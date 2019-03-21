По словам американских и европейских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа подталкивает НАТО к устранению потенциальных угроз со стороны Китая. Данный шаг отражает смещение оборонных приоритетов США от борьбы с исламистскими террористами к так называемой конкуренции с крупными державами, пишет Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

Army.mil США и НАТО

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В течение нескольких месяцев администрация работала над тем, чтобы убедить европейские страны дать отпор китайским инвестициям в критическую инфраструктуру ЕС и телекоммуникационные сети. В некоторых частях ЕС данная американская компания получила тёплый отклик. Многие европейские страны рассматривают КНР в качестве потенциальной угрозы для Запада, однако некоторые члены ЕС скептически относятся к тому, что НАТО, созданная для сдерживания России, а также участвующая в многолетней войне в Афганистане, является хорошим средством для противодействия китайской угрозе. Ранее деятельность КНР никогда не находилась в центре внимания НАТО.

«Китай может представлять угрозу для НАТО. Но это не значит, что мы должны отвечать через НАТО», — заявил один европейский чиновник.

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в прошлом месяце на конференции по безопасности в Германии указывает на некоторый сдвиг позиции НАТО в отношении КНР. «Существует реальный потенциал для партнёрства и политического диалога… Но рост Китая также представляет собой проблему», — заявил Столтнеберг, указав на инвестиции КНР в критически важную инфраструктуру ЕС, включая сети беспроводной связи пятого поколения 5G.

«Мы продолжим консультации… и выясним, сможет ли НАТО сыграть роль в рассмотрении аспектов безопасности, связанных с инфраструктурой. Сейчас рано делать какие-либо выводы, — добавил Столтенберг на пресс-конференции 14 марта.

Nato.int Йенс Столтенберг

Официальные лица США пояснили The Foreign Policy, что Вашингтон не подталкивает НАТО к конфронтации с Китаем, который остаётся вторым по величине торговым партнёром ЕС и одним из самых важных экономических партнёров США. По их словам, в настоящий момент США просто ведут дискуссии со своими союзниками в отношении КНР.

Бывший сотрудник министерства обороны США Рейчел Эллехуус, а ныне эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS), считает, что Китай, несомненно, стремится к расширению своего влияния в ЕС, а его коммерческие амбиции трудно отделить от геополитических. «Есть осознание того, что так же, как и Россия, Китай стремится использовать свои финансы и инвестиции в качестве рычагов влияния на ЕС», — считает Эллехуус.

Обсуждение политики КНР членами НАТО вполне «естественно», считает один из европейских чиновников, знакомый с деталями этого обсуждения. «Китай не представляет прямую военную угрозу для НАТО. Но есть ряд аспектов, на которые НАТО стоит обратить внимание», — заявил чиновник. НАТО стоило бы обратить внимание на растущие угрозы для кибербезопасности ЕС со стороны КНР, а также на инвестиции китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в европейскую инфраструктуру 5G, которые в США рассматривают в качестве цифрового «троянского коня».

Официальные лица США также обеспокоены присутствием КНР в крупнейших и наиболее важных портах ЕС, включая Роттердам, Антверпен, Гамбург и Пирейский порт, которое он может использовать для оказания политического влияния на европейские правительства.

Однако похоже, что некоторые европейские страны решили проигнорировать предупреждения со стороны США, поскольку Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что позволят Huawei принять участие в развитие сетей беспроводной связи пятого поколения 5G. Европейские официальные лица заявили, что в ходе брифингов представители разведывательных служб США не смогли предоставить своим европейским союзникам достаточно доказательств того, что Пекин может использовать технологии Huawei для кражи той или иной информации. Также некоторые европейские страны, похоже, полны решимости противостоять давлению США в отношении КНР.

Ранее власти Италии заявили о готовности страны присоединиться к китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс и один путь», которая представляет собой крупный инвестиционный проект стоимостью в триллион долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

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Возрастающая обеспокоенность США в отношении влияния КНР в ЕС объясняется тем, что ЕС, координируя свои действия в рамках НАТО, подталкивает своих членов к активизации инфраструктурных проектов, которые позволили бы увеличить скорость развёртывания войск в случае конфликта с Россией. Несмотря на то, что вероятность полномасштабного конфликта с Россией остается маловероятной, военные стратеги опасаются, что ЕС не обладает достаточно развитой инфраструктурой для быстрого развёртывания военных колонн.

Инфраструктурные проекты предусматривают модернизацию дорог и мостов, чтобы они могли выдержать вес танков и другой тяжёлой военной техники. Также предусмотрена подготовка морских портов к резкому увеличению военных поставок. Так называемые инфраструктурные инициативы по наращиванию военной мобильности нужны, чтобы эффективно противостоять потенциальным угрозам, исходящим от России, однако западные чиновники в области обороны также хотят, чтобы европейские политики хорошенько задумались о том, как китайские инвестиции в европейские порты и инфраструктуру могли бы помещать планам военных в случае конфликта.