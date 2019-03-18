Одной из самых обсуждаемых тем Татарии на прошедшей неделе стали зарплаты госслужащих республики по итогам 2018 года, которые, в отличие от зарплат простых смертных, выросли на 20%. Росстат пересчитал чиновников в республике и вывел их средние зарплаты. Оказалось, что всего в этой сфере трудятся почти 18 тыс. человек, а фонд оплаты труда превышает 9,3 млрд рублей. Чиновники из Татарии попали в пятёрку самых «дорогих» слуг народа в Поволжье. Средняя зарплата госслужащих республики достигла 55,5 тыс. рублей — в 1,4 раза больше, чем средний заработок по региону.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль 01

Минздрав региона обнародовал данные по числу алкоголиков и наркоманов. И хотя ведомство заявило о сокращении числа впервые выявленных алкоголиков на 12%, а наркоманов на 11%, в МВД считают, что «наркообстановка остается достаточно напряженной» — за два месяца пресечено 14 каналов поставок наркотиков в регион. В свете подобных заявлений депутаты Госсовета Татарии на очередной сессии предложили вернуть регионам право введения дополнительных ограничений на продажу алкоголя, действовавшее до 31 июля 2017 года.

В сфере образования на прошлой неделе произошло сразу два громких скандала. Часть родительского сообщества выступили против уроков, посвящённых юбилею Золотой Орды, на которых учителям предложено опираться на вызвавшее резонанс издание «Золотая Орда в мировой истории», в котором, в частности, отрицается победа русских воинов в Куликовской битве. Эксперты напоминают, что это не первая попытка изменить взгляд на историю — «несколько лет назад шуму наделал учебник для вузов по истории Татарстана, который содержал много националистических дикостей» и удивляются «зачем идти к детям с тем, по поводу чего еще не договорились ученые мужи». Основанием для обсуждения стало интервью руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств при Институте истории АН РТ Ильнура Миргалеева, данное правительственному СМИ, которое частично было размещено на сайте минобрнауки Татарии под заголовком «в школах Татарстана пройдут уроки, посвященные юбилею Золотой Орды». После скандала новость была удалена с сайта министерства, но осталась в кэше поисковиков.

Помимо этого на прошлой неделе отличились власти Балтасинского района, запретившие бюджетникам с целью экономии электроэнергии использовать розетки для зарядки личных сотовых телефонов, но после того как скандал вышел на федеральный уровень, запрет был отменён.

Минспорта Татарии посчитало «улов» зимней Универсиады-2019. В копилку национальной сборной спортсмены из региона принесли восемь медалей, завоевав их в пяти видах спорта. В активе спортсменов из Татарии четыре «золота», три «серебра» и одна «бронза».

Финансовые проблемы кранового завода завершились трагедий. Пропавший владелец предприятия был найден спустя пять дней в лесу мёртвым на дереве. У владельца ЗАО «Новые технологии» Рафиса Самигуллина остались жена и двое детей. Следствие «пока не называет мотивов предполагаемого самоубийства, однако финансовое состояние предприятия не располагало к оптимизму, говорят, были и большие личные долги». Известно, что сам крановый завод не работает, и его дальнейшая судьба под вопросом.

Сфера экономики была богата на события. ️Общественная экспертиза проекта мусоросжигательного завода под Казанью стоимостью 33 млрд рублей показала, что он «разработан с нарушениями требований экологической безопасности», в республике разрабатывают новую программу расселения аварийного жилья — похожую на предыдущую, а заводы Ford в России могут сохранить до 2020 года, но при этом финансовой поддержки от американской компании не ожидается. Известно, что правительство Татарии «принимает меры для сохранения присутствия инвестпроекта на своей территории», прорабатываются суммы и механизм поддержки, в частности — возможность продвижения автомобилей Ford на российском рынке для сохранения рабочих мест на заводе.

А тем временем предприниматели и эксперты из Казани раскритиковали федеральный законопроект о нестационарной торговле, назвав новые условия невыгодными для «мелких предпринимателей, у которых ограничены финансовые возможности», отметив, что нововведения грозят «серьезным переделом рынка».

Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Францию, где провёл деловой форум «Франция — Татарстан». Он пригласил французских бизнесменов к сотрудничеству, добавив, что заинтересован, чтобы «французские компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали республику». Помимо этого, состоялась встреча делегации с первым заместителем мэра города Марселя Жаном Роатта, которого Минниханов пригласил посетить Казань. В ходе встречи Жан Роатта вручил главе Татарии почётную медаль города Марсель.

Не только Францию на прошлой неделе посетила делегация Татарии, состоялся рабочий визит и в Таджикистан, с которым по итогам 2017 года товарооборот вырос более чем в 3 раза, превысив 30 млн долларов США, но за 2018 год был замечен значительный спад. Президента Таджикистана Эмомали Рахмона также позвали в гости в Казань, а Рустам Минниханов на встрече с ним отметил, что стороны далеко не в полной мере используют имеющиеся возможности для взаимодействия, уточнив, что Татария заинтересована «в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана», а среди приоритетных направлений для сотрудничества он видит «отрасли машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения и биотехнологий, информатизации». Во время визита делегации также прошёл деловой форум «Таджикистан — Татарстан».

Мартовская сессия Госсовета Татарии состоялась на прошлой неделе, вобрав в повестку свыше 40 вопросов. Глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов, отчитываясь об итогах 2018 года, заявил, что к 2022 году все дети «будут обеспечены местами в детских садах, а новым этапом в развитии образования станет создание полилингвальных образовательных комплексов», в бюджет региона внесли поправки, которые увеличили доходную часть бюджета на 5,2 млрд рублей — в основном за счет средств федерального бюджета. Дефицит бюджета увеличился в 5,5 раза, до свыше 22,9 млрд рублей.

На сессии с докладом также выступил бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов, предложивший создать Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» и настаивающий, что «контрольно-надзорные органы должны выполнять не только карательную функцию, но и обучать, консультировать, подсказывать бизнесу, как избежать нарушений». Бизнес-омбудсмен также сообщил о падении индекса настроений бизнеса в целом по республике — с 43 до 37%.

В прошедшие выходные жители Новой Сосновки, что вблизи Казани, вышли на митинг против сноса домов из-за строительства трассы. Участники акции в комментариях казанским СМИ пожаловались на то, что с апреля 2018 года для них началась беспокойная жизнь, когда они узнали, что на территории жилых домов «хотят наложить карты полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов», а если это произойдёт, то собственники не смогут продать, купить, построить новые дома, а также передать имеющиеся по наследству. О том, что посёлок находится в зоне аварийной посадки, стало известно из нового генплана, при оформлении домов никаких обременений на земли не было.

В Нижнекамске простились с майором полиции Динаром Саматовым, убитым 19-летним студентом прямо у здания УВД. Саматов умер в карете скорой помощи. Нападавший был застрелен коллегой погибшего участкового, ставшего свидетелем нападения. Мотивы убийцы неизвестны, Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Зарплаты «слуг народа»

На прошлой неделе Росстат обнародовал данные по зарплате госслужащих регионов России за 2018 год. В Поволжье «слуги народа» Татарии попали в пятёрку лидеров по размеру заработных плат по всем сегментам — от федеральных чиновников до муниципальных.

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В целом по Приволжскому федеральному округу средняя зарплата чиновников органов исполнительной власти составила 50 811 рублей с ростом на 12,2% относительно итогов 2017 года. При этом в Татарии, Мордовии и Башкирии в этом сегменте прирост зарплат был более чем на 20%. Республиканские чиновники Татарии в среднем в 2018 году получали 55 492 рубля, что на 20,8% больше, чем по итогам 2017 года. Для сравнения: в целом по стране госслужащие этого звена заработали за прошлый год 63,2 тыс. рублей, а республиканские заработки в целом по всем секторам экономики были 39 530 рублей с приростом к итогам 2017 года на 9,1%. Таким образом, зарплаты региональных чиновников превышали средние в 1,4 раза. В этом сегменте работали 4434 человека.

В территориальных подразделениях федеральных органов власти в Татарии зарплаты были в среднем 39 647 рублей и здесь работал 8191 служащий. Регион также был в пятёрке лидеров в ПФО, пропустив вперёд Башкирию — 43 821 рубль, Пермский край — 42 109 рублей, Удмуртию — 40 520 рублей.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

В сегменте муниципальных служащих Татария в Поволжье занимала третье место после Башкирии — 42 429 рублей и Нижегородской области — 39 959 рублей. Здесь средний заработок служащих был 38 862 рубля при росте относительно 2017 года на 15,7%. Работали в этом секторе в республике 5193 человека.

В целом же по итогам 2018 года в Татарии насчитали почти 18 тыс. чиновников разного уровня, что на 1,2% больше, чем годом ранее, а на фонд оплаты труда которых приходилось более 9,3 млрд рублей.

«Общий фонд оплаты труда госслужащих республиканского уровня за 12 месяцев составил 2,95 млрд рублей (это более 1% от всех расходов регионального бюджета). Год назад аналогичные расходы из бюджета Татарстана составляли 2,38 млрд рублей. Таким образом, фонд оплаты увеличился почти на четверть», — отмечает газета «Коммерсантъ», добавляя, что на зарплаты федеральных служащих в республике было выделено 3,9 млрд рублей.

В 2010 году глава Татарии Рустам Минниханов своим указом обязал оптимизировать численность госслужащих региона, и только за 2010−2013 годы численность чиновников должна была быть сокращена на 20% относительно 1 июля 2010 года.

«Согласно данным Росстата, в 2010 году численность региональных чиновников в Татарстане достигала 4,9 тыс. человек. То есть в действительности за все эти годы сокращение составило лишь 10%», — резюмирует издание.

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Скандалы: Золотая Орда «идёт» в школу, розеточный запрет

В сфере образования на прошлой неделе произошло сразу два громких скандала. 20 марта 2019 года на официальном сайте минобрнауки Татарии появилась выдержка из интервью руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств при Институте истории АН РТ Ильнура Миргалеева, данное правительственному СМИ под заголовком «в школах Татарстана пройдут уроки, посвящённые юбилею Золотой Орды». После развернувшегося скандала новость была удалена с сайта министерства, но осталась в кэше поисковиков.

Миргалеев рассказывал в нём, что для минобрнауки центр подготовил «пособие для учителей, учителя истории должны провести урок по этой дате».

По следам этого интервью в издании «Вечерняя Казань» вышел материал «Как Мамай прошел?.. Школьников в Татарстане научат уважать Золотую Орду». В нём уточнялось, что в методичках для учителей, о которых говорил Миргалеев, «педагогам предлагается опираться на вызвавшее широкий резонанс издание «Золотая Орда в мировой истории», в котором, в частности, отрицается победа русских воинов в Куликовской битве». Ознакомиться с самой методичкой казанским журналистам не удалось, глава центра сослался на то, что они на стадии утверждения и еще не отпечатаны в типографии, но уточнил, что в список рекомендуемых изданий входит вышедшая два года назад «Золотая Орда в мировой истории».

Подобный выбор литературы удивил экспертов. Председатель Общества русской культуры РТ Михаил Щеглов в комментариях изданию удивился, «зачем идти к детям с тем, по поводу чего еще не договорились ученые мужи»: «…вот так взять и отменить Куликовскую битву. Если они с этим придут в школы — это не добавит стабильности в обществе».

Адольф Ивон. Куликовская битва (фрагмент). 1859

Казанский политолог Владимир Беляев напомнил, что это далеко не первая попытка изменить взгляд на историю:

«Несколько лет назад шуму наделал учебник для вузов по истории Татарстана, который содержал много националистических дикостей. Если помните, некоторые историки тогда забили в колокола, обратились в прокуратуру, чтобы учебник изъяли из списка официальных. Похоже, идея доказать нам, что все, что шло с Востока, — это прекрасно, никуда не делась. Да, от Орды мы взяли много хорошего, как, например, единовластие и веротерпимость. Но страшное иго из памяти народа не сотрешь».

Официально вопрос празднования 750-летия Золотой Орды власти Татарии не комментировали.

Ещё один конфликт, затронувший и сферу образования, и сферу медицины, а также иные бюджетные муниципальные учреждения, произошёл в Балтасинском районе.

Глава исполкома Айдар Хайрутдинов разослал руководству бюджетных муниципальных учреждений района указания, принятые «во исполнение поручения главы Балтасинского муниципального района Р. Р. Нутфуллина». В них он не только поручил мониторить расход электроэнергии в каждом учреждении, но и ввёл запрет «на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в зданиях учреждений». Вокруг запрета развился скандал, чиновникам рекомендовали экономить на служебных автомобилях и не позориться. 22 марта эту часть распоряжения администрация официально отменила, но осадок у жителей остался.

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Напряжение от наркообстановки

Минздрав региона обнародовал данные по числу алкоголиков и наркоманов.

Главный нарколог регионального минздрава, заместитель главврача республиканского наркодиспансера Резеда Хаева на брифинге отметила, что в 2018 году в регионе на 12% сократилось число впервые выявленных алкоголиков и на 11% — наркоманов. Среди причин положительной динамика Хаева отметила пропаганду здорового образа жизни.

По данным минздрава, на учёте с диагнозом «наркомания» в диспансере стоят 9,2 тыс. человек, а в профилактические группы попали более 8,4 тыс. употребляющих наркотики граждан, которым не был поставлен соответствующий диагноз. Между тем в МВД считают, что «наркообстановка остается достаточно напряженной» — за два месяца пресечено 14 каналов поставок наркотиков в регион.

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Кирилл Жданов отметил, что за январь — февраль 2019 года выявлено 1,5 тыс. административных нарушений, связанных с оборотом наркотиков, уточняя, что растёт «оборот» наркотиков через интернет.

Озаботились алкоголизацией населения и депутаты Госсовета Татарии. На мартовской сессии они предложили вернуть регионам право введения дополнительных ограничений на продажу алкоголя, действовавшее до июля 2017 года. Республиканский парламент доработал законопроект, который уже предлагал коллегам из Госдумы в 2017 году, но его отклонили. По нему «предлагается вернуть действовавшие до 31 июля 2017 года полномочия субъектов Российской Федерации в части дополнительного регулирования условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Адриан Брауэр. Крестьянская Пьянка. 1625

До 2017 года федеральные нормы давали регионам право устанавливать ограничения для розничной продажи алкогольной продукции по времени, а также с учётом национальных, культурных традиций. В 36 регионах такие нормы действовали, в частности, там были установлены особые требования к розничной продаже алкоголем при оказании услуг общественного питания, в многоквартирных домах, а также в пристроенных, встроенных помещениях к ним.

«За небольшой срок действия республиканского закона практика его применения существенно повлияла на изменение ситуации с розничной продажей алкогольной продукции. В частности, на четверть сократилось количество обращений граждан, на 24,6% снизилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 51% уменьшилось количество алкогольных отравлений», — отметили депутаты на сессии, и приняли решение повторно внести документ в Госдуму.

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Сессия Госсовета: дефицит растёт, доверие бизнеса падает

Мартовская сессия Госсовета Татарии состоялась на прошлой неделе, вобрав в повестку свыше 40 вопросов. Среди основных вопросов, которые обсуждали депутаты, были поправки в бюджет.

Доходная часть бюджета была увеличена на 5,18 млрд рублей — в основном за счет средств федерального бюджета, пришедших по разделу «безвозмездные поступления». В их числе средства на поддержку сельского хозяйства, обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан, в целом по семи целевым направлениям. Расходная часть также подверглась корректировке — на 24 млрд рублей. Помимо этого, на нацпроекты из федерального бюджета должно поступить 15,1 млрд рублей. После поправок, параметры бюджета на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 242 млрд 204 млн 58,3 тыс. рублей, расходы — 265 млрд 181 млн 910,7 тыс. рублей, дефицит — 22 млрд 977 млн 852,4 тыс. рублей.

«Да, дефицит увеличивается в 5,5 раза, но он покрывается остатками средств на счетах, что позволяет значительно увеличить расходы бюджета. Размер дефицита не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством», — отметил глава комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Gossov.tatarstan.ru Леонид Акунин

Глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов, отчитываясь на сессии об итогах 2018 года, заявил, что к 2022 году все дети «будут обеспечены местами в детских садах, а новым этапом в развитии образования станет создание полилингвальных образовательных комплексов».

"Программа строительства детских садов будет продолжена и в последующие два года. Планируется создать более 9 тысяч мест. Эти меры позволят обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях до 2022 года», — заявил он.

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Также на сессии с отчётным докладом выступил и бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов. Он отметил, что за год на его имя поступило более 1,4 тысяч обращений от предпринимателей, основной объём которых затрагивал земельно-имущественные отношения, взаимодействие с контрольно-надзорными органами, а также нарушение обязательств органами. Для повышения эффективности взаимодействия с бизнесом Нагуманов предложил создать Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», что нашло поддержку у главы региона Рустама Минниханова. Задача центра — публичная правовая защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования, а также формирование новой практики коммуникаций контрольно-надзорных органов с бизнесом.

«Мы настаиваем, что контрольно-надзорные органы должны выполнять не только карательную функцию, но и обучать, консультировать, подсказывать бизнесу, как избежать нарушений», — заявил бизнес-омбудсмен.

В ходе своего выступления он также отметил, что в рамках изучения делового климата в района было опрошено свыше 8 тысяч предпринимателей. По результатам оценки индекс настроений бизнеса в целом по республике упал с 43 до 37%.

«Лидером падения оказался Азнакаевский район. За год только в 5 районах настроения бизнеса улучшились: в Буинском, Заинском, Тукаевском, Аксубаевском и Нижнекамском районах. Больше всего деловая активность за год выросла в Нижнекамске, Камском Устье и Муслюмово. Самая низкая активность бизнеса в Апастовском, Азнакаевском и Сармановском районах», — отметил Нагуманов, добавив, что с этого года новая система контроля и управления деловым климатом в 15 пилотных муниципальных образованиях республики, а на основе исследований и опросов предпринимателей готовят «дорожные карты» по развитию делового климата для каждой территории.

Экономика недели

Сфера экономики была богата на события.

️Общественная экспертиза проекта мусоросжигательного завода под Казанью стоимостью 33 млрд рублей показала, что он «разработан с нарушениями требований экологической безопасности».

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Экспертиза была проведена по инициативе активистов, выступающих против строительства завода, который, по их мнению, ухудшит экологическую обстановку в регионе. Оценку документации проводила межрегиональная общественная благотворительная организация «Обществе защиты прав потребителей и охраны окружающей среды» «Принципъ» из Московской области, где также, к слову, планировалось строительство сразу двух аналогичных заводов. Среди 11 экспертов, что оценивали проект, экологи, экоаудитор, юрист, профессора, судебный эксперт по экологии, эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и другие компетентные специалисты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плохая экология

Известно, что экспертиза проведена по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта «Завод по термическому обезвреживанию ТКО мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)», опубликованным на официальном портале правовой информации pravo.tatarstan.ru и заверенным нотариально. Выбор материалов являлся вынужденным, так как оператор проекта — аффилированное с Ростехом ООО «АГК-2» проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы не предоставило.

Комиссия пришла к выводу, что проект строительства и эксплуатации завода в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации, поскольку проведенная заказчиком оценка воздействия на окружающую среду обладает рядом серьезных недостатков и не соответствует действующей нормативно-правовой базе, проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов.

«Заключение общественной экологической экспертизы передано в Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (Нижний Новгород), в котором в настоящее время проводится государственная экологическая экспертиза проекта МСЗ. Данное заключение должно быть рассмотрено экспертами комиссии государственной экологической экспертизы и принято во внимание при вынесении заключения государственной экологической экспертизы, которая должна завершить работу в ближайшее время», — отмечается в группе общественного движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да — раздельному сбору и переработке мусора», куда входят уже свыше 9 тыс. человек.

Заключение содержат 90 страниц, в нём также отмечено, что «отсутствуют данные по расчёту рисков для здоровья населения» и в документации «недостаточное обоснование условий расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Помимо «мусорного», в Татарии на прошлой неделе подняли ещё один достаточно скандальный вопрос — о расселении аварийного фонда, которое во многих городах региона идёт с конфликтами власти и жильцов, коих не устраивает предлагаемая низкая выкупная цена, недостаточная для покупки равноценного жилья.

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В республике разрабатывают новую программу расселения аварийного жилья — похожую на предыдущую.

«В апреле этого года правительство РТ должно сформировать новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года», — пишет издание Inkazan, уточняя, что деталей в минстрое региона не раскрывают, но известно, что она будет похожа на предыдущую.

Это значит, что конфликты между властями и жителями не прекратятся.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Тем временем рабочие завода Ford, работающего в республике, получили надежду. Казанские СМИ сообщили, что на прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла встреча профсоюзов и руководства компании Ford. После неё глава территориальной организации межрегионального профсоюза в Санкт-Петербурге и Ленобласти Игорь Темченко заявил, что заводы Ford в России будут работать как минимум до 2020 года, но при этом финансовой поддержки от американской компании не ожидается.

«На той же встрече было сказано, что правительство РТ принимает меры для сохранения присутствия инвестпроекта на своей территории. Сейчас прорабатываются суммы и механизм поддержки, в частности — возможность продвижения автомобилей Ford на российском рынке», — уточняет издание Inkazan.

Напомним, в начале 2019 года заговорили о том, что американская компания Ford может закрыть завод в Набережных Челнах, но окончательное решение по этому вопросу примут во втором квартале 2019 года. Сообщалось, что производимые на заводе модели автомобилей «будут импортировать в Россию или совсем выведут с российского рынка», а закрытие запланировано в рамках реструктуризации бизнеса. Набережночелнинское предприятие Ford работает с июня 2015 года, общий объём инвестиций в запуск производства двух моделей составил 400 млн долларов. Из-за слухов о закрытии под вопросом судьба почти 600 сотрудников.

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Предприниматели и эксперты из Казани негативно отнеслись к федеральному законопроекту о нестационарной торговле, назвав новые условия невыгодными для «мелких предпринимателей, у которых ограничены финансовые возможности», отметив, что нововведения грозят «серьёзным переделом рынка».

Напомним, речь идёт о законопроекте, который предусматривает новые правила организации нестационарной и развозной торговли. Его на прошлой неделе обсудили в министерстве промышленности и торговли Татарии. Документ предусматривает, что места под торговые точки будут предоставляться на 5−7 лет с правом продления, но при этом местные власти получат возможность устанавливать требования к внешнему виду объектов, будут проводить торги и взимать плату.

Казанские предприниматели серьезно раскритиковали инициативу.

«В документе прямой запрет на передачу и скупку прав на договор третьим лицам. Моей свекрови, владелице цветочного бизнеса, 60 лет, и я хотела бы продолжить ее дело, но законом это не предусмотрено», — цитирует предпринимательницу Анастасию Шевченко издание «Коммерсантъ».

Замглавы председателя гильдии малого и среднего бизнеса Казани Евгений Иосипов заявил, что документ в таком виде принимать нельзя, так как «это будет удар по малому бизнесу». Он также добавил, что если «вернуть аукционы, то будут вытесняться мелкие предприниматели, у которых ограничены финансовые возможности», а места получат крупные сети.

«Это серьезный передел рынка. Близость отдельных предпринимателей к принимающим решения чиновникам может привести к несправедливому распределению мест и разрешений», — цитирует издание аналитика «Алор брокер» Алексея Антонова.

Отметим, законопроект пока не рассмотрен в первом чтении.

Пока в регионе критикуют и конфликтуют, делегация Татарии посетила Таджикистан и Францию с рабочими визитами, в рамках которых прошли деловые форумы с бизнес-кругами. Рустам Минниханов пригласил французских бизнесменов к сотрудничеству, добавив, что заинтересован, чтобы «французские компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали республику». Помимо этого, состоялась встреча делегации с первым заместителем мэра города Марселя Жаном Роатта, которого Минниханов пригласил посетить Казань. В ходе встречи Жан Роатта вручил главе Татарии почётную медаль города Марсель.

Эдуард Хайруллин. tatarstan.ru Рустам Минниханов во Франции

Жан Роатта, в свою очередь, заявил, что всегда восхищался Россией, и пообещал посетить Татарию и Казань в 2019 году.

«С Россией нас связывают особые отношения», — заявил он, отметив, что между Татарией как регионом России и регионом Прованс — Альпы — Лазурный берег могут быть выстроены взаимовыгодные связи.

Не только Францию на прошлой неделе посетила делегация республики, состоялся рабочий визит и в Таджикистан, с которым по итогам 2017 года товарооборот вырос более чем в 3 раза, превысив 30 млн долларов США, но за 2018 год был замечен значительный спад.

«В 2017 году товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном вырос более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и превысил 30 млн долларов США, но в 2018 году он обратно вернулся к прежним показателям. Считаю, что мы далеко не в полной мере используем имеющиеся возможности. Необходимо активизировать взаимодействие в торгово-экономической сфере», — отметил Рустам Минниханов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и добавил: «Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Среди приоритетных направлений для сотрудничества видим отрасли машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения и биотехнологий, информатизации и других».

Также отметим, что из Таджикистана в вузах Татарии на сегодня обучаются 1077 студентов. Таджикистан находится на пятом месте среди стран, откуда прибывают иностранные обучающиеся, что составляет 8% от общего количества иностранцев в вузах республики.

Улов Универсиады-2019

Министерство спорта Татарии посчитало «улов» зимней Универсиады-2019, прошедшей в Красноярске с 2 по 12 марта. В копилку национальной сборной спортсмены региона принесли восемь медалей, завоевав их в пяти видах спорта.

Глава ведомства Владимир Леонов напомнил, что в играх приняли участие свыше трёх тысяч спортсменов со всего мира, а разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

«Говоря о спортивной составляющей Игр, то, как всем известно, безоговорочную победу как в неофициальном общекомандном зачете, так и по общему количеству медалей завоевали спортсмены сборной России, показав результат 112 медалей, из которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые награды», — заявил глава минспорта Татарии, уточнив, что спортсмены из республики внесли в копилку медалей и свой вклад.

Krsk2019.ru Официальная церемония закрытия Зимней универсиады-2019

Республику представили 25 человек из девяти вузов, которые соревновались в лыжных гонках, сноуборде, синхронном фигурном катании на коньках, хоккее с шайбой и хоккее с мячом. В активе представителей Татарии восемь медалей — четыре «золота», три «серебра» и одна «бронза».

Бизнесмена нашли мёртвым

Финансовые проблемы кранового завода завершились трагедий для семьи его владельца. Пропавшего бизнесмена Рафиса Самигуллина нашли спустя пять дней после исчезновения в лесу мёртвым на дереве. У владельца ЗАО «Новые технологии» 53-летнего Самигуллина остались жена и двое детей.

«Следствие пока не называет мотивов предполагаемого самоубийства, однако финансовое состояние предприятия не располагало к оптимизму, говорят, были и большие личные долги. Завод остановлен, дальнейшая судьба производства под вопросом», — пишет портал «Бизнес-онлайн», уточняя со ссылкой на собственный источник в МВД, что основная версия именно суицид.

Известно, что набережночелнинское ЗАО, директором и собственником которого был Самигуллин, работает в сфере производства кранов с сентября 2001 года. Среднесписочная численность работников — около 30 человек. Известно, что ранее бизнесмен был соучредителем ЗАО «Новые технологии в краностроении и подъёмники», зарегистрированного в Тукаевском районе. Оно было создано в 2006 году, но ликвидировано в 2010 году. Было на балансе предпринимателя и одноимённое ООО, но уже с пропиской в Набережных Челнах — он создано в ноябре 2010 года, а ликвидировано в апреле 2011 года.

Константин Маковский. Вдова (фрагмент). 1865

В общении с изданием «Бизнес-онлайн» участники рынка спецтехники отмечали, что «предприниматель, будучи в убытке, взял банковский кредит на модернизацию предприятия», чтобы расширить производственные площади. Каких-либо крупных исков в арбитражных судов к ЗАО, между тем, нет.

Митинг: нет сносу домов ради дороги

Жители посёлка Новая Сосновка на прошедших выходных вышли на митинг против сноса домов, которые попадают в зону аварийной посадки (зону 430).

«Мы против наложения зоны 430 и сноса домов. С апреля 2018 года у нас началась беспокойная жизнь — мы узнали, что на территории наших жилых домов хотят наложить карты полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов. Если эти карты наложат, наш поселок окажется в зоне 430, это очень страшно. Мы не сможем ничего ни продать, ни купить, ни строить, ни передать детям по наследству. Поэтому мы хотим, чтобы местные власти нас услышали», — цитирует одну из жительниц издание «Бизнес-онлайн».

По словам жителей, когда они покупали дома и участки, никаких обременений в документах не было. Митингующие просили у властей найти альтернативу.

Напомним, после того как был обнародован новый генплан Казани, жители многих пригородных и дачных посёлков возмутились — по их домах, а также некоторым зелёным зонам запланировали строительство магистралей. Помимо митингов, жители Дербышек, Больших Клыков, Нагорного, Новой Сосновки и других населённых пунктов писали петиции на имя властей, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, прося не допустить сноса домов и вырубки федеральных лесов. По части участков компромисс после массовых протестов был найден, а часть территории так и осталась под застройку. На сегодня генплан пока не принят, по нему потребовалась новая корректировка из-за вступивших в силу в августе 2018 года новых федеральных требований «к разработке генеральных планов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда», а таковых участков в Казани свыше 2 тысяч.

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Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Под снос

Полицейского убили у здания МВД

22 марта республика была шокирована трагедией, развернувшейся возле здания УВД Нижнекамска. Майора полиции 33-летнего Динара Саматова убил 19-летний студент местного колледжа, при этом о мотиве до сих пор ничего неизвестно. Самого преступника застрелил при попытке напасть и на него другой сотрудник полиции. Саматов из-за полученных травм умер в машине скорой помощи, в конце недели в городе прошло прощание с погибшим майором. Известно, что Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Официально правоохранительные органы скупы на комментарии, в телеграм-каналах и казанских СМИ все сведения идут со ссылкой на неофициальные источники. Телеграм-канал Mash сообщил, что напавший на полицейского с холодным оружием — 19-летний студент.

«Ему 19 лет, учился на механика на 3-м курсе Нижнекамского политехнического колледжа. Были проблемы с учебой: ходил редко, задолженности. Парень переживал из-за этого и посещал психолога. Жил с мамой и бабушкой. Сегодня в 9 утра он спокойно поговорил с родными, а потом вышел из дома — в последний раз», — отметил канал в день трагедии.

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