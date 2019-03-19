В 2017 году бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони, присутствовавший на первом саммите «Один пояс и один путь», не проявил интереса к возможному присоединению Италии к глобальному инфраструктурному проекту КНР, поскольку ни одна другая страна Европейского союза не захотела к нему присоединиться. Однако с тех пор многое изменилось. В июне 2018 года к власти в Италии пришло популистское правительство. Рим официально объявил, что примет участие в китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс и один путь», пишет Сабрина Сиддикви в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

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Будучи страной, которая соединяет ЕС с африканским континентом, Италия может стать одним из ключевых пунктов инициативы «Один пояс и один путь». Рим не стал рассматривать возможность участия в европейском инфраструктурном мегапроекте под название «Паневропейский транспортный коридор», сделав ставку на китайскую инициативу. Рим ведёт предварительные переговоры и собирается подписать с Пекином соглашение или ряд меморандумов о взаимопонимании во время визита председателя КНР Си Цзиньпина, который запланирован на конец марта.

Си Циньпин

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что примет участие во втором саммите «Один пояс и один путь», который состоится в следующем месяце. Однако он отметил, что необходимо согласовать с КНР европейские торговые стандарты, поскольку именно по этой причине другие европейские страны отказались присоединиться к китайскому мегапроекту. Желая подчеркнуть важность этого решения для Италии, Конте назвал его «стратегическим выбором», который ещё предстоит скоординировать с традиционными партнёрами, включая США.

На данный момент США весьма прохладно относятся к перспективе присоединения Италии к китайской инициативе, поскольку в настоящий момент они ведут против КНР торговую войну. Вашингтон выступил против китайской компании Huawei и её технологий мобильной связи 5G. Как и следовало ожидать, Вашингтон предупредил Рим, что присоединение к китайской инициативе может нанести значительной ущерб глобальной репутации Италии и не поможет её экономике. Представитель совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз заявил, что, с точки зрения США, китайская инициатива «сделана Китаем для Китая». Главное опасение заключается в том, что итальянские порты могут оказаться в опасности, поскольку китайские инвесторы могут ввести собственные конфиденциальные условия их использования.

Порт Триеста, расположенный в северо-восточной Италии, может стать для КНР «окном в Европейский союз», поскольку является одним из крупнейших морских узлов в Средиземном море. В 2018 году товарооборот порта составил 62,7 млн тонн грузов. Другим важным направлением для КНР является сицилийский город Палермо, поскольку он расположен недалеко от африканского континента. Тем временем в сотрудничестве с китайской государственной судоходной компанией COSCO Италия создаст новую компанию для управления Генуэзским портом.

Порты представляют собой приоритетные инфраструктурные объекты, необходимые для развития инициативы «Один пояс и один путь». В ЕС обеспокоены тем, укажут ли КНР и Италия условия соглашений с портами во время подписания меморандумов о взаимопонимании или нет? Как показывает практика, очень часто неясно, на каких условиях Китай подписал соглашения с той или иной страной, желающей присоединиться к его инициативе. Желая получить доступ к китайским инвестициям, Греция передала управление Пирейским портом китайской компании COSCO. Многие европейские страны намерены сопротивляться разрастающемуся влиянию КНР и установить правила по ограничению и контролю за китайскими инвестициями.

Прежде всего, Италия может столкнуться с жёсткой ответной реакцией со стороны Запада из-за опасений в отношении геополитических амбиций Китая. Примечательно, что Италия станет первым членом «Большой семёрки», который поможет Китаю установить постоянное присутствие в Западной Европе. Несомненно, это крупная победа Китая, который постоянно жаловался о том, что инициатива «Один пояс и один путь» — это глобальный проект, не получивший положительного отклика за пределами Азии. Будучи восьмой по величине экономикой в мире и членом ЕС, Италия действительно может поднять китайскую инициативу до уровня глобального проекта и вывести его на новую стадию.

Флаги Италии и ЕС

На прошлой неделе также сообщалось, что Италия планирует получить средства от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, возглавляемого КНР. По словам одного европейского дипломата, «потенциальное участие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в китайских инфраструктурных проектах в Италии меняет правила игры… Без участия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в проектах инициативы «Один пояс и один путь» Китаю было трудно заручиться поддержкой одного из ключевых членов ЕС».

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Сейчас Италия сосредоточена на восстановлении своей неустойчивой экономики. В 2018 году Италия столкнулась с рецессией — уже в третий раз за последнее десятилетие. В обмен на присоединение к китайской инфраструктурной инициативе, Рим хочет получить значительные инвестиции и увеличить свой экспорт, чтобы поправить своё финансовое положение. Другие европейские страны имеют тесные торговые связи с КНР. Например, в 2018 году экспорт Германии в КНР составил $106 млрд. Для сравнения, итальянский экспорт в Китай в 2018 году составил всего около $15 млрд, и Рим чувствует, что его обделили.

Желая подчеркнуть то, что Италия по-прежнему остаётся частью ЕС и членом НАТО, представитель министерства экономического развития Италии Мишель Гераси недавно отметил: «Мы никоим образом не пытаемся покачнуть геополитическую ось». Однако факт остается фактом. Италия решила воздержаться от голосования в ЕС по вопросу детального изучения иностранных инвестиций в экономику ЕС, поскольку Рим решил воспользоваться теми возможностями, которые он может получить в рамках крупнейшего в мире инфраструктурного мегапроекта.