Надежды, которые провинциальные театры возлагали на 2019 год, громко именуемый Годом театра в России, на третьем месяце сходят на нет. И это — не голословно. Художественный руководитель Каменск-Уральского театра «Драма номер три», заслуженный работник культуры РФ Людмила Матис отчаялась уже доказывать в высоких кабинетах и с трибун, что городу Каменску-Уральскому, третьему по величине муниципалитету Свердловской области, здание театра необходимо уже 87 лет.

Mkrf.ru Театральные маски

Для каменцев театр «Драма номер три» — такой же предмет гордости, как крупные металлургические и оборонные предприятия, расположенные в их славном городе. Театр вырабатывает культурный кислород, является одним из основных компонентов экологии души в этом городе «огня и металла».

Становление театральной труппы каменской «Драмы номер три» относят к 1924 году. Сейчас в репертуаре театра более 40 спектаклей. Представления даются с четверга по воскресенье. При театре работают две студии: детская «Маленький театрик» и молодёжная «Эльдорадо». И всё это в происходит в здании бывшего дворца культуры «Строитель», построенного в начале 70-х годов прошлого века и абсолютно не приспособленного к современным требованиям постановок.

Drama3.ru Логотип театра

Первые сведения о необходимости строительства здания театра в Каменске-Уральском найдены в протоколе № 26 заседания президиума Каменского уездно-городского комитета Екатеринбургской губернии от 27 июня 1921 года. Затем, в 80-х годах прошлого столетия, данный вопрос стали решать более основательно. Однако московский проектный институт выдал полный пакет документов в 1992 году, к развалу Советского Союза.

Вновь о своём доме для театра заговорили пятнадцать лет назад, когда театральный коллектив «Драмы номер три» стал выезжать на фестивали, бурно развиваться, приглашать на постановки спектаклей театральных деятелей из других городов и стран. Ежегодно на каменских подмостках реализуют свои проекты молодые московские режиссёры и драматурги. В становлении нового каменского театра большое участие принял уральский драматург с мировым именем Николай Коляда, на федеральном уровне «Драму номер три» поддерживает председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

«Театральное искусство требует финансовых затрат, и муниципалитетам сложно поддерживать свои театры на современном уровне в плане световой, звуковой, видеоаппаратуры, декораций, костюмов, париков, грима и так далее. Наш театр когда-то был государственным по статусу и получал госдотацию. Сейчас мы получаем субсидию от муниципалитета, которая идёт на зарплату сотрудников и частичное покрытие коммунальных расходов. С 2017 года появился федеральный проект «Культура малой родины», по которому выделяются финансы на развитие театров в городах с населением до 300 тысяч жителей. Работаем с грантами. Но всё равно на то, чтобы содержать ветхое здание и штат почти в 100 единиц, денег не хватает. Можно сказать, что разрушение театров в малых городах разрушает культуру в стране, и это проблема государственная», — поясняет художественный руководитель «Драмы номер три» Людмила Матис.

Художественный руководитель каменского театра драмы Людмила Матис

К слову, в 2013 году Александр Калягин специально приезжал в Екатеринбург хлопотать о строительстве здания для «Драмы номер три». Была встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Мы говорили о том, что драматический театр в Каменске-Уральском, безусловно, будет построен», — сказал прессе по итогам общения с главой региона Александр Калягин.

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И слова у него с делом не разошлись. Под здание театра муниципалитет выделил крупный земельный участок. Был создан уникальный проект здания театра, который прошёл государственную экспертизу в 2017 году. Дело осталось за малым — найти финансы на строительство. Без помощи из федерального центра реализация проекта была невозможной — экономический кризис заставил затянуть пояса городскому и областному бюджетам. Рассматривались лазейки участия в федеральных культурных проектах. Но внезапно, чёртом из табакерки, «выпрыгнул» министр культуры России Владимир Мединский.

Когда начальник управления культуры Каменска-Уральского Светлана Казанцева поинтересовалась у Мединского, есть ли возможность федерального софинансирования для строительства здания каменского театра, тот отрубил все надежды.

«Я бы попросил вас иллюзии не питать — нет такой возможности. Мы не можем в каждом городе профинансировать строительство театра», — заявил он на круглом столе с деятелями уральской культуры в октябре 2017 года.

При этом Владимир Мединский заявил, что в России хоть и действует программа поддержки, благодаря которой театры получают финансирование на приобретение декораций, пошив костюмов и другие нужды, театры типа каменского туда не вхожи.

«Сразу скажу, что вы в Свердловской области даже не мечтайте в эту программу попасть. У нас есть такие дотационные сельские регионы, где ситуация значительно хуже, чем у вас, и им будем помогать в первую очередь», — резюмировал Владимир Мединский.

В ходе последнего визита в Екатеринбург осенью 2018 года Владимир Мединский был увлечён проектом нового филармонического комплекса в столице Среднего Урала. И на каменском театре драмы словно поставлен крест.

Drama3.ru Проект здания театра в Каменске-Уральском

Художественный руководитель Каменск-Уральского театра «Драма номер три» Людмила Матис, поминая посыл министра, определяет Год театра временем не глобальных, но тем не менее важных свершений.

«Безусловно, я очень рада, что глава нашего города Алексей Шмыков и руководство завода РУСАЛ-УАЗ приняли решение о ремонте здания бывшего ДК «Строитель», где сейчас размещается труппа городского театра. Работы в этом отношении уже начаты, это можно видеть: все окна заменены на пластиковые, идёт замена витража главного фасада, затем будут заменены восточный и западный витражи. Вскоре произойдет ремонт кровли и замена пола на большой сцене. К лету произойдет чудо: обновится площадь перед зданием ДК, ступени, парапет.

Есть надежда, что в этом году будет издана книга о каменском театре. Она написана три года назад, но не хватило финансовых возможностей её издать. Сейчас идет работа по подготовке книги к изданию. Мы готовим несколько творческих проектов для наших зрителей и, конечно, премьеры», — делится планами на Год театра Людмила Матис.

Для служителей «Драмы номер три» Год театра — это, прежде всего, привлечение внимания к театральному искусству: и к его проблемам, и к его значению в жизни людей. Если увеличится число театралов — уже прекрасно.

«По опыту знаю, что многие люди не ходят в театр потому, что нет такой привычки, некоторые всё время откладывают поход в театр из-за занятости, кто-то ни разу не был в театре во взрослом возрасте и просто не знает, надо ему это или нет. Такие люди зачастую, попав в театр «по случаю», обнаруживают, что этого-то им и не хватало, и становятся активными театралами. Вот на такие встречи в Год театра очень рассчитываю, всероссийская акция поможет нам найти друг друга. А сработает это потому, что театр целый год будет в моде, надо будет «не отстать от других», «не оказаться в стороне», а многим нужно будет отчитаться по Году театра, и это тоже стимул», — считает худрук «Драмы номер три».

Людмила Матис возлагает надежды на то, что будет, наконец, принят Закон о театре, который поставит отношение к театру в нашем государстве с головы на ноги — из услуг он перейдёт в сферу искусства со всеми вытекающими из этого особенностями.

Фасад нового здания театра в Каменске-Уральском

Большие надежды возлагались на реализацию национального проекта «Культура» с его объёмом финансирования 113 млрд рублей. Запланировано до 2024-го много полезного, но в основных направлениях проекта — ни слова о строительстве новых зданий театров, лишь капитальный ремонт и реконструкция уже существующих. Будут ли исключения? Судя по высказываниям министра культуры страны, курс пока не тот.

Что касается реализации проекта строительства здания театра в Каменске-Уральском, то, кроме шуток, давно назрела необходимость привлекать внимание высокопоставленных персон и располагать их к себе не только через Союз театральных деятелей, но также иными способами. Ставить пьесы по книгам министра, к примеру, как это уже сделали в Малом театре в Москве. Ради возможности творить в подобающих условиях и подарить городу храм искусства чего только не сделаешь, иронизируют участники каменского движения «За театр».

Тем временем театралов Каменска-Уральского 22 марта 2019 года ждёт премьера спектакля по мотивам произведений Максима Горького «Голубая жизнь». Инсценировку прозы классика русской и советской литературы сделала московский драматург и театральный критик Анна Банасюкевич, режиссёр тоже столичный — Артём Терёхин.