Утром 11 марта правоохранительные органы взволновали Москву масштабными оперативными мероприятиями на двух столичных рынках — ТЦ «Москва» и «Садовод». О действиях силовиков информация предельно скупая — несколько видео от очевидцев и сообщения источников. Пресс-службы запрашивают у редакций официальные запросы. Так что же на самом деле произошло в Москве?

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

И ТЦ «Москва», и «Садовод» в столице называют «пережитками 90-х». Тех времён, когда работали «Черкизон» и «Лужа». Тогда на торговых территориях возникали государства в государстве со своими законами. Полиция выявляла подпольные производства, «гостиницы» и находила нелегальных мигрантов.

По сообщениям источников нескольких СМИ, причиной интереса силовиков могли стать нарушения в работе объекта, выявленные Роспотребнадзором и другими ведомствами. Видимо, нарушений хватало, и они могли стать формальной причиной интереса силовых структур. Однако права потребителей нарушаются в Москве часто, но вспомните, когда в таком количестве видели Росгвардию? Даже на митингах людей в форме обычно меньше.

Реальной причиной могут являться отношения между группами мигрантов и национальными диаспорами, составляющими костяк работников торговых павильонов. Данные ситуации, как правило, остаются в тени и всплывают в информационном поле из-за каких-то вовсе вопиющих инцидентов. Например, массовой драки с применением оружия в ночь на 9 марта. Она произошла на Белореченской улице в Москве. Оппоненты пользовались ножами и травматическим оружием. В результате с ранениями были госпитализированы несколько человек.

Резонансным получилось столкновение в Печатниках в кафе «Неолит» 14 февраля, в котором приняли участие выходцы из южных регионов России и представители азербайджанской диаспоры в Москве. Тогда визит в заведение общественного питания напомнил погром, избежать серьёзных последствий позволило лишь своевременное вмешательство правоохранительных органов. Позднее, как рассказал СМИ источник, представители двух землячеств ещё не раз сошлись на «стрелках» и «побоищах», в результате которых были раненые.

Читайте также: Источник рассказал о «стрелках» и «побоищах» между диаспорами в Москве

Rosgvard.ru Служебно-боевая деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

Обыски и задержания (по неофициальной информации, задержаны десятки людей, в основном нелегалов) на рынках выглядят как акция устрашения криминальных групп, живущих по своим законам в среде национальных диаспор и землячеств и забывающих о былом контроле со стороны органов правопорядка. Скопление полицейских автомобилей соцсети восприняли, скорее, доброжелательно. Известный паблик наложил на видео с полицейскими автомобилями и автобусами жизнерадостную песню Мурата Тхагалегова «Едем на дискотеку». Одобрительные комментарии оставляют на форумах пользователи сети. Всё это свидетельствует, что проблема национальной преступности в Москве по-прежнему стоит остро, люди от неё устали и соскучились по торжеству права.

Отметим, данные рынки не впервые всплывают в хронике происшествий, а мэр Москвы Сергей Собянин обещал закрыть «Садовод» ещё в далёком 2013 году после очередного скандала.

«Мы совместно с полицией, другими службами проводим системные проверки рынков и других мест скоплений нелегальных мигрантов. На этой неделе были проведены проверки на ряде рынков, в том числе на рынке «Садовод», выявлен ряд нарушений. По этому рынку все необходимые решения приняты: на его месте должен быть построен нормальный торговый центр», — сказал тогда мэр.

Прошли годы, наступил 2019 год, но ничего не поменялось. Возможно, Собянину пора исполнить обещание и закрыть рынки с нелегалами?