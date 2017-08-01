Отставка откладывается: Глава Калмыкии получил «почётную грамоту» от Путина

Элиста, , 06:09 — REGNUM Глава Калмыкии Алексей Орлов пока остаётся в кресле руководителя степной республики. Слухи, которые распространяли последние три недели недоброжелатели калмыцкого главы о его «неминуемой и скорой» отставке, не подтвердились. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, 31 июля, тому доказательство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Орлов продолжит работать и, судя по стенограмме беседы (с Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM), претензий к нему президент не имеет», — считает политолог, эксперт Российского общества политологов, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

«Слова же президента: «Алексей Маратович, безусловно, движение вперед есть, и не только в Калмыкии — во многих других субъектах Федерации, это очевидно. У нас объективные данные это подтверждают» — Орлов вполне может рассматривать как «почетную грамоту» от Путина», — отмечает эксперт.

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«Судя по расшифровке стенограммы встречи, работу Орлова Путин расценил на «хорошо» (кстати, именно это слово президент использовал, заслушав основную часть отчета главы республики)», — добавил Андрей Серенко.

Также по его словам, источники в Элисте сообщают, что 1 августа Орлов проводит прямую интернет-линию с жителями Калмыкии, на которой, в том числе, расскажет об итогах встречи в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече, которая состоялась 31 июля, глава Калмыкии Алексей Орлов доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике. Орлов отметил, что с существующими на сегодня вызовами республика достаточно уверенно с ними справляется. Так, валовой региональный продукт увеличился на 4 миллиарда рублей. За последние пять лет объём продукции с 10 миллиардов вырос до 25 миллиардов. Калмыкия по-прежнему занимает лидирующие места по поголовью скота, а также поголовью овцы, по поголовью скота мясного направления и производству шерсти — второе место в Российской Федерации.

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Республиканский бюджет прирастает в пределах 10%, консолидированный — от 5 до 7%.

Как отметил глава Калмыкии, с 1 июля 2017 года по майским указам на 10% была поднята заработная плата работникам бюджетной сферы, так называемым «указным», а с 1 сентября увеличится дополнительно на 10% всем категориям работников бюджетной сферы.

«Итого прогнозно по окончании 2017 года мы ожидаем по майским указам 20‑процентное увеличение заработной платы и 10‑процентное увеличение, чуть больше, — остальным категориям служащих», — добавил Алексей Орлов.

Напомним, слухи об отставке главы Калмыкии появляются с завидной периодичностью. Так, в середине июля 2017 года анонимный автор в соцсетях опубликовал информацию о том, что Орлов написал заявление об уходе с поста главы республики по собственному желанию. «Новость» быстро разлетелась по информационным агентствам, однако подтверждения своего она не нашла и оказалась «уткой». В правительстве Калмыкии тогда заявили, что глава субъекта работает в штатном режиме.

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