На фоне хаоса, связанного с Брекситом, мало кто обратил внимание на тихий, но устойчивый прогресс в повестке трансатлантической торговой политики. Европейский парламент проголосовал 14 марта против резолюции, в рамках которой часть европейских стран призвала заблокировать переговорный мандат, который уполномочивает Европейскую комиссию начать торговые переговоры с США. Крах данной резолюции создаёт основу для продуктивного весеннего сезона торговых переговоров между Соединёнными Штатами и ЕС, в рамках которых основное внимание будет сосредоточено на нетарифных барьерах, пишет Барбара Мэтьюс в статье для издания Atlantic Council.

Квентин Массейс. Торговая сделка

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Во-первых, провал резолюции 14 марта означает, что государства — члены ЕС теперь должны одобрить переговорный мандат, выданный в январе. Против резолюции проголосовали 223 члена Европарламента, а 198 — за. Это свидетельствует о том, что респектабельное большинство членов Европарламента выступает за проведение ещё одного раунда трансатлантических торговых переговоров. Во-вторых, консультации в рамках DG TRADE, затрагивающие двустороннее сотрудничество в области регуляторной политики, могут сформировать совместное представление о повестке торговой политики XXI века.

jeffowenphotos В Европарламенте

Переговорный мандат Европейской комиссии предполагает обсуждение торговых вопросов более узкого характера по сравнению с провалившимся амбициозным Трансатлантическим торгово-инвестиционным партнёрством (ТТИП). Европейская комиссия могла бы договориться о двух разных соглашениях с США. Во-первых, это может быть соглашение об отмене всех пошлин на промышленные товары. Также возможно соглашение об устранении нетарифных барьеров, предусматривающее унификацию процесса «оценки соответствия» промышленных товаров, чтобы стандарты безопасности и другие технические спецификации больше не препятствовали трансатлантической торговле промышленными товарами.

Может показаться, что реализуемые инициативы являются минимальным необходимым набором для поддержания функционирования трансатлантических экономических связей в эпоху растущей напряжённости и политических расхождений. Тем не менее более внимательное изучение структуры и направленности торговых переговоров показывает, что политики в Брюсселе и Вашингтоне методично создают рамки торговой политики XXI века. Они используют сектор промышленных товаров, чтобы начать строить структуру для гораздо более амбициозной программы по сотрудничеству в области регулирования.

Уже на протяжении длительного времени Брюссель стремится гармонизировать или выработать совместные нормативные стандарты. Периодические усилия по гармонизации политики в целом были более успешными в тех областях, где еще не существует стандартов. Нынешняя попытка гармонизации политики на двустороннем уровне является очень амбициозной. Европейская комиссия также заинтересована в широкой обратной связи, которая позволила бы определить, приведёт ли сотрудничество в области унификации стандартов в конкретных секторах экономики к расширению трансатлантической торговли.

Купцы и старшины города Парижа, Никола де Ларжильер

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В целом можно сказать, что сейчас возникла почва для проведения весеннего сезона торговых переговоров между ЕС и Соединёнными Штатами. Поскольку переговоры будут сосредоточены на секторах, которые, как правило, не вызывают противоречий (промышленные товары), политики по обе стороны Атлантического океана смогут поэкспериментировать в сфере устранения нетарифных барьеров.

Лицам, определяющим торговую политику, следует методично подойти к устранению нетарифных барьеров, начиная с малого, уделяя при этом внимание передовым технологиям и уважая существующие регулирующие стандарты. Предложенный Европейской комиссией переговорный мандат, её консультативный документ и результаты голосования в Европейском парламенте на прошлой неделе указывают на устойчивое движение ЕС в данном направлении. Теперь европейские страны должны ратифицировать переговорный мандат Европейской комиссии и уполномочить её провести анализ, чтобы выявить возможные виды сотрудничества в области регулирования и процесса оценки соответствия установленным стандартам.