Начался второй этап реализации Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). На реализацию первого этапа, предусматривающего развитие энергетики и инфраструктуры, было потрачено почти $20 млрд. На втором этапе основное внимание будет уделено социально-экономическому развитию, пишет Васиф Малик в статье для издания Asia Times.

Китайско-пакистанская граница

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Некоторые эксперты рассматривают КПЭК только как совокупность инфраструктурных проектов, но это только одна грань более широких двусторонних отношений между Пакистаном и КНР. Такой точки зрения придерживается директор Китайско-пакистанского учебного центра Талат Шаббир. Данный учебный центр находится в ведении Института стратегических исследований Исламабада (ISSI). По словам доктора Шаббира, реализация КПЭК подразумевает два этапа. В рамках первого этапа удалось решить вопросы, связанные с энергетическим кризисом, развитием инфраструктуры и борьбой с терроризмом. Больше нет проблем с отключением энергии, проблему терроризма удалось взять под контроль, а для запуска второго этапа в настоящий момент создана вся необходимая инфраструктура.

Bazonka Китай и Пакистан

Шаббир подчеркнул, что только мечтать об успехе недостаточно, эти мечты необходимо подкрепить тяжёлой работой, иначе мечты никогда не сбудутся. Помимо тяжёлой работы, для достижения успеха также нужно выбрать правильное направление.

Согласно планам пакистанского правительства, приоритетным направлением в рамках второго этапа КПЭК станет социально-экономическое развитие и помощь пакистанскому обществу. По мнению Шаббира, нынешнее пакистанское правительство больше думает о благосостоянии простого человека, чем предыдущие администрации. Деятельность премьер-министра Пакистана Имрана Хана в первую очередь сосредоточена на благополучии общества. По словам Шаббира, в проектах, таких как КПЭК, нет никакого смысла, если они не приносят пользы всему обществу.

Шаббир считает, что конечная стоимость КПЭК составит $45 млрд, однако не стоит забывать о том, что это всего лишь один проект, который не сможет полностью изменить условия игры. КПЭК сам по себе не приведёт к решению всех имеющихся проблем и искоренению бедности. Однако КПЭК может поспособствовать оздоровлению страны. Шаббир подчеркнул, что для того, чтобы достигнуть реального процветания Пакистана, потребуется широкий спектр других мер.

Помимо КПЭК существует и другая инициатива, предполагающая создание особых экономических зон, которые позволили бы создать новые рабочие места, как в Пакистане, так и в КНР. Если КПЭК окажется успешным, это поможет Исламабаду инициировать ряд других проектов, которые в конечном итоге приведут к улучшению экономической ситуации в Пакистане.

Paranda Порт Гавадар. Пакистан

Что касается напряжённости в отношениях между Индией и Пакистаном, то, по мнению Шаббира, Индия буквально рассматривает Пакистан в качестве врага и не хочет, чтобы он процветал. У пакистанского руководства есть документы, свидетельствующие о том, что индийское агентство внешней разведки вложило значительные средства в деятельность, направленную на уничтожение КПЭК. По словам Шаббира, по данному вопросу пакистанское правительство занимает чёткую и ясную позицию: Исламабад стремится к миру и региональному процветанию. Мир позволил бы улучшить уровень жизни людей во всём регионе. По его словам, война не отвечает интересам Пакистана или Индии. Исламабад хочет улучшить отношения со своими соседями, потому что взаимная поддержка будет способствовать развитию.

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Пакистанское правительство, безусловно, готово сделать всё возможное для установления мира в регионе. Освобождение захваченного в плен индийского пилота Абхинандана Вартхамана без каких-либо предварительных условий стало важным шагом в данном направлении.

Мир служит предпосылкой для регионального процветания. Индийское правительство также должно осознать важность мира для развития региона в целом. Остаётся надеяться, что если Индия сделает шаг в направлении мира, правительство Пакистана будет готово сделать два шага.