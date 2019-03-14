Рыба пойдет через Севморпуть

Александр Борисов. Айсберг в Карском море. 1901

Важным событием не только для транспортников, но и для участников рыбопромышленной отрасли стало объявление Росрыболовства о том, что продукция дальневосточных рыбопромысловых предприятий может быть доставлена в центральные регионы России через Северный морской путь.

Предполагается, что перевозка может осуществляться на атомном лихтеровозе «Севморпуть», но ближе к концу лета текущего года. Как сообщили в дирекции Севморпути госкорпорации «Росатом», модернизация контейнеровоза завершится к 30 июня, и судно сможет принять грузы в Петропавловске-Камчатском не раньше 1 августа.

Как пишет «Портньюс», грузы, скорее всего, будут доставлены в порт Архангельска и в Усть-Лугу в Ленобласти. Однако не совсем понятно, почему выбор падает именно на эти порты, что особенно касается Усть-Луги. Объемы перевалки контейнерных грузов в порту пока что остаются несущественными (69,1 тыс. TEUs, 2018 год). Основным пунктом приема «теусов» как на Северо-Западе, так и в целом в России является Большой порт Санкт-Петербург (2,1 млн TEUs, 2018 год). Дальнейшая логистика — вывоз груза по железным или автомобильным дорогам — давно проработана и является более эффективной, чем транспортировка грузов через областной порт.

Таким образом, не исключено, что за прием рыбы портам Северо-Запада еще придется побороться. Особенно если учитывать нарастающую активность в направлении работы с контейнерами со стороны терминала «Бронка» в составе петербургского порта. В этом году компания «Феникс», управляющая терминалом, надеется увеличить объемы перевалки грузов по сравнению с 2018 годом вдвое.

СПГ закон не писан

Депутаты «Единой России» выступили с предложением разрешить перевозку сжиженного газа по Севморпути на судах под иностранным флагом. В частности, речь идет о внесении поправок в Кодекс торгового мореплавания.

Как уточняют в газете «Коммерсант», законопроект должен «решить проблему» компании «Новатэк» — проблема возникла из-за ускоренного запуска проекта «Ямал СПГ» и «угрожает новому проекту «Арктик СПГ», по которому 6 марта НОВАТЭК закрыл сделку с Total, передает издание.

Kremlin.ru СПГ-танкер класса Yamalmax

При этом, как поясняют эксперты из отрасли, законопроект не имеет практического смысла, так как возможность судам под иностранными флагами осуществлять транспортировку грузов по Севморпути и так предусмотрена Кодексом торгового мореплавания.

«В законе «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ» есть оговорка, что правительству РФ предоставляется право принятия решений о морских перевозках указанных грузов с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств. То есть Госдума может не вмешиваться со своими инициативами, достаточно решений правительства. Однако депутаты Госдумы от «ЕдРа» не только вмешались, но и максимально широко распиарили свою инициативу», — сообщают в телеграм-канале «Капитан Арктика».

Однако не исключается, что принятие однозначного решения через поправки унифицирует подход к транспортировке грузов судам под иностранным флагом и упростит работу российским предприятиям.

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Усть-Луга готовится забрать грузы у соседей

На этой неделе были официально названы сроки начала строительства нового перегрузочного комплекса компании «Новотранс» в порту Усть-Луга. Строительные работы должны быть запущены 1 июня 2019 года, заявил гендиректор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» Алексей Жарков, пишет Spuntik Латвия.

Комплекс должен приступить к работе к 2024 году. Он будет включать в себя терминалы для перевалки генеральных и навалочных грузов как на экспорт, так и на импорт, в частности чугуна, окатыша, железорудного концентрата, руды и других, терминал для перевалки пищевых продуктов, а также зерновой терминал, ориентированный на экспорт.

Совокупный проектный объем перевалки грузов к моменту строительства всех объектов должен составить около 25 млн тонн грузов в год. Общий объем инвестиций составит порядка 45 млрд рублей.

Планируется, что те самые 25 млн тонн перекочуют из портов Латвии, Литвы и Эстонии, где сегодня осуществляется перевалка российских грузов, а также транзита из других стран, который потенциально может проходить через Россию. В частности, речь идет о зерне — за последний год объемы железнодорожных перевозок зерна из России в направлении прибалтийских портов показывают рост.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

Также забрать грузы из Прибалтики, по задумке областных чиновников и создателей проекта, должен будет новый логистический комплекс в Приморске. Его мощность составит до 70 млн тонн в год, а грузы, которые там будут переваливаться, — уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы и зерно.

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Еще один арктический порт

В начале марта в СМИ вновь появилась информация о проекте морского порта Печенга в Мурманской области. Внимание к теме привлекло письмо председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова в адрес президента РФ Владимира Путина. Как уточняет «Коммерсант», в письме звучит просьба поддержать проект порта и также говорится о возможности включить проект в федеральные целевые программы по развитию Арктики и транспорта. Президент поручил Минтрансу и правительству рассмотреть данную идею.

Потенциально развитие портовых мощностей в Мурманской области может дать дальнейший толчок для развития Севморпути. Однако главной задачей сегодня выступает выполнение поручения президента по загрузке водной магистрали, так что поиск грузов сегодня выходит на первый план.

Закавказье ищет обходные пути

Азербайджан, Грузия, Румыния и Туркмения подписали декларацию о развитии транспортного коридора Каспий — Чёрное море. Об этом говорится в документе МИД Грузии, сообщило издание Sputnik. Речь идет о создании транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, главы МИД Грузии Давид Залкалиани, Румынии Теодор Мелешкану и Туркмении Рашид Мередов. И каждая из сторон видит для себя в этом проекте новые возможности.

«Наша цель — усиление роли Грузии как транспортного и логистического хаба. С целью эффективного использования геостратегического положения правительство уже приступило к осуществлению многомиллиардной программы, которая служит развитию и модернизации ключевой транспортной инфраструктуры — магистралей, портов и железнодорожной системы», — заявил Давид Залкалиани, выступая на совместной пресс-конференции.

Gov.ge Подписание декларации

Азербайджан и Туркмения верят, что создание коридора расширит им доступ на рынок Европы. Как заявил Эльмар Мамедъяров, Грузия выступает для Азербайджана источником связи с транспортными коридорами «Север — Запад» и «Юг — Запад», а также точкой вхождения в Чёрное море, а Туркмения обеспечивает выход в Центральную Азию, а затем на Дальний Восток.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно заявлял о том, что страна заинтересована в постройке Транскаспийского газопровода для поставок природного газа в страны Евросоюза.

С целью развития маршрута Каспий — Чёрное море будет создана рабочая группа, которая займется согласованием технических вопросов, оптимизацией процессов, а также упрощением таможенных процедур.

Идея создания международного транспортного маршрута Чёрное море — Каспийское море была озвучена в 2018 году на встрече экспертов в Ашхабаде с участием представителей четырех стран.

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Польша ищет свой выход

Пока российские регионы планируют создание новых портов, на месте не стоят и соседи с Запада. Хотя экологи и активисты выступают против строительства судоходного канала через через Балтийскую (Вислинскую) косу, а Брюссель не дает одобрения на проект, Польша всё же планирует начать строительство объекта. Об этом на минувшей неделе сообщило агентство Reuters.

Необходимость в сооружении канала в Польше объясняют необходимостью обеспечить национальную и экономическую безопасность государства. Также речь идет о развитии Эльблонга как крупного порта, наряду с Гданьском. Стоимость строительства канала оценивается в 900 млн злотых или 237 млн долларов.

Напомним, что коса, отделяющая прибрежный Калининградский (Вислинский) залив от Балтийского моря, относится с одной стороны к Польше, с другой — к РФ. На сегодняшний момент суда могут проходить залив только через канал с российской стороны.