Суд в Петербурге разрешил варварскую стройку у Пулковской обсерватории

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал законной стройку второй очереди жилого комплекса «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории (Главная астрономическая обсерватория РАН). Защитники научного учреждения пытались оспорить разрешение на строительство, выданное Госстройнадзором, но проиграли судебный процесс.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM общественные активисты, они намерены подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию — городской суд Санкт-Петербурга. Кроме того, до сих пор нет судебного решения по другим жилым комплексам, которые грозят окружить Пулковскую обсерваторию, например, «Югтаун» и «На царскосельских холмах».

Ранее активисты сумели оспорить в районном суде законность первой очереди «Планетограда», но застройщик смог добиться отмены этого вердикта в Санкт-Петербургском городском суде.

Ученые утверждают, что появление огромных жилых комплексов «Планетоград», «Югтаун», «На царскосельских холмах» рядом с ГАО РАН сведет на нет все астрономические наблюдения ввиду засветки звездного неба. Кроме того, застройка запланирована на бывшей линии фронта Великой Отечественной войны и вторгается в объект культурного наследия «Блокадное кольцо».

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Ковалев («Справедливая Россия») обратился к главе администрации президента РФ Антону Вайно с требованием вернуть ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», включая «Блокадное кольцо», в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Парламентарий назвал разрешение на застройку вблизи кольца «циничным, позорным и роняющими авторитет России и ее президента-петербуржца» действием.

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Добавим, суды так и не увидели позиции Министерства культуры и Министерства науки и высшего образования по поводу застройки рядом с обсерваторией, хотя территория Пулковской обсерватории является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за этого заседание суда по поводу разрешений, выданных девелоперу ЖК «Пулково-Цветы», отложили на 17 декабря текущего года.

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Напомним, в начале декабря 2018 года дирекция Пулковской обсерватории передала в Отделение физических наук РАН план переноса астрономических наблюдений из Петербурга в другие регионы России. Это стало следствием скандального решения о прекращении астрономических наблюдений в ГАО РАН, принятого ранее руководством академии.

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Критики этого решения уверены в том, что никаких иных площадок, подходящих для полноценного переноса наблюдений, у ГАО РАН не существует, а реализация постановления президиума РАН приведет к фактическому уничтожению старейшей российской обсерватории.

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