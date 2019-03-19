Asia Times: Китай стремится к крупной победе в ЕС
В 2017 году бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони, присутствовавший на первом саммите «Один пояс и один путь», не проявил интереса к возможному присоединению Италии к глобальному инфраструктурному проекту КНР, поскольку ни одна другая страна Европейского союза не захотела к нему присоединиться. Однако с тех пор многое изменилось. В июне 2018 года к власти в Италии пришло популистское правительство. Рим официально объявил, что примет участие в китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс и один путь», пишет Сабрина Сиддикви в статье для издания Asia Times.
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Будучи страной, которая соединяет ЕС с африканским континентом, Италия может стать одним из ключевых пунктов инициативы «Один пояс и один путь». Рим не стал рассматривать возможность участия в европейском инфраструктурном мегапроекте под название «Паневропейский транспортный коридор», сделав ставку на китайскую инициативу. Рим ведёт предварительные переговоры и собирается подписать с Пекином соглашение или ряд меморандумов о взаимопонимании во время визита председателя КНР Си Цзиньпина, который запланирован на конец марта.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что примет участие во втором саммите «Один пояс и один путь», который состоится в следующем месяце. Однако он отметил, что необходимо согласовать с КНР европейские торговые стандарты, поскольку именно по этой причине другие европейские страны отказались присоединиться к китайскому мегапроекту. Желая подчеркнуть важность этого решения для Италии, Конте назвал его «стратегическим выбором», который ещё предстоит скоординировать с традиционными партнёрами, включая США.
На данный момент США весьма прохладно относятся к перспективе присоединения Италии к китайской инициативе, поскольку в настоящий момент они ведут против КНР торговую войну. Вашингтон выступил против китайской компании Huawei и её технологий мобильной связи 5G. Как и следовало ожидать, Вашингтон предупредил Рим, что присоединение к китайской инициативе может нанести значительной ущерб глобальной репутации Италии и не поможет её экономике. Представитель совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз заявил, что, с точки зрения США, китайская инициатива «сделана Китаем для Китая». Главное опасение заключается в том, что итальянские порты могут оказаться в опасности, поскольку китайские инвесторы могут ввести собственные конфиденциальные условия их использования.
Порт Триеста, расположенный в северо-восточной Италии, может стать для КНР «окном в Европейский союз», поскольку является одним из крупнейших морских узлов в Средиземном море. В 2018 году товарооборот порта составил 62,7 млн тонн грузов. Другим важным направлением для КНР является сицилийский город Палермо, поскольку он расположен недалеко от африканского континента. Тем временем в сотрудничестве с китайской государственной судоходной компанией COSCO Италия создаст новую компанию для управления Генуэзским портом.
Порты представляют собой приоритетные инфраструктурные объекты, необходимые для развития инициативы «Один пояс и один путь». В ЕС обеспокоены тем, укажут ли КНР и Италия условия соглашений с портами во время подписания меморандумов о взаимопонимании или нет? Как показывает практика, очень часто неясно, на каких условиях Китай подписал соглашения с той или иной страной, желающей присоединиться к его инициативе. Желая получить доступ к китайским инвестициям, Греция передала управление Пирейским портом китайской компании COSCO. Многие европейские страны намерены сопротивляться разрастающемуся влиянию КНР и установить правила по ограничению и контролю за китайскими инвестициями.
Прежде всего, Италия может столкнуться с жёсткой ответной реакцией со стороны Запада из-за опасений в отношении геополитических амбиций Китая. Примечательно, что Италия станет первым членом «Большой семёрки», который поможет Китаю установить постоянное присутствие в Западной Европе. Несомненно, это крупная победа Китая, который постоянно жаловался о том, что инициатива «Один пояс и один путь» — это глобальный проект, не получивший положительного отклика за пределами Азии. Будучи восьмой по величине экономикой в мире и членом ЕС, Италия действительно может поднять китайскую инициативу до уровня глобального проекта и вывести его на новую стадию.
На прошлой неделе также сообщалось, что Италия планирует получить средства от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, возглавляемого КНР. По словам одного европейского дипломата, «потенциальное участие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в китайских инфраструктурных проектах в Италии меняет правила игры… Без участия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в проектах инициативы «Один пояс и один путь» Китаю было трудно заручиться поддержкой одного из ключевых членов ЕС».
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Сейчас Италия сосредоточена на восстановлении своей неустойчивой экономики. В 2018 году Италия столкнулась с рецессией — уже в третий раз за последнее десятилетие. В обмен на присоединение к китайской инфраструктурной инициативе, Рим хочет получить значительные инвестиции и увеличить свой экспорт, чтобы поправить своё финансовое положение. Другие европейские страны имеют тесные торговые связи с КНР. Например, в 2018 году экспорт Германии в КНР составил $106 млрд. Для сравнения, итальянский экспорт в Китай в 2018 году составил всего около $15 млрд, и Рим чувствует, что его обделили.
Желая подчеркнуть то, что Италия по-прежнему остаётся частью ЕС и членом НАТО, представитель министерства экономического развития Италии Мишель Гераси недавно отметил: «Мы никоим образом не пытаемся покачнуть геополитическую ось». Однако факт остается фактом. Италия решила воздержаться от голосования в ЕС по вопросу детального изучения иностранных инвестиций в экономику ЕС, поскольку Рим решил воспользоваться теми возможностями, которые он может получить в рамках крупнейшего в мире инфраструктурного мегапроекта.