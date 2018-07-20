«Идиотизм присутствует»: об ограничениях продажи алкоголя в Чувашии

Чебоксары, , 17:39 — REGNUM В Чувашии, которая последние годы ужесточала требования к розничной продаже алкоголя, могут частично отыграть назад. В частности, это может коснуться ограничений продажи спиртных напитков в праздничные дни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был затронут сегодня, 20 июля, на оргкомитете по подготовке к празднованию 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашии при обсуждении условий проведения фестиваля пива.

Обсуждение инициировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, акцентировав внимание на ограничения розничной продажи алкоголя в праздничные дни.

«Если эти постановления отменить, то плюс 7% акцизов как минимум дадим», — заявил министр.

И продолжил:

«МВД пролоббировало тогда эту тему. Может, проанализировать, преступлений стало меньше или нет, количество отравлений суррогатным алкоголем».

Выяснилось, что данный вопрос обсуждается в правительстве. Премьер-министр Чувашии Иван Моторин сообщил, что заверил, что «мы максимально выкинем из своего постановления эти дни», «оставим минимальное количество дат». Так как иначе доходит до «идиотизма». Это показали, к примеру, школьные выпускные в Чебоксарах, где ограничения вводились сразу на несколько дней. Сити-менеджер чувашской столицы Алексей Ладыков пояснил, что в школах выдачу аттестатов и выпускные вечера вынуждены были проводить в разные дни, так как «в один день все школы не могут во все рестораны заехать».

"У меня просто дочь выпускалась, они всё заранее закупили, условно говоря. Идиотизм, в общем-то, присутствует», — отметил Иван Моторин.

«Идиотизм, конечно», — согласился Алексей Ладыков.

Отметим, что в этом году в Чебоксарах в июне запрет на розничную продажу алкоголя вводился на несколько дней. Полностью была запрещена торговля алкогольной продукции, в том числе пива, предприятиями торговли 23 и 24 июня (День Республики), 27 июня (День молодёжи), частично — 22, 25, 26, 28 июня в связи с проведением выпускных вечеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в целом и в Чебоксарах в частности последние годы ужесточали антиалкогольное законодательство. В мае 2017 года в республике ввели ограничения при розничной продаже: организациям общественного питания, расположенными в многоквартирных домах, а также во встроенно-пристроенных помещениях (кроме кафе и ресторанов) запрещено продавать алкоголь. А после 22:00 часов купить в розницу алкоголь в ночное время можно только в ресторанах. Связано это, в частности, с тем, что жители на публичных встречах с властями жаловались на круглосуточные питейные заведения (так называемые «разливайки») с «гулянками», «безобразиями» и круглосуточно пьяными посетителями, а МВД Чувашии — на криминогенную обстановку на этих территориях.

Также были приняты постановления, предусматривающие ограничение по реализации алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий. Розничную продажу алкоголя также запретили при проведении отдельных праздников — в частности, в День знаний, День молодёжи, День защиты детей, День России, День Победы, 1 мая.

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