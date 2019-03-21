Алексей Орлов, который почти девять лет руководил Республикой Калмыкия, сегодня, 20 марта, покинул пост. Его полномочия истекали в сентябре 2019 года, и вопрос о том, пойдет ли он на третий срок или всё же уйдет, с разной степенью интенсивности обсуждался в республике последние несколько лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Второй глава — по счету

Алексей Орлов стал губернатором в 2010 году — в тот период, когда главы регионов назначались президентом, а затем утверждались заксобраниями. В должности он сменил Кирсана Илюмжинова, который руководил Калмыкией с 1993 года — 12 лет в статусе первого президента республики, а с 2005 года — в статусе первого главы РК. В 2010 году Илюмжинов сообщил о своем уходе, а Алексей Орлов, который при Илюмжинове занимал пост первого заместителя председателя правительства республики, был назначен на пост главы республики.

Интересно, что в тот период наблюдатели называли Орлова ставленником Илюмжинова. Правда, уже с 2011 года Орлов убрал из состава правительства нескольких назначенцев Илюмжинова. А фактически открытый конфликт произошел в 2012 году: избрание сити-менеджера столицы республики Элисты надолго затянулось из-за противостояния в гордуме, часть депутатов которой поддерживали Илюмжинова. В итоге тогда пост всё же получил Артур Доржиев, которого поддерживал Алексей Орлов.

В 2014 году Орлов ушел в добровольную отставку, чтобы принять участие в выборах уже на второй срок. На выборы 14 сентября Орлова выдвинула партия «Единая Россия». За него проголосовали более 83% избирателей.

Гадание на отставку

Слухи о «скором» уходе Алексея Орлова с поста губернатора стали появляться чуть ли не через несколько месяцев после его избрания на второй срок — связано это было преимущественно с низким положением самого Орлова и республики в различных рейтингах. Орлову даже приходилось лично опровергать слухи о своем уходе. Так, в августе 2017 года, после очередной волны новостей про то, что ему грозит отставка, Орлов заявил: он на посту, и покидать его не собирается, добавив, правда, что этот вопрос находится в компетенции президента.

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Kalmregion.ru Алексей Орлов

Отставку Орлова ждали также и осенью 2018 года, а затем — в марте 2019-го, в период очередного «губернаторопада». В этот раз ожидания оправдались.

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В 2019 году истекал срок полномочий Орлова на посту главы Калмыкии, и помня о скандальных региональных выборах в сентябре 2018 года, например, во Владимирской области, где непопулярный действующий губернатор проиграла выборы конкуренту от ЛДПР, которого называли «спойлером», а также на фоне низких рейтингов самой Калмыкии, решение об отставке Орлова кажется закономерным.

Экономика — только цифры

В 2010 году Орлов принял Калмыкию в довольно тяжелом экономическом состоянии. 20 марта 2019 года, прощаясь с жителями, в своем заявлении он сказал, что «многое сделано». Приведем лишь некоторые экономические показатели республики за последние восемь лет.

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Доходы Калмыкии на 2010 год были утверждены в сумме 7,8 млрд рублей, доходы на 2019 год, в соответствии с принятым законом, прогнозируются в сумме почти 12 млрд рублей, в 2018 году доходы составили 15,2 млрд. При этом бюджет 2010 года был исполнен с дефицитом в 145 млн рублей, в 2018 году уровень дефицита снизился почти на четверть, до 109 млн рублей. По данным на октябрь 2010 года, когда Алексей Орлов пришел на пост главы республики, госдолг Калмыкии составлял 1 млрд 376,8 млн рублей. На 1 февраля 2019 года — 4 млрд 425,5 млн рублей.

Согласно недавно опубликованным Калмыкиястатом данным, объем валового регионального продукта республики с 2010 по 2017 год вырос почти в три раза раза — с 24,4 млрд до 66,5 млрд рублей, регион оказался по этому показателю на 18-м месте в стране. ВРП на душу населения с 2010 по 2017 год вырос в 2,9 раза: с 84,3 тыс. до 240,4 тыс. рублей, что позволило республике передвинуться с 78-го на 66-е место. Объем инвестиций в основной капитал с 2010 по 2018 вырос в 1,9 раза — до 12,97 млрд (84 место среди регионов РФ). По уровню средней зарплаты регион тоже в аутсайдерах, хотя с 2010 года она выросла в 2,2 раза — до 26 тыс. в 2018 году.

Alexxx1979 Элиста

По итогам 2018 года в Калмыкии статистики зафиксировали спад объемов промышленного производства — на 1,3%, причем спад наблюдался и в отрасли обрабатывающей промышленности, и в сфере добычи полезных ископаемых.

Численность населения в республике с 2010 года в целом снизилась на 5,86%, до 273 тыс. человек, фиксировалось и снижение уровня рождаемости. В то же время именно Калмыкия в сентябре 2018 года была названа в числе трех российских регионов — лидеров по рождаемости. Всего в 2018 году в регионе родились 3 тыс. 43 малыша — чуть больше, чем в 2017-м. Число умерших в регионе в 2018 году оказалось меньше числа родившихся — 2 тыс. 649. По сравнению с 2017 годом показатель смертности немного снизился. Правда, анализ миграционных потоков говорит о том, что жить в Калмыкии не очень комфортно: в 2018 году республику покинули более 15,6 тыс. человек, приехали — менее 12,5 тыс.

В числе «сделанного» в республике — например, капремонт Республиканского противотуберкулёзного диспансера, длившийся 16 лет. Построены Республиканский детский медицинский центр, перинатальный центр, региональный центр спортивной подготовки сборных команд «Ойрат-Арена». Последний объект называют настоящим подарком республике — сегодня здесь проводятся соревнования высокого уровня.

В то же время остается недостроенной городская детская поликлиника на улице Ленина в Элисте — строительство началось 15 лет назад. В начале 2019 года прокуратура напомнила республиканскому минстрою об этом объекте. Еще один недострой — 40-квартирный жилой комплекс с пристроенным зданием Управления автодорог, состоящий на балансе республиканского министерства экономики и торговли.

Скандалы — вокруг да около

За восемь лет работы Орлова главой Калмыкии без скандалов не обошлось. В Элисте еще помнят прогремевшие на всю страну выборы сити-менеджера в 2012 году — тогда дошло даже до штурма мэрии.

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Впрочем, есть и более свежие примеры. Так, в марте 2019 года Калмыкия оказалась в центре скандала, который вышел далеко за пределы республики. На федеральном телеканале был показан сюжет о хищении денег при строительстве жилья для детей-сирот — речь шла о многомиллионном завышении сметы. Уже на следующий день Орлов уволил вице-премьера правительства Калмыкии Геннадия Бадинова и министра по строительству Кирилла Ботова. Ботов позже был арестован в рамках уголовного дела.

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Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

А недавно глава республики сам оказался под ударом. В 2017 году правоохранители задержали первого заместителя председателя правительства республики Петра Ланцанова и заместителя министра сельского хозяйства Эрдни Кектышева. Тогда эксперты говорили, что это дело — «удар в спину» Орлова, прежде всего, потому что речь шла о ведущей для региона отрасли — животноводстве.

Об этом: Арестованы вице-премьер и замминистра сельского хозяйства Калмыкии

Как тогда сообщалось, по данным следствия, в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудниками регионального министерства сельского хозяйства принудить более 400 производителей сельхозпродукции к перечислению части средств от полученных ими субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Дело в отношении Ланцанова в настоящее время рассматривается в суде. 15 марта СМИ сообщили: бывший руководитель администрации главы РК Игорь Шалхаков, выступая в суде, фактически обвинил Орлова в причастности к хищениям. Никакой официальной реакции на это заявление не было.

Новый врио

Исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия президент Владимир Путин назначил известного спортсмена-кикбоксера, общественника 38-летнего Бату Хасикова. Хотя родился он в Москве и прожил там многие годы, назвать его варягом сложно — Хасиков вырос в Калмыкии. Кстати, последняя публикация Хасикова на его странице Вконтакте, от 16 марта — на фоне песчаных барханов в Калмыкии.

Об этом: Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков

Хасиков в Калмыкии человек известный: был депутатом Народного хурала, сенатором, в последнее время работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Но больше всего информации в сети — о спортивной карьере Хасикова, спорту посвящены и многие его собственные публикации в соцсетях.

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(сс) Mikhail Popov Бату Хасиков

В регионе пока не спешат комментировать новое назначение. При этом большим материалом на назначение кикбоксера главой региона отозвался «Спорт-экспресс», который, прежде всего, вспомнил спортивные победы нынешнего чиновника

«Бату позиционировали как звезду кикбоксинга. При этом в японской К-1, сильнейшей лиге мира, шумевшей в середине 2000-х, он не выступал никогда. Не выступал и в Glory. Большинство поединков он провел в России. Но знаменитостей Хасиков, конечно, тоже бил. Бату дважды побеждал легенду — Майка Замбидиса по прозвищу «Железный Майк». В Youtube даже можно найти ролик, в котором говорится, что Замбидис убил на ринге двух человек. Это неправда, но ударная мощь у Замбидиса страшная. 144 победы (85 — нокаутом), 18 поражений — это крутой рекорд. В 2011 году сражение между Хасиковым и Замбидисом закончилось уже в первом раунде. Бату сломал Майку челюсть — причем грек сам сигнализировал о том, что продолжать драться не может», — напоминает издание, при этом отмечая, что самое обидное поражение Хасиков потерпел в 2009 году в Элисте, проиграв малоизвестному португальскому спортсмену Рикарду Фернандешу.

А еще, напомнило издание, Хасиков является одним из основателей компании Fight Nights, одного из основных ММА-промоушенов в России. «Коммерсантъ» вспомнил о том, что именно Хасиков в бытность сенатором выступал с инициативой запретить зарубежные фильмы, которые «демонизируют Россию».

Сенаторы от Калмыкии Алексей Майоров и Юрий Бирюков уже высказались в поддержку нового врио, заявив ТАСС, что рассчитывают на развитие «молодежного движения» и привлечение инвестиций в республику.

Директор БНУ Республики Калмыкия «Институт комплексных исследований аридных территорий», кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Богун, комментируя ИА REGNUM назначение Хасикова, отметил, что высокая поддержка ему в регионе, в случае его участия в выборах в сентябре 2019 года, обеспечена.

«Бату Хасиков один из самых знаменитых наших земляков, из самых почитаемых людей в республике. Конечно, в первую очередь за его спортивные достижения, но сейчас у него есть значительный опыт работы в федеральных структурах, он был неоднократно сенатором от Калмыкии в Совете Федерации. А еще хочется отметить, что он «наш парень». Мы, жители республики, весьма настороженно относимся, скажем так, к пришлым, которые назначены сверху из других регионов. Поэтому если Бату Хасиков выставит свою кандидатуру на выборах главы региона осенью этого года, то высокая поддержка ему будет обеспечена», — сказал Богун.

Об этом: Хасикову обеспечена поддержка населения: эксперт о врио главы Калмыкии

А вот политолог, координатор клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко настроен более скептически: в комментарии на своей странице в Facebook он предположил, что назначение Хасикова может быть одним из признаков планов по слиянию Республики Калмыкия с Астраханской либо Волгоградской областью.