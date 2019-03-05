



Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

На прошлой неделе в Нижегородской области завершилось слушание резонансного уголовного дела и был вынесен приговор бывшему главе администрации Нижнего Новгорода, экс-зампредседателя Заксобрания области Олегу Сорокину. Обвинение просило для него 12 лет колонии строгого режима, а суд дал 10 лет и оштрафовал на 460,8 млн рублей. Это дело, начавшееся как дело о взятке за общее покровительство, а позднее приросшее делом о похищении человека, является не коррупционным, а, скорее, политическим. Нижегородские эксперты после оглашения приговора отметили, что «это сигнал всем бизнесменам, не только в Нижегородской области: уходите из политики, не играйте с государством». Защита намерена обжаловать вердикт суда, отмечая, что он «подрывает доверие к суду», а сын Сорокина — бывший областной депутат НикитаСорокин назвал приговор отцу преступлением против правосудия.

В Нижегородской области набирает обороты протест населения против строительства низконапорного гидроузла, который власти назвали единственным способом восстановить судоходство на Волге. Жители территорий, попадающих в зону влияния объекта, оцениваемого в 43 млрд рублей, просят федеральные власти не допустить строительства, напоминая, что «варварскому перегораживанию Волги» есть альтернатива в виде создания третьего шлюза в районе Городца. Именно этот проект получил поддержку учёных РАН в 2015 году, а гидроузел, по мнению горожан и общественников, приведёт к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников, а также экологической и эпидемиологической катастрофе.

Government-nnov.ru В Нижнем Новгороде обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла

Выбирая между участком в Татарии и Нижегородской области, компания «КосмоКурс» сделала выбор в пользу последней. Именно здесь планируется строительство частного космодрома, а для развития частного туризма разрабатывается собственный ракетный двигатель, который будет работать на спирте. Негативный отзыв проект частного космодрома уже получил от космонавта, Героя России Павла Виноградова, назвавшего затею авантюрой.

«Какой можно сделать бизнес на ракетах, ступени от которых могут упасть на сёла, заводы или ещё куда-то? Сложно комментировать такую заявку. В ней — или абсолютная безграмотность, или сверхнахальство, или отмывание денег», — заявил Виноградов.

Сфера экономики Нижегородской области была богата на события. Нижегородская мэрия заявила о планах создать цифровую карту захоронений на всех кладбищах города, которая позволит с помощью портала найти умершего родственника.

А Volkswagen Group Rus приостановил переговоры с «Группой ГАЗ» о покупке доли в компании, обосновав это временной мерой, связанной с санкциями. Известно, что не ведутся и переговоры по поставкам дизельных двигателей производства Volkswagen для «Газелей».

Нижний Новгород и Саров попали в пилотный проект «Умный город», и в них пройдёт тестирование передовых цифровых и инженерных решений.

Общероссийский народный фронт по итогам анализа тендеров на отбор региональных операторов по обращению с мусором выявил 20 «мутных» региональных операторов, у которых уставной капитал низкий, количество штата и основные фонды минимальны, и хотя законодательно это не запрещено, но, по мнению общественников, если у кого-нибудь из них возникнут проблемы с платежами, то они не смогут ответить по своим обязательствам. В списке «мутных» одна компания из Нижегородской области — «Экостандарт», которая получила в управление зону «Уренская» в составе восьми районов и одного городского округа. Представители компании с такой оценкой не согласились и поспешили оспорить её.

Тем временем госдолг Нижегородской области составил 62,9 млрд рублей, уменьшившись с начала 2019 года на 12,2 млрд рублей, что связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объёма обязательств по предоставленной государственной гарантии.

ИА REGNUM Долги

На женском бизнес-форуме WomanRussia, прошедшем в Нижнем Новгороде, опровергли стереотипы о женском предпринимательстве. А нижегородские власти предложили организаторам и участницам «поработать над выявлением системных проблем и подумать сообща о том, поддержка какого рода им необходима, чтобы результатом форума стали конкретные предложения по помощи женщинам-предпринимателям».

К мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову снова претензии от государственного ведомства. В этот раз административные протоколы на него были составлены Федеральным казначейством. Панов пытается оспорить штраф в 40 тыс. рублей за просрочку возврата субсидии федерального бюджета, выделенной на государственную программу «Формирование комфортной городской среды». В Управлении казначейства не исключают, что при повторе правонарушений будут ставить вопрос о дисквалификации чиновников. Пока же мэрия пытается оспорить два протокола, а представители мэра считают, что за несвоевременный возврат ответственны сотрудники департамента благоустройства и министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, а вовсе не Панов.

Мэрии Нижнего Новгорода отказали в возврате контроля над тепловым хозяйством Верхних Печер. Через суд администрация пыталась восстановить контроль над акционерным капиталом АО ТЭК-НН, забрать у частных акционеров две котельные, теплопункты и тепловые сети микрорайона, передав их в муниципальное АО «Теплоэнерго», но арбитражный суд отказал городу в иске по формальным основаниям. Скандальное дело о продаже в 2014 году теплового хозяйства по заниженной цене ранее стало основанием для лишения свободы бывшего замглавы администрации Владимира Привалова, осуждённого в 2017 году.

Главный редактор нижегородского издания «Козапресс» Ирина Славина попала под арест за участие в памятной акции у мемориала памяти первого губернатора области, убитого в феврале 2015 года, Бориса Немцова. Сама Славина написала, что в отношении неё начали административное производство.

«Оказывается, чтобы пройти по Покровской с друзьями, я должна получить согласование», — написала журналистка в соцсетях.

Резонансное дело об обвинении в убийстве соседки генерала в отставке Виктора М. завершилось неожиданно — следователи прекратили уголовное преследование, так как не нашли доказательств причастности бывшего заместителя прокурора Нижегородской области к этому делу.

Оноре Домье. Адвокаты

Празднование Масленицы оказалось омрачено скандалом. Недовольство жителей региона вызвали действия сотрудника музея на Щелоковском хуторе, который кидал из окна блины в толпу. Видео было размещено в соцсетях, подняв волну негодования. Пользователи соцсетей писали, что организаторы «зажрались от недоумия и сытости», самого раскидывателя клеймили позором, требовали применить к нему должностные санкции, но из ответа администрации выяснилось, что кидание блинов — это старинный обряд, которым призывается в дом богатство и сытость. Более того, в профильном департаменте мэрии отметили, что такой обряд в музее на фольклорных праздниках используют уже десять лет, а сам музей как раз «обязан сохранять и популяризировать традиционную народную культуру», и праздник, на котором проходило метание блинов, является этнографическим, «основан на научных исследованиях и является реконструкцией традиционных гуляний конца XIX — начала XX века».

Дело Сорокина: игры с государством

На прошлой неделе в Нижегородской области завершилось слушание резонансного уголовного дела и был вынесен приговор бывшему главе администрации Нижнего Новгорода, экс-зампредседателя Заксобрания области Олегу Сорокину. Обвинение просило для него 12 лет колонии строгого режима, а суд дал 10 лет и оштрафовал на 460,8 млн рублей.

Суд признал Олега Сорокина виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, но освободил по истечении срока давности, по статье «похищение человека» срок составил пять лет лишения свободы, а за получение взятки — девять лет лишения свобода и штраф в 15-кратном размере от суммы взятки (460,8 млн рублей).

Путем частичного сложения наказаний был установлен окончательный срок лишения свободы — десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф. Помимо этого Олег Сорокин лишён права занимать определенные должности, связанные с государственной службой, на длительный срок. Тем же решением полковник МВД Евгений Воронин был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима, подполковник РоманМаркеев — к 5 годам. Оба экс-полицейских проходили по эпизоду о похищении.

Напомним, это дело началось как дело о взятке за общее покровительство, а позднее приросло эпизодом и статьёй о похищении человека. Экс-чиновника задержали в декабре 2017 года, предъявив обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие считало, что, будучи главой администрации, Сорокин получил крупную взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Позднее Олегу Сорокину предъявили обвинение в похищении человека.

Приговор Сорокину на своей странице в соцсетях прокомментировал нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, отметивший, что он три года отработал в холдинге экс-мэра:

«Так или иначе, десять лет строгого режима — это показательный максимум. Да, обвинение просило двенадцать, но надо учитывать, что полтора года Сорокин уже провёл за решёткой, пусть и в СИЗО. Это сигнал всем бизнесменам, не только в Нижегородской области, — уходите из политики, не играйте с государством. При этом дело Новосёлова войдёт в историю как самый неоднозначный кейс. Столько судеб оно сломало, и настолько много вопросов осталось к следствию… А вот дело с «Новой Кузнечихой» у меня вызывает меньше сомнений. По крайней мере потому, что там виден конкретный коммерческий интерес. И если передел строительной сферы до приговора Сорокину не происходил, то сейчас он, скорее всего, всё-таки начнётся».

Fotonotas.net Заключение

Защита намерена обжаловать вердикт суда, отмечая, что он подрывает доверие к суду.

«Рассмотрение дела в первой инстанции не являлось ни справедливым, ни состязательным, ни законным разбирательством, и вышестоящие суды должны обратить на этот беспрецедентный по количеству и качеству нарушений судебный процесс самое пристальное внимание», — заявил один из защитников экс-главы города Дмитрий Кравченко.

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Сын Сорокина — бывший областной депутат Никита Сорокин на своей странице в соцсетях назвал приговор отцу преступлением против правосудия, добавив, что «был нанесен вероломный удар по вере в существование в России верховенства права и беспристрастности суда, веры в непререкаемую обязанность правоохранителей действовать во имя безопасности своих граждан»: «Пусть даже многие, поддавшись стадному чувству, сегодня и радуются приговору выскочке-миллиардеру, но чувство незащищенности и страх несправедливого суда, я уверен, теперь поселились во многих из нас».

Позднее Никита Сорокин добавил: «Очевидно, что с таким ошеломляющим количеством нарушений подобное судебное решение не может устоять ни в одной цивилизованной апелляционной инстанции. Однако не хотелось бы проверять на практике насколько далеко может зайти система в защите своих неправосудных решений».

А вот потерпевший по делу о похищении человека Александр Новосёлов, наоборот, считает, что сроки очень маленькие.

Гидроузел раздора

В Нижегородской области набирает обороты протест населения против строительства низконапорного гидроузла, который власти назвали единственным способом восстановить судоходство на Волге. Жители территорий, попадающих в зону влияния объекта, оцениваемого в 43 млрд рублей, просят федеральные власти не допустить строительства, напоминая, что «варварскому перегораживанию Волги» есть альтернатива в виде создания третьего шлюза в районе Городца. Именно этот проект получил поддержку учёных РАН в 2015 году, а гидроузел, по мнению горожан и общественников, приведёт к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников, а также экологической и эпидемиологической катастрофе.

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Напомним, несколько десятилетий Нижегородская область, Чувашия и Марий Эл, на территории которых раскинулось Чебоксарское водохранилище, не могут прийти к компромиссу по непроектной отметке. Дело в том, что водохранилище построено до 63 метров, когда как проектом предусмотрено 68 метров. Из-за непроектной отметки приходится лимитировать пропускную способность, что затрудняет судоходство на Волге. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии поддерживают подъём до проектных 68 метров, в Марий Эл и Нижегородской области против, опасаясь подтопления территорий регионов.

Областные нижегородские власти в качестве решения проблемы восстановления судоходства на одном из участков предложили строительство низконапорного гидроузла, который, по мнению губернатора Глеба Никитина, — единственный возможный способ. Проект включён в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта и оценивается в 43 млрд рублей. На сегодня проектная документация проходит общественные слушания, которые выдались бурными — жители не услышали от проектировщиков ответов на свои вопросы, а минэкологии области публично заявило, что у них есть ряд замечаний к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду. Представитель Роспотребнадзора Наталья Чиковитова на слушаниях в феврале 2019 года также отметила, что гидроузел может ухудшить качество воды и привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации.

Левитан Исаак. Волга. 1889

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На сегодня в соцсетях уже есть две петиции от общественного движения «Комитет защиты Волжской поймы» и жительницы Балахны, выступающих против проекта гидроузла. Под ними уже подписались свыше 2 тыс. человек.

«Есть другой, более эффективный и менее затратный вариант — это создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу ниже двух существующих. В сочетании с адекватным регулированием стока Горьковского водохранилища это обеспечит беспрепятственное прохождение судов на протяжении всего периода навигации. Эти мероприятия не потребуют миллиардных трат и не приведут к тяжелым последствиям», — пишет общественное движение в своём обращении, напоминая, что именно этот вариант 11 сентября 2015 года был рекомендован научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, а возведение очередного гидроузла ученые тогда признали нецелесообразным.

«Увы, чиновники Минтранса РФ не прислушались к голосу разума и проигнорировали мнение научного совета Академии Наук. Они решили построить плотину в Нижнем Новгороде, и последствия данного решения поистине катастрофичны», — пишут авторы, приводя в качестве неблагоприятных последствий: подтопление, заболачивание существенной части населённых пунктов Балахнинского и Городецкого районов, домов и садовых участков посёлка Копосово в Сормовском районе Нижнего Новгорода, ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, ухудшение качества питьевой воды, уничтожение мест обитания краснокнижных растений и животных, гибель памятника природы регионального значения «Дубрава у города Городца», а также разрушение федерального памятника архитектуры в селе Николо-Погост из-за подмывания берега и затопление памятников археологии XII—XIII вв.

В заявлении жительницы акцент сделан на экологической и эпидемиологической составляющей.

«Решение проблемы очисткой фарватера на данном участке с помощью привлечения техники посчитали нерентабельным! А вот затопление населённых пунктов, расположенных на данном отрезке реки Волги, с промышленными предприятиями, в частности Балахнинского бумкомбината с расположенными цехами химобработки древесины, которые попадают в зону затопления, и последующей экологической катастрофой не только для жителей Нижегородской области, но и на всем протяжении реки Волги, — это посчитали более бюджетным вариантом решения проблемы!» — пишет автор и добавляет, что проект не учёл уровень грунтовых вод двух посёлков, города Балахны и улиц Сормовского района Нижнего Новгорода.

В своём открытом письме Владимиру Путину жительница Балахны Ирина сообщает, что после появления гидроузла могут быть «затоплены кладбища и могильники, расположенные на данной территории».

"Представьте себе масштаб экологической и эпидемиологической катастрофы на всём протяжении реки Волги и всех вытекающих из них речушек!» — резюмирует автор.

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Частный космодром

Выбирая между участком в Татарии и Нижегородской области, компания «КосмоКурс» сделала выбор в пользу последней. Именно здесь планируется строительство частного космодрома, а для развития космотуризма инициатор разрабатывает собственный ракетный двигатель, который будет работать на спирту. Спиртозавод также планируется строить на нижегородской земле.

Проект должен стать первым подобным для России. Компания-инициатор является резидентом «Сколково» и специализируется на создании многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Известно, что время полёта должно составить 15 минут, а цена космического путешествия будет варьироваться в диапазоне $200−250 тыс. С нижегородским правительством компания уже подписала соглашение.

NASA Старт космического корабля

Известно, что в планах осуществить первый пуск суборбитальной туристической ракеты в 2025 году, а объём финансовых вливаний в проект составит 2,6 млрд рублей. Начать реализацию амбициозного проекта компания планирует в 2020 году после согласования с госкорпорацией «Роскосмос». Гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин заявил, что запуски ракет будут безопасными, поскольку будет использоваться топливо на основе спирта и кислорода, и добавил, что объект будет располагаться так, чтобы не доставить проблем шумом.

Под строительство космодрома необходим участок площадью около 5 млн кв. м, который оснастят одной пусковой площадкой с двумя стартовыми столами — основным и резервным.

Завод для заправки ракет частного космодрома планируют окупить уже через год после открытия.

Негативный отзыв проект частного космодрома уже получил от космонавта, Героя России Павла Виноградова, назвавшего затею авантюрой.

«Какой можно сделать бизнес на ракетах, ступени от которых могут упасть на сёла, заводы или ещё куда-то? Сложно комментировать такую заявку. В ней — или абсолютная безграмотность, или сверхнахальство, или отмывание денег», — заявил Виноградов в интервью НСН.

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Акценты экономики

Сфера экономики Нижегородской области была богата на события.

Нижегородская мэрия заявила о планах создать цифровую карту захоронений на всех кладбищах города.

«Один из проектов, который планируем реализовать, — оцифровка всех мест захоронений. Мы получим цифровую карту, портал, где можно будет найти место, где захоронен родственник», — отметил директор нижегородского управления кладбищ Андрей Прохоров в эфире телеканала ННТВ.

Тем временем Нижний Новгород и Саров попали в пилотный проект «Умный город», и в них пройдёт тестирование передовых цифровых и инженерных решений.

«Так, в Сарове работает платформа «Цифровой муниципалитет». Она охватывает все уровни управления городом, обрабатывая в режиме реального времени огромные массивы данных, в том числе получаемые за счет интеграции с сервисами и базами данных практически всех основных государственных служб: ФНС, Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других. Проект позволяет повысить эффективность управления, снизить издержки на поддержание и развитие систем городского хозяйства. На уровне области губернатор Глеб Никитин поручил разработать региональную геоинформационную систему — базу данных со сведениями о земельных участках, инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, а также содержащую актуальную информацию из генеральных планов региона», — отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

В Нижнем Новгороде в стадии проработки на сегодня проект по энергоэффективному городскому освещению «Умный свет», система адаптивного управления светофорами, система управления городскими парковками, проект по установке «умных» остановок, установка экопостов системы автоматического мониторинга загрязнения воздуха, экологическая карта города, информационная система для предпринимателей и многое другое.

Nizhny-novgorod.vperemen.com Нижний Новгород ночью

Госдолг Нижегородской области составил 62,9 млрд рублей, уменьшившись с начала 2019 года на 12,2 млрд рублей, что связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объёма обязательств по предоставленной государственной гарантии. В структуре долговых обязательств области 0,3% составляют государственные гарантии, 67,9% — государственные ценные бумаги, 31,8% — бюджетные кредиты из федерального бюджета, коммерческих кредитов на март нет.

Не радужные новости поступили от крупнейшего налогоплательщика региона — группы ГАЗ. Volkswagen Group Rus приостановил переговоры с группой о покупке доли в компании, обосновав это временной мерой, связанной с санкциями. Известно, что не ведутся и переговоры по поставкам дизельных двигателей производства Volkswagen для «ГАЗелей».

"В текущий момент это (покупка доли в ГАЗе) для нас невозможно из-за санкций, чтобы не быть вовлеченными в эту ситуацию. Переговоры приостановлены. Переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для «ГАЗелей» также пока приостановлены, — заявил в интервью РИА Новости гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. — Давайте дождемся того, чтобы разрешилась ситуация с санкциями, и посмотрим, как она разрешится — я имею ввиду исключение ГАЗа из SDN-листа, и тогда можно вернуться к этому вопросу. Такая сделка может иметь смысл для наших брендов грузовых автомобилей, но не стоит спекулировать — давайте дождемся снятия санкций».

Это далеко не все новости экономики. Общероссийский народный фронт по итогам анализа тендеров на отбор региональных операторов по обращению с мусором выявил 20 «мутных» региональных операторов, у которых уставной капитал низкий, количество штата и основные фонды минимальны, и хотя законодательно это не запрещено, но, по мнению общественников, если у кого-нибудь из них возникнут проблемы с платежами, то они не смогут ответить по своим обязательствам.

«20 операторов мы словами президента называем для себя «мутными». Можно, конечно, обижаться, но это те регоператоры, в которых совпали три критерия: низкий уставный капитал, минимальный штат и основные средства», — пояснил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

В списке «мутных» есть одна компания и из Нижегородской области.

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Напомним, с 1 января 2019 года в России 69 регионов перешли на новую схему обращения с ТКО, по которой услугу оказывает единый регоператор. Для Нижегородской области их было выбрано семь, а сам регион поделили на девять зон. ООО «Экостандарт», попавшему в список ОНФ, досталась зона «Уренская», в которую входят городской округ Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы. Здесь тариф на первую половину 2019 года — 604,81 рубля, а на вторую — 616,49 рубля.

Tiia Monto Мусоровоз

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Предложение ОНФ к губернаторам регионов оценить способность выбранных регоператоров справляться с задачами реформы вызвало бурную реакцию ряда компаний. Нижегородский оператор не оставил заявление общественников без внимания и прислал в исполком организации сведения о себе, где указал, что входит в группу компаний «Мехуборка».

"В собственности объединения «Мехуборка», как сообщается в письме, порядка 750 единиц спецтехники. «ЭкоСтандарт» провел три конкурса на оказание услуг по транспортированию ТКО в зоне 9 Нижегородской области. Подчеркивается, что конкурсы были открытыми, в рамках 223-ФЗ. По результатам трех конкурсов был выбран единый подрядчик — ООО «Экопром», также входящий в группу компаний «Мехуборка», — отметили в ОНФ.

Тем временем на женском бизнес-форуме WomanRussia, прошедшем в Нижнем Новгороде и собравшем представительниц бизнеса со всей России, опровергли стереотипы о женском предпринимательстве. Проведённый соцопрос, результаты которого озвучили на форуме, выявил, что более половины нижегородцев считают: женщина не может быть успешным предпринимателем.

«На самом деле женщины очень успешны в бизнесе. И в Нижегородской области есть много тому примеров: дамы эффективно руководят и небольшими, чисто «женскими», бизнесами, и крупными промышленными предприятиями. Поэтому очень важно, что появилась площадка, где все они могут встречаться, получать дополнительные знания, обсуждать свои проблемы и делиться успешными кейсами», — возразил на это министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, добавив, что попросил «организаторов и участниц форума поработать над выявлением системных проблем и подумать сообща о том, поддержка какого рода им необходима, чтобы результатом форума стали конкретные предложения по помощи женщинам-предпринимателям».

Напомним, в регионе в 2019 году будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в четыре раза больше средств, чем в прошлом году: 370 млн рублей против 94 млн рублей.

К слову, на прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородских предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса, заполнив соответствующую анкету на сайте регионального минпрома.

У казначейства есть претензии к мэру

К мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову снова претензии от государственного ведомства, но в этот раз они возникли не у прокуратуры, а у Федерального казначейства, которое составило в отношении чиновника два административных протокола на сумму 40 тыс. рублей за просрочку возврата субсидии федерального бюджета, выделенной на государственную программу «Формирование комфортной городской среды». Владимир Панов не согласен с санкцией и на сегодня оспаривает её через суд, а сумма возврата на фоне объёмов бюджетных трат и вовсе мизерная — 153,7 тыс. рублей.

«Руководитель городской администрации не согласен с выводами о неисполнении предписания казначейства, за которое, по словам его представителей, скорее ответственны сотрудники департамента благоустройства и министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. В казначействе указывают, что на обратный трансферт неиспользованных остатков предоставили главе города достаточный срок — 3,5 месяца, однако администрация все равно в него не уложилась», — пишет газета «Коммерсантъ».

Судебное взыскание

Дело о привлечении нижегородского мэра к административной ответственности за неисполнение предписаний по своевременному возврату неизрасходованных средств бюджета страны пока не завершено. Юристы казначейства настаивают на том, что именно Панов несет ответственность как глава городской администрации. На вопрос судьи о том, почему ведомство не применяет административную норму, позволяющую дисквалифицировать чиновников за повторные нарушения по вменяемой административной статье, представители госоргана заверили, что «в дальнейшем казначейство может инициировать и такой вид наказания».

Эхо распродажи теплохозяйства

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде звучало эхо дела 2014 года, когда по заниженной стоимости с нарушением закона был реализован тепловой комплекс целого микрорайона.

Напомним, 99,97% муниципальных акций АО «ТЭК-НН», имевшего на своём балансе свыше 40 км теплосетей микрорайона Верхние Печеры и две котельные, был реализован с торгов в 2014 году за 52,71 млн рублей, но правоохранители сочли сумму сделки заниженной, и было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало, что цена продажи была занижены в шесть раз, из-за чего бюджет города недополучил более 250 млн рублей — при балансовой стоимости активов порядка 314 млн рублей. По делу в 2017 году был осуждён бывший заместитель главы администрации Владимир Привалов. В деле также фигурировал бывший глава администрации Олег Кондрашов, но позднее его из него вывели.

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Сделку по продаже обжаловала нижегородская прокуратура, было установлено вернуть акции предприятия городу, а мэрия в свою очередь должна была вернуть уплаченные по сделке деньги покупателю — ООО «РЭП-2».

В начале марта 2019 года стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области отказал мэрии Нижнего Новгорода в возврате контроля над тепловым хозяйством Верхних Печер. Через суд администрация пыталась восстановить контроль над акционерным капиталом АО ТЭК-НН, забрать у частных акционеров две котельные, теплопункты и тепловые сети микрорайона, передав их в муниципальное АО «Теплоэнерго».

Своим иском мэрия пыталась признать недействительными сделки по продаже акций, которые проходили в августе — октябре 2016 года, а также допвыпуск акций, осуществлённый в том же году, обжаловать решения собрания акционеров некогда муниципальной компании и решения собрания совета директоров. Городские власти основывали свои требования на том, что аукцион от 10 декабря 2014 года был признан недействительным, но «с даты заключения договора купли-продажи акций и по дату вступления в законную силу решения по названному делу путем закрытой подписки ОАО «ТЭК-НН» размещены дополнительные акции».

"В результате дополнительных выпусков общее количество акций, составляющих уставный капитал ОАО «ТЭК-НН», увеличилось. ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 2» возвратило комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее — комитет) 10 989,1445 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «ТЭК-НН». В результате действий ответчиков утрачен корпоративный контроль над АО «ТЭК-НН», поскольку до продажи акций в 2014 году муниципальное образование г. Нижний Новгород являлось владельцем 99,977% уставного капитала общества, а после исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43−3332/2015 — 48,322% уставного капитала Общества. Появился новый акционер — ООО «РЭП-2», который является держателем контрольного пакета акций акционерного общества», — отмечалось в материалах суда.

Котельная

Требования иска о возврате контроля поддержала и областная прокуратура. Суд отказал в удовлетворении требований, обосновав свою позицию тем, что истёк срок исковой давности.

«Вопреки доводам истцов, не имеется правовых оснований для применения статьи 10 ГК РФ (злоупотребление правом) применительно к заявленным ходатайствам ответчиков о пропуске срока исковой давности. В Арбитражный суд Нижегородской области с иском администрация и комитет обратились 29.10.2018 года, то есть с пропуском срока исковой давности. Таким образом, в силу пропуска срока исковой давности по всем заявленным требованиям суд отказывает в удовлетворении исковых требований», — отмечается в вердикте суда, который ещё может быть обжалован.

Акция памяти завершилась арестом

Главный редактор нижегородского издания «Козапресс», активист-общественник Ирина Славина попала под арест за участие в памятной акции у мемориала памяти первого губернатора Нижегородской области, убитого в феврале 2015 года, Бориса Немцова. Об этом на своей странице в соцсетях написала сама Славина.

«Задержана полицией. В отношении меня начато административное производство за якобы участие в несогласованном шествии 24 февраля по Большой Покровской. Оказывается, чтобы пройти по Покровской с друзьями, я должна получить согласование. Забрали в ОП-5 с остановки общественного транспорта возле дома. Жаль, не попадаю на пресс-конференцию», — написала Ирина на своей странице в соцсетях 5 марта в районе обеда.

5 марта в 23:00 Ирина была освобождена постановлением прокурора Нижегородского района. Суд по делу Славиной отложен до 13 марта для вызова свидетелей полиции в суд.

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Напомним, российский политдеятель Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. По этому делу были приговорены к срокам от 11 до 20 лет пятеро человек, признанных виновными в убийстве.

Дело против генерала в отставке

Резонансное дело по обвинению в убийстве соседки генерала в отставке Виктора М. завершилось неожиданно — следователи прекратили уголовное преследование, так как не нашли доказательств причастности бывшего заместителя прокурора Нижегородской области к этому делу.

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О прекращении уголовного преследования газете «Коммерсантъ» сообщила адвокат генерала Светлана Гаврилина, отметившая, что после ряда экспертиз и изучения обстоятельств дела следствие не нашло доказательств причастности ее подзащитного к преступлению.

Правосудие

Напомним, в июле 2018 года нижегородские следователи сообщили, что 69-летний генерал-майор в отставке задержан по подозрению в убийстве пожилой соседки. Его поместили сначала под стражу, но потом заменили меру пресечения на домашний арест, а спустя ещё несколько месяцев он был отпущен на подписку о невыезде.

Следствие считает, что в марте 2018 года в селе Безводное Кстовского района Нижегородской области в результате ссоры была избита, а потом задушена хозяйка дома. С целью имитации ограбления преступник раскидал вещи и скрылся.

Блинный скандал: традиция вызвала негодование

Празднование Масленицы оказалось омрачено скандалом. Недовольство жителей региона вызвали действия сотрудника музея на Щелоковском хуторе Нижнего Новгорода, который кидал из окна блины в толпу. Видео было размещено в соцсетях, подняв волну негодования.

«Зажрались от недоумия и сытости, едой бросаться ради забавы», «Всё так унизительно и противно. Едой кидаться! Кроме того, интересно, живот потом ни у кого не заболел от таких пойманных в антисанитарии блинов?», «Вот так и появляются «народные традиции». Нужно было вообще с лопаты бросать. Выглядело бы эффектнее», «В Нижегородской области не стали заморачиваться с лопатой и просто кидали блины в людей с крыши», — писали возмущённые жители региона, а самого раскидывателя клеймили позором, требовали применить к нему должностные санкции.

Объяснение действиям сотрудника музей нашлось довольно быстро. Из ответа администрации выяснилось, что кидание блинов — это старинный обряд, которым призывается в дом богатство и сытость. Более того, в профильном департаменте мэрии отметили, что такой обряд в музее на фольклорных праздниках используют уже десять лет, а сам музей как раз «обязан сохранять и популяризировать традиционную народную культуру», и праздник, на котором проходило метание блинов, является этнографическим, «основан на научных исследованиях и является реконструкцией традиционных гуляний конца XIX — начала XX века».

"Блины в традиционной культуре — это больше, чем просто продукт питания. Это ритуальная пища, символ. Даже в голодные послевоенные годы люди, экономя на своем питании, находили возможность приготовить блины для этого обряда и исполнить его», — сообщается в письме из администрации Нижнего Новгорода, которое обнародовал корреспондент программы «Вести Приволжье» Андрей Батманов на своей странице в соцсетях.

Torange.biz Блины на масленицу

А житель Нижнего Новгорода Дмитрий Д. на своей странице отметил, что с большим удовольствием традиционно для себя побывал в этом году на «Щёлоковской Масленице» в Нижнем Новгороде.

«Тем печальнее мне было открыть сегодня утром соцсети и увидеть скандал, буквально высосанный из пальца какими-то страждущими хайпа невеждами. Пишут, мол, «время лопат прошло», «нижегородцы возмущены», «швыряли блины людям как скотине» и всякое такое. Хочется не просто посмотреть в глаза этим вот «возмущённым нижегородцам» (кто это вообще??), но и спросить их — а туда ли вы пришли, друзья?» — пишет Дмитрий, уточняя, что «не надо путать унылые «блины с лопаты» в руках очередного политика со старым масленичным весельем», так как «политик ищет хайпа, пытаясь использовать, интерпретируя на свой лад, яркие элементы традиционной культуры».

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