Смольный заявил о пятикратном сокращении площади застройки у Пулковской обсерватории — такого соглашения якобы удалось достичь с компанией Setl Group, дабы успокоить «обеспокоенную общественность». Но общественность не верит, что ей пошли навстречу, называя эти заявления чиновников не более чем фикцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой рефрактор Пулковской обсерватории

В воскресенье, 10 марта, пресс-служба Смольного сообщила, что жилой комплекс «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории будет сокращен почти в 5 раз. Такое решение было принято на рабочей встрече врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя совета директоров Setl Group Максима Шубарева. Компания обязалась ограничиться возведением только первой очереди проекта в 330 тыс. кв. метров малоэтажного и среднеэтажного жилья из ранее запланированных 1,6 млн кв. метров.

«Легитимность проекта подтверждена судебными решениями», — подчеркнули в Смольном. Тем не менее чиновники признали, что строительство вызвало «обеспокоенность у значительной части горожан», а множество общественных и ветеранских организаций просят правительство города и Александра Беглова вмешаться в ситуацию. Врио губернатора даже встретился на днях с президентом РАН Александром Сергеевым и обсудил с ним развитие Пулковской обсерватории (ГАО РАН). Именно во время этой беседы и был определен «принципиальный путь» разрешения ситуации, о котором затем договорились с Шубаревым.

Между тем первая информация о сворачивании части проекта «Планетоград» появилась в СМИ еще 19 декабря 2018 года. Правда, тогда речь шла о сокращении этого проекта в четыре раза, а не в пять. На взгляд защитников Пулковской обсерватории, разница невелика.

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«Это такая цифра бессмысленная, можно сказать, что сокращают хоть в три, хоть в шесть раз. Но по факту у них есть фиксированное количество выданных разрешений на строительство в рамках «Зеленого квартала», и это никто не переигрывает. А остальная территория им и не принадлежала, проект планировки территории есть, он действующий, суды его оставили в силе. С чего собственнику что-то менять?» — недоумевает координатор общественного движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

Основным инвестором и владельцем земельных участков является израильская компания Morgal Investments. Ее представители не делали никаких заявлений о том, что в будущем откажутся от застройки огромной территории. Теперь защитники ГАО РАН считают, что велик риск либо появления новых застройщиков, либо продолжения проекта «Планетоград» после ввода в эксплуатацию первых домов, когда засветка от них уже погубит все астрономические наблюдения.

«Эти заявления — фикция, втянули в эту фикцию еще и Беглова. Видимо, он сам хотел втянуться. Никакого шага навстречу общественности тут нет. Поэтому мы будем митинговать», — заявил Беляев.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»), который присутствовал на встрече с Александром Бегловым, когда прозвучали упомянутые выше заявления.

Напомним, специалисты утверждают, что появление огромных жилых комплексов рядом с ГАО РАН сделает невозможными работу астрономов. Кроме того, застройка запланирована на линии фронта Великой Отечественной войны и вторгается в объект культурного наследия «Блокадное кольцо». Ранее Национальный комитет ICOMOS России также согласился с недопустимостью застройки Пулковской обсерватории.

По словам Бориса Вишневского, на встрече с Бегловым он внезапно узнал, что главными защитниками ГАО РАН все эти годы, оказывается, были единороссы — депутат ЗакСа Андрей Анохин и депутат Госдумы Сергей Боярский. Именно они якобы договорились с Шубаревым о сокращении площади застройки.

Ни один из опрошенных корреспондентом ИА REGNUM активистов, уже несколько лет защищающих обсерваторию, не видел этих депутатов. Более того, их работа, видимо, протекала в полнейшей тишине, славы они не требовали, потому что не выходили на связь с инициативной группой, запросов никуда не рассылали, поправки в Генплан вместе с защитниками обсерватории тоже не готовили.

Но главное, что добытая тяжким трудом в переговорах с бизнесом Анохиным и Боярским победа никак не поможет астрономам.

«Предложение застройщика вообще не решает проблему. Никак. Всё равно это окажет самое пагубное воздействие на работу обсерватории и качество астрометрических наблюдений. Я передал Беглову требования защитников обсерватории, одно из ключевых — заставить КГИОП (городской комитет по охране памятников, — прим. ред.) признать оценку воздействия строительства на охраняемые панорамы и ландшафты Пулковских высот, выполненную (председателем петербургского отделения ICOMOS)Сергеем Горбатенко, и направить ее в ЮНЕСКО. Вместо этого КГИОП отправил туда оценку воздействия, сделанную по заказу застройщика, где, естественно, всё в шоколаде», — заявил Борис Вишневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Недостроенный ЖК «Планетоград» (фото сентября 2018 г.)

Та самая четверть (или пятая часть) «Планетограда», которую уже продают и которую иногда именуют первой очередью города на 100 тыс. человек, называют исключительно «Зеленый квартал». Возможно, это маркетинговый ход, ввиду скандалов в медиапространстве вокруг застройки у обсерватории. ЖК «Зеленый квартал» займет 330 тыс. кв. метров, которые обеспечены 13 разрешениями на строительство.

«Я так понимаю, что они пытаются в слова облечь те разрешения на стройку, которые они уже получили, отвоевали в судах, и теперь «слово пацана» велит им реализовать эти разрешения, даже если вдруг выяснится, что для них это не очень выгодно», — иронизирует координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», экс-сотрудник ГАО РАН Александр Шумилов.

Он напоминает, что директор «Моргал Инвестментс» Давид Гиттерман даже приходил на первые суды по «Планетограду», однако в последнее время компания-владелец земли предпочитала держаться в тени. Шумилов полагает, что таким образом она оставляла себе пространство для маневра на будущее.

«Скорее всего, сейчас Гиттерману намекнули, что пока конъюнктура строить не позволяет», — добавляет Шумилов.

По его мнению, Александр Беглов «ухватился» за заявления Setl Group о сокращении застройки, так как накануне губернаторских выборов, которые состоятся в сентябре 2019 года, у него осталось не так много возможностей разрешить проблему.

«Выборы недалеко, какое-то радикальное решение предлагать, из серии запрета всего «Планетограда», — это слишком ресурсоёмко. Потому что с этими судами городская администрация потеряла все рычаги влияния: если раньше была возможность откатить назад и сказать, что Госстройнадзор ошибся, то теперь они просудились по всем разрешениям, и суды подтвердили, что нет, Госстройнадзор не ошибался», — замечает Шумилов.

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Напомним, еще 12 декабря 2018 года Куйбышевский районный суд в Петербурге признал законной застройку второй очереди ЖК «Планетоград». Защитники ГАО РАН пытались оспорить это разрешение, выданное Госстройнадзором, но проиграли судебный процесс.

Тем не менее, по словам активистки Анастасии Плюто, ни один иск защитники ГАО РАН не считают потерянным делом, даже среди тех, что находятся в третьей инстанции. Так, впереди кассация по 13 участкам квартала бывшего «Планетограда», в апреле в первой инстанции будет слушаться иск о законности строительства ЖК «Пулково-Цветы», который врубается в «Зеленый пояс славы».

Ансамбль «Зеленый пояс славы Ленинграда» — это комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград 1941−1944 годов. В основу его планировки положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Мемориал возводился «методом народной стройки», в его создании участвовали жители и крупнейшие организации Ленинграда. В канун 20-летия Победы на местах будущих мемориалов были уложены закладные камни, посажены первые деревья. Общая протяжённость Зелёного пояса славы составляет свыше 200 км и включает в себя зелёные насаждения, внутри которых находятся 26 монументов. Дополнительно девять памятников установлены на Ораниенбаумском плацдарме и семь памятников на Дороге жизни. Проект был разработан на общественных началах коллективом архитекторов в 1958-1964 годах.

По мнению Анаставии Плюто, вся эта «операция» с заявлениями о сокращении площади застройки вокруг ГАО РАН направлена на подавление протестной активности.

«Любая попытка жителей влиять на градостроительные решения бывает успешной, только если юридические действия идут рука об руку с уличной активностью. Только что прошло несколько акций по Пулковской, готовится митинг. Мы не знаем, о чем думает Смольный, но могу предположить. В соцсетях нам уже пишут, мол, можете сворачиваться, вам же пошли навстречу!» — объясняет Плюто.

Как выяснилось, сейчас Смольный точно думает о наблюдательной миссии ЮНЕСКО, которой защитникам обсерватории все же удалось добиться и которая нагрянет в Петербург 19 марта.

Александр Шумилов заявляет, что не ожидал, что передача ЮНЕСКО экспертной оценки воздействия «Планетограда» на объект всемирного наследия натолкнется на такие трудности.

Как уже говорилось, существуют две «конкурирующие» экспертные оценки. Одну заказали защитники обсерватории, вторая оценка была подготовлена по заказу застройщика, и выводы в ней, как замечал Борис Вишневский, гораздо менее радикальные. В итоге Министерство культуры России отправило в штаб-квартиру ЮНЕСКО именно второй документ.

«Минкульт просто насмерть рубится за оценку застройщика. Мы сперва думали, что он отослал ее, потому что она была формально первая, но президент нашего национального комитета ICOMOS написал запрос в министерство, на что получил ответ в духе «не твое собачье дело», — сказал Шумилов.

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Защитники ГАО РАН уже отправили свою оценку в ЮНЕСКО самостоятельно, но не могут предположить, насколько это будет эффективно — международная организация достаточно бюрократизирована, и если послание Минкульта она не сможет проигнорировать, то в судьбе любых других документов такой уверенности нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытые створы зеркального астрографа ЗА-320

…Центр всемирного наследия сообщил, что на ближайшей сессии в Баку тему Петербурга обсуждать не станут — ее не успеть включить в повестку. Однако наблюдательную миссию они пришлют. Специалисты пробудут в Северной столице России до 23 марта, и, насколько известно Шумилову, КГИОП очень плотно следит за регламентом этой группы.

Напомним, Петербург вошёл в «охранные списки» ЮНЕСКО как единый объект из 36 компонентов, в числе которых и Пулковская обсерватория.