да и ему самому, как правило, по пути. Так вышло и на этот раз: кроме меня, в машину сели три узбека. Я, правда, успел урвать переднее сиденье. Как потом выяснилось, таксист был не просто таксистом, а ещё и владельцем большой гостиницы в самом центре Хивы, где всего за 20 долларов он сдал мне самый лучший номер за всю поездку по Стране белых Шевроле.

Дорога сама по себе меня сильно интересовала, так как ехать надо было через всю пустыню Кызылкум. Я даже хотел доплатить, чтобы меня на полчаса завезли в городок Учкудук, известный нам по песне о трёх колодцах, но потом подумал, что не стоит тратить на это время.

Перед Хивой, приближаясь к Амударье, наш водитель стал делать частые остановки для покупки «самого лучшего и самого выгодного» товара. Сначала это были лучшие дыни. Потом лучшая рыба. Причём закупался он капитально, видимо, не только для себя, но и для нужд своей гостиницы.

Сама Хива представляет собой небольшой городок, в центре которого — старый город, окружённый крепостными стенами. Внутри них, в общем-то, никто не живёт: здесь можно встретить в основном небольшие магазинчики, какие-то лавки, ларёчки, играющих детей.

По улицам старого города можно ходить бесконечно долго: попадаешь то в колоритный дворик, то в столярную мастерскую, то на игровую площадку, то натыкаешься на продавца шикарных носков из верблюжьей шерсти. Однако запутаться тут сложно — все постройки одно-двухэтажные, благодаря чему отовсюду видно городские стены. Да и крепость сама невелика.

На крепость можно взобраться совершенно бесплатно и посмотреть на город с самой высокой его точки. Вид открывается просто захватывающий! Сразу чувствуешь себя героем компьютерной игры «Assassin's Creed».

А вот с внешней стороны стен жизнь кипит: тут тебе и рынки с аккуратно разложенными вениками, и горы арбузов с дынями, и насыпанные прямо на полу большие черно-белые жареные семечки, так любимые узбеками.

Рядом с продавцами располагаются многочисленные кафе и забегаловки. Как правило, тут готовят небольшие и очень разнообразные кебабы, самсу или жареную рыбу, только что пойманную в мутных водах Амударьи. Самсу, конечно же, делают исключительно в тандыре, который за неимением нормальной древесины разогревают картонными коробками и какими-то веточками. Однако такой вкусной самсы я с тех пор не ел ни разу. Как и лагмана. Хивинский лагман — король лагманов!

Вечером в старом городе включается небольшая подсветка — подсвечиваются медресе, минарет и ещё кое-какие основные архитектурные шедевры Хорезма. Но есть одна местная проблема — перебои с электроэнергией. Большую часть вечеров в ту поездку я провёл без света. Точнее, в моей гостинице он был, за счёт генератора. А вот выйти куда-то поужинать практически невозможно, приходилось есть то, что было в наличии. Это были или фрукты, или сладости, которых в Хиве, в отличие от электричества, в изобилии.

Покидал я город с абсолютным осознанием того, что вернусь сюда ещё. И, надеюсь, не раз. Впереди меня ждало Аральское море. Точнее, то, что от него осталось. Но это уже совсем другая история.

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