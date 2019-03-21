У администрации президента США Дональда Трампа, похоже, возникла ещё одна ужасная мысль в отношении Ближнего Востока. Речь идёт о возможном признании израильского контроля над аннексированными у Сирии Голанскими высотами, которые Израиль захватил в последний день войны 1967 года, пишет Хуссейн Ибиш в статье для издания Bloomberg.

Staselnik Голанские высоты

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В американской администрации, по крайней мере, дали понять, что думают об этом. Например, в докладе Государственного департамента США по правам человека, который вышел в марте 2019 года, говорится о «контролируемых Израилем» Голанских высотах, хотя раньше американские власти всегда указывали, что Голанские высоты «оккупированы Израилем». Подобные идеи, например, открыто высказывает сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины. Господин Трамп, не нужно этого делать.

U.S. Senate Линдси Грэм

Израильские официальные лица настаивают на том, что признание израильского контроля над Голанскими высотами, так же как и признание Иерусалима столицей Израиля, по существу является всего лишь признанием устоявшейся реальности. Израиль фактически аннексировал Голанские высоты в 1981 году и не собирается передавать их обратно своему противнику — сирийскому президенту Башару Асаду. Однако нужно учитывать и другую реальность.

В прошлом Израиль рассматривал Голанские высоты в качестве разменной монеты и даже был готов вернуть их Сирии. В конце 1990-х годов Израиль чуть не вернул Сирии большую часть захваченной территории. Переговоры потерпели крах, потому что Израиль не захотел отступать к линиям, установленным в рамках перемирия 1949 года, поскольку в данном случае Сирия вновь получила бы доступ к водам Тивериадского озера. Израиль настаивал на сохранении своего контроля над полосой земли, которая лишила бы Сирию выхода к Тивериадскому озеру, также известному как Галилейское море.

В Израиле лишь немногие считают, что Голанские высоты — это священная территория. Израиль воспользовался Шестидневной войной 1967 года для захвата Голанских высот, отчасти потому, что они представляют собой стратегически важную высоту, а отчасти из-за плодородных земель. Ранее США не только голосовали, но и разрабатывали резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие оккупацию Израилем Голанских высот. Однако в последнее время администрация Трампа, похоже, постепенно отходит от этой практики.

Никто не отрицает того, что Голанские высоты принадлежат Сирии или что Израиль захватил их в ходе войны. Таким образом, если США решат поддержать аннексию Голанских высот, то принцип недопустимости приобретения территории путём войны — один из самых важных принципов, закреплённых в Уставе ООН, — канет в Лету. Признание того, что Израиль имеет право на захваченную территорию, является признанием того, что можно захватить или аннексировать любую территорию в мире. В этом случае придётся забыть про разговоры о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Действительно, признать Голанские высоты — это фактически предложить России вернуть себе территории бывшего Советского Союза, об утрате которых она сожалеет. Но ведь всё не ограничивается только Россией.

Если сенатор Грэм и Белый дом думают, что признание Голанских высот позволит укрепить безопасность Израиля, то они ошибаются. Безусловно, из-за политики Асада, а также войны и хаоса в Сирии, у Израиля накопилось множество причин, по которым ему нужно удерживать Дамаск как можно дальше. Одной из причин также является союз между Сирией и Ираном. Но всё это не может оправдать аннексию Голанских высот.

Scarlight Голанские высоты

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Если бы Израиль и Сирия заключили соглашение по Голанским высотам в 1990-х годах, всё могло бы пойти совсем по-другому. Сирия вполне могла бы стать союзником США, так же как Египет, когда в 1982 году Израиль вернул Каиру контроль над Синайским полуостровом.

Израиль уже установил эффективный контроль над Голанскими высотами, поэтому поддержка аннексии никак не отразилась бы на уровне их безопасности. Так же как и в случае с признанием Иерусалима столицей Израиля, ничего существенно не изменится. Это никак не ослабит врагов Израиля: Иран, «Хезболлу», Асада или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако поддержка аннексии усилит гнев против США, ещё больше осложнит ситуацию вокруг палестинского мирного соглашения и подорвёт основные принципы международного права. США не должны поддерживать аннексию Голанских высот и поощрять захват территорий путём войны.