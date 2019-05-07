Парки, зелёные зоны, исторические места понемногу и незаметно подъедаются Москвой, даже если находятся под охраной государства. Они становятся жертвой сметающего живое на своём пути процесса урбанизации, развития города. Яркий пример — национальный парк «Лосиный Остров», границы которого теперь, очевидно, сдвинут, а территорию обрежут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Мы говорим «Москва», хотя изменения произойдут на территории Московской области по инициативе подмосковного губернатора Андрея Воробьёва. Разделения регионов здесь формальны, потому что ближайший пригород — неотъемлемая часть Большой Москвы, агломерации, покрывающей города-спутники.

Воробьёв 11 марта на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил отделить кусочек «Лосиного Острова» и построить на этом участке дублёра Щёлковского шоссе. Магистраль нужна для соединения с основной Москвой Балашихи и соседних населённых пунктов.

По словам главы Подмосковья, дороги восточного пригорода столицы очень загружены.

«Там долгое время федеральная трасса не реконструировалась. В рамках регулирования мы вывесили информацию о том, что нужно изменить границы «Лосиного Острова», и 75% жителей проголосовали за строительство трассы, за модернизацию этого шоссе», — сообщил он.

Воробьёв рассказал, что Московская область прибавила две тысячи гектаров земли «Лосиному Острову», а под дорогу нужно вывести всего 100.

Медведев уточнил, является ли эта территория охраняемой. Получив подтверждение, он сказал:

«Это всегда тонкая тема, но с учётом того, что это в интересах людей и большого количества населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотелось бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше, — я такое поручение дам. И будем этим заниматься».

Выходит, премьер-министр одобрил проект, даже не вникнув в детали. На первый взгляд, предложение Воробьёва выгодное и математически — дали две тысячи гектаров, а нужно сто, и логистически — Балашихе действительно нужно улучшить транспортное сообщение со столицей, поскольку подавляющее большинство населения города ежедневно ездит туда на работу.

Алексей Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869

Однако есть нюансы. Например, 100 гектаров «Лосиного Острова» — знаменитая Алексеевская роща, судя по карте. Это историческое место на окраине парка связано с именем русского царя Алексея Романова.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов, тот факт, что проект модернизации шоссе решается в ущерб экологии региона, означает, что власти не готовы решать проблему интенсивной и беспорядочной урбанизации столицы. Именно этот процесс провоцирует социально-экономические, в том числе и транспортные, проблемы. Он обратил внимание на активное строительство, которое ведётся в Подмосковье возле парка. В том числе есть объекты, заступающие на территорию «Лосиного Острова».

Эксперт предлагает не двигать границы природоохранной зоны, а найти другой выход из ситуации.

«Решения могут быть связаны с тем, чтобы где-то трассу поднять на эстакаду, сдвинуть её в рамках существующего шоссе или сделать тоннель. Мы призываем чиновников не отчуждать из национального парка какие-либо территории, рассмотреть альтернативные варианты и принять такие решения, которые нанесут наименьший ущерб природным комплексам национального парка», — пояснил Хлынов.

Экс-кандидат в мэры Москвы Илья Свиридовзаявил ИА REGNUM, что такие решения нужно принимать в полноценной дискуссии.

«Нужно было прислушаться к экспертному сообществу, провести публичные слушания, опросить муниципальных депутатов. Уже настолько мало у нас осталось зелёных насаждений, которые генерируют кислород, что сейчас, взвешивая на чаше весов логистические и экологические проблемы, экология перевешивает. По мне, это стратегически недальновидное решение», — сообщил Свиридов.

Как и эколог, политик предложил поискать альтернативные пути, отметив, что «даже цели развития логистики не могут быть выше по значимости, чем сохранение этого уникального природного парка».

Однако все эти разговоры идут уже после, по сути, принятого на высоком уровне решения. Губернатор в напористой манере продавил проект в личном диалоге с главой правительства, который не захотел держать оборону и разбираться в вопросе.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

Медведев не стал даже рассматривать другие варианты. Ни эстакады, ни тоннели, ни расширение действующего шоссе не обсуждались. Не стоит в повестке дня нужная Балашихе станция метро, которая бы замкнула на себе основные транспортные потоки. Планы допускают её появление в далёком 2025 году. А пока власти поступают попроще, методом, не признающим экологии, истории, вообще интеллектуальной работы.

Не лучше обстоит дело и в самой Москве, где фактические скверы на бумагах становятся пустырями и отдаются под новые дома, где идёт уплотнительная застройка, где придумываются схемы, легализующие точечное строительство, например, через транспортно-пересадочные узлы. Властям любого уровня пора понять и усвоить, что в Москве давно не осталось простых решений. И путь к благополучию — это не варварская дорога через лес.