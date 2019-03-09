На уходящей неделе главным событием в Петербурге стало появление врио губернатора Александра Беглова в числе пользователей соцсети «ВКонтакте». Петербуржцев в эти дни возмутила наглость квартирных мошенников в отношении стариков и не оставил равнодушным закон о запрете хостелов. А кроме того, под занавес зимнего сезона стали известны его невесёлые итоги. Зима прошла, а осадок остался.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в весеннем тумане

«ВКонтакте» со Смольным

Александр Беглов открыл свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 11 марта. Появлению страницы врио губернатора предшествовало первое в истории соцсети посещение ее штаб-квартиры действующим главой города, в котором она и возникла в конце 2006 года. Одновременно Беглов стал первым петербургским градоначальником, зарегистрировавшимся «ВКонтакте». За первые пять дней он оставил на ней уже четыре записи.

…Предыдущий руководитель города Георгий Полтавченко, еще будучи полпредом в ЦФО, завел себе аккаунт в «Твиттере» и поддерживал его активность и в первые месяцы после того, как занял пост губернатора в 2011 году. Однако вскоре прекратил это делать. Возможно, причиной стала занятость, отсутствие смысла или не всегда приятная ответная активность пользователей сервиса на страничке теперь уже бывшего губернатора.

Формат «ВКонтакте» дает возможность гораздо более полноценного общения чиновника и горожан, чем Twitter. Если, конечно, целью является обратная связь власти и общества, а не ее имитация. У Беглова уже около 20 тыс. подписчиков. К первой же его записи оставлено уже более 4500 комментариев, ко второй — более 1400. За исключением привычного для соцсетей флуда, комплиментов или негативных высказываний, основную часть комментариев составляют сообщения о конкретных городских проблемах. В масштабе от отдельных дворов до целых городских районов, от отдельных предприятий до целых отраслей.

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ВКонтакте: Александр Беглов Страница социальной сети «ВКонтакте»

Среди них больше всего жалоб на плохую уборку территорий, отсутствие или низкое качество благоустройства, на нехватку и недоступность образовательных, медицинских и социальных учреждений, на проблемы с транспортом. Отдельный блок составляют сообщения обманутых дольщиков, горожан, которым задерживают зарплату в их организациях, других ущемленных социальных групп. Есть среди комментариев и конкретные предложения к Смольному по улучшению работы городских структур.

Даже просто на то, чтобы просмотреть эти сообщения, нужно немало времени и штат помощников. Но врио губернатора сразу пообещал, что просмотром дело не ограничится, и жалобы петербуржцев на его странице следует воспринимать как официальное обращение к городской исполнительной власти. «Страничка «ВКонтакте» — инструмент обратной связи с населением. Обращение ко мне нужно считать официальным обращением горожан к исполнительной власти и оперативно реагировать на жалобы», — заявил Александр Беглов, добавив, что ни при каких условиях не будет закрывать комментарии на своей странице.

Он поручил районным администрациям и комитетам городской власти мониторить относящиеся к ним по профилю комментарии и оперативно отвечать на них — также в соцсети. Для этого все подразделения, кто еще не сделал, должны завести свои аккаунты «ВКонтакте». Причем, Беглов пообещал сократить предусмотренный законом 30-дневный срок реагирования на жалобу граждан, с учетом специфики информационного общества. Однако быстрых ответов на все вопросы не гарантировал и просил подождать.

…Как сообщают горожане в различных городских группах в той же соцсети, после некоторых обращений к Беглову на его странице к ним действительно начали поступать ответы с аккаунтов городских комитетов, управлений и районных администраций. Люди выкладывают их в пабликах, обсуждают, высказывают благодарность за оперативность и желание помочь, либо недовольство по существу ответа. То есть, признаки обратной связи налицо, о чем говорит и количество лайков и перепостов.

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Alisher Hasanov Пользователь социальной сети «ВКонтакте»

Однако есть и возмущенные сообщения некоторых пользователей о том, что им якобы ограничили доступ к комментированию на странице Беглова после того, как они оставили там тот или иной критический комментарий. В подтверждение выкладываются скриншоты. Разобраться в причинах «бана», не видя всей переписки и не зная мнения второй стороны, невозможно. Но если эта практика примет сколь-нибудь массовый характер и коснется неформальных сетевых лидеров тех или иных пабликов, последствия для продвижения имиджа врио губернатора в соцсети могут оказаться негативными.

Впрочем, время для выводов еще явно не пришло. Зато 15 марта Александр Беглов обзавелся первым другом «ВКонтакте». Он зафрендил выпускника сочинского центра «Сириус» Кирилла Познянского, с которым познакомился на финале проекта «Академия талантов» в Петербурге. «Кирилл подошел и попросил добавить его в друзья «ВКонтакте». Выполняю просьбу — приятно стать другом такого молодого, талантливого и амбициозного человека!» — написал Беглов.

Квартиры отбирали по «гибридной» схеме

12 марта Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о раскрытии крупномасштабного мошенничества с жильем пожилых петербуржцев, которым несколько лет занималась организованная преступная группировка. Пока троим ее лидерам инкриминируется шесть случаев незаконного завладения жилыми помещениями стариков, на 22,5 млн рублей, однако это число уже точно возрастет. СМИ говорят о сотнях возможных жертв, на что указывает порядка двухсот объектов недвижимости, зарегистрированных на злоумышленников.

То, что одинокие пенсионеры в России — группа риска, потенциальная «добыча» для «черных риэлтеров», квартирных аферистов, а подчас серийных убийц, ни для кого не новость. Буквально на предыдущей неделе в Петербурге была осуждена группа преступников, во главе которой состоял бывший участковый полиции, подбиравший потенциальные жертвы и лично участвовавший в расправах с владельцами жилья.

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Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Однако криминальные «достижения» откровенных бандитов меркнут перед эффективностью «гибридной» схемы, примененной мошенниками. Ее главными элементами были использование юридического прикрытия (ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров»), под которое размещалась широкая реклама в СМИ, и которое выдавалось в общении со стариками за якобы государственную структуру. Пожилых людей, нуждающихся в социальном уходе, испытывающих материальные трудности, убеждали продать или подарить свои комнаты и квартиры «государству» (в итоге жилье доставалось мошенникам) в обмен на помещение их в действительно государственное учреждение социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1» в Павловске.

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Действительно ли все жертвы, лишившись жилья, оказались в этом доме престарелых, или некоторых преступники попросту убили, предстоит выяснить следствию. Власти Петербурга, которым подведомственен «Дом ветеранов», отрицают какую-либо связь социальных органов с преступным ООО и то, что социальное учреждение оказалось «подконтрольно злоумышленникам», как утверждал Следственный комитет в своем сообщении о раскрытии группировки. Однако уже известно, что сотрудники дома престарелых почему-то не обратили внимание на тот факт, что многих стариков к ним привозят одни и те же люди, хотя для попадания в этот интернат необходимо пройти комиссию и представить множество необходимых документов.

Проведены многочисленные обыски и изъятия документов, трое обвиняемых отправлены в СИЗО, идет поиск не менее чем десяти их подельников, в отношении «Дома ветеранов», помимо расследования СКР, идет служебная проверка комитета по соцполитике Петербурга. Точное количество обманутых, лишенных своего жилья и, возможно, убитых людей еще предстоит установить. А пока власти напоминают пожилым людям, что передача кому-либо их недвижимости никогда не является условием получения социальных услуг. Но остановить мошенников одними предупреждениями нереально.

Хостелы получили передышку

Стремительное принятие Госдумой законопроекта о запрете хостелов в жилых домах повергло в шок петербургских участников этого рынка и экспертов гостиничной отрасли. В Петербурге, исторический центр которого одновременно является местом притяжения миллионов туристов и местом жительства сотен тысяч горожан, этот еще не вступивший в силу закон может иметь самые болезненные последствия.

gery Хостел

В городе работают более 3,5 тыс. хостелов и малых отелей, при этом 80% из них расположены в жилых домах, в основном, в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Где-то хостелы мирно сосуществуют с жильцами, где-то между ними сложились весьма напряженные отношения. Закон же предлагает «разрубить узел» запретом, не разбираясь в нюансах.

Петербургские предприниматели в этой сфере предупредили, что вместо наведения порядка на рынке малых средств размещения их фактически вытолкнут в тень, где вообще без всяких законов продолжают существовать бордели и ночлежки. «Это печально, что придется по этому законопроекту уходить в тень. По большому счету, нужно будет менять законную сферу деятельности на незаконную <…> Конечно, в теневую экономику никто не хочет уходить. Почему мы должны быть нелегалами в своей стране — у нас это в голове не укладывается», — заявила в своем комментарии ИА REGNUM Алена Енова, руководитель регионального отделения некоммерческого партнерства «Лига хостелов» по Санкт-Петербургу.

Эти тревоги петербургских отельеров врио губернатора Александр Беглов донес до спикера Совета Федерации, экс-губернатора Валентины Матвиенко. Именно при ней в Петербурге начался туристический бум, приведший к развитию гостиниц, хостелов и многих других объектов туристической сферы. Беглов попросил Матвиенко отложить принятие закона, чтобы «обеспечить соблюдение баланса интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанной сфере». Против спешного принятия закона также выступили представители Крыма.

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Уже на следующий день, 13 марта, Совфед отклонил закон о запрете гостиничных услуг в жилых домах в варианте, принятом Госдумой. Сенаторы предложили, как минимум, отложить вступление закона до 1 января 2020 года, чтобы бизнес успел подготовиться к игре по новым правилам, освободить старые и найти новые помещения, кредитное обеспечение, соблюсти трудовые права высвобождаемого персонала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Однако даже эта, еще не гарантированная, девятимесячная отсрочка — очень мала, и она не позволит предпринимателям успешно трансформировать свой бизнес или выйти из него. «Изменение статуса помещения занимает не менее полугода, да и малому, семейному бизнесу неоткуда достать нужную сумму в одночасье, придется копить или брать кредиты», — объясняет Алена Енова. В свою очередь, власти Петербурга, в лице комитета по развитию туризма, обещают помочь малому бизнесу в сфере размещения остаться в правовом поле, плавно перейти на новые принципы работы, которые, как уже понятно, всё равно будут введены законом.

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Впереди у города — летний сезон 2019 года, на который, как ожидается, придутся повторные визиты в город тех, кто побывал здесь в дни «мундиаля». Эти люди, как считают эксперты, теперь захотят приехать в Северную столицу с родственниками и друзьями. А в 2020 году Петербург примет новую порцию футбольных гостей, как российских, так и зарубежных. Город примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, на которые из России, Европы и других стран вновь приедут сотни тысяч болельщиков. Смольный поставил задачу как можно эффективнее пополнять бюджет города доходами от туризма. В этих условиях популистские решения, которые навязываются сверху, могут слишком дорого обойтись городской экономике.

«Тогда считать мы стали раны…»

На уходящей неделе петербургская погода, наконец, повернула на весну. Еще в начале недели, после накрывших город в праздничные выходные снегопадов, городские власти сообщили, что уровень снега, выпавшего в этом зимне-весеннем сезоне, превысил 210 см. Это стало рекордом за восемь лет, обогнав показатель наиболее малоснежного за последние годы сезона 2014 года в 12 раз!

Из-за мартовских снегопадов пришлось отложить чистку города от зимних загрязнений, но уже к концу недели, после прихода уверенно плюсовой погоды, эта процедура постепенно началась, чтобы спасти глаза и легкие петербуржцев от опасных для здоровья пыльных бурь. Когда в действительности завершится этот экстремально снежный сезон, пока неизвестно: в Петербурге снегопады бывают и в начале мая. Поэтому дорожная техника в целом остается в готовности к реагированию. Но самой этой техники в Петербурге по-прежнему не хватает.

Gov.spb.ru Уборка снега

Депутаты заксобрания Петербурга предложили предусмотреть закупку недостающих не менее чем 1200 единиц техники уже во время весенней корректировки бюджета 2019 года. Смольный, поддерживающий необходимость закупки новых машин, ранее хотел сделать это только во время осенней корректировки. Но все фракции заксобрания выступили за то, чтобы расходы на подготовку города к новой зиме — а это не только техника, но и деньги на оплату ее операторов и дополнительных дворников — были предусмотрены как можно скорее.

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Как помнят горожане, суперснежные зимы обычно «ходят парами». Именно так было в 2009−10 и 2010−11 годах. Поэтому сделать выводы из тяжелого зимнего сезона 2018−19 года необходимо заранее. Следующая зима, какой бы она ни была, будет восприниматься горожанами уже через призму всех тех обещаний, которые успела раздать новая городская власть. И если ничего не изменится, это подорвет доверие и ко всем другим словам с высоких трибун.

…А пока жители Петербурга продолжают удивляться аномалиям, которыми запомнятся постепенно уходящие холода. Так, на этой неделе горожане восхищались пугающими и необычными навалами льда, которые образовались на пляже в Зеленогорске, как ледник сковавшими песчаный и уютный летом берег. А вдоль западной кромки петербургской дамбы предотвращенное наводнение образовало целую ледяную стену, высота которой доходит до 10 метров.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пляж под Петербургом превратился в устрашающий ледник

Но грустные итоги зимы тоже надо помнить. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, с 1 декабря 2018 года по 20 февраля зафиксировано 4075 случаев получения травм из-за падения людей на гололеде или обрушения сосулек и наледи с крыш; 3734 человек пришлось госпитализировать. Количество пострадавших, не обращавшихся к врачам из-за незначительных травм, наверняка на порядок больше. Как уже говорилось, зима-то прошла, а осадочек остался. И об этом не стоит забывать тем, кто отвечает за городское хозяйство и безопасность жителей.