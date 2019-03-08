Австралия, вероятно, задействует передовые спутниковые системы для наблюдения за своими обширными территориями в Антарктике, поскольку Китай и Россия предпринимают усилия по наращиванию своего присутствия на континенте, пишет Алан Бойд в статье для издания Asia Times.

Антарктика

Читайте также: American Conservative: Как ФБР собирает данные о ДНК граждан США?

Недавние китайские и российские инвестиции в строительство ледоколов, а также создание наземных коммуникаций, аэропортов и исследовательских станций в Антарктиде вызвали обеспокоенность по поводу военной направленности их антарктических проектов и возможной разведке полезных ископаемых, несмотря на международный запрет. Часть своей активности эти страны ведут в районах, на которые претендует Австралия, стремящаяся расширить своё присутствие на континенте после многих лет бездействия. В рамках своего 20-летнего плана Австралия намерена сделать всё возможное, чтобы предотвратить стратегическую или политическую конфронтацию в Антарктике.

NASA Антарктидa. Вид из космоса

По мнению экспертов, российские и китайские антарктические станции потенциально могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях. Например, станции могут обеспечить точное отслеживание и наведение ракет. Антарктида идеально подходит для обеспечения космической связи. Однако нет никаких доказательств того, что какие-либо наземные станции используют в военных целях. Увеличение российских и китайских инвестиций в Антарктиду за последнее десятилетие вызывает опасения у экспертов в сфере безопасности, поскольку КНР и Россия вполне могут занять более решительную позицию в регионе.

В январе 2018 года Пекин объявил о своём намерении создать «полярный Шёлковый путь», поэтому его деятельность на континенте может выйти на рамки научных исследований. По имеющимся сведениями, Пекин уже дал китайские имена более чем 350 объектам на ледяном континенте, большинство из которых расположено в районах, на которые претендует Австралия. В 2022 году Китай откроет на континенте свою пятую постоянную исследовательскую станцию, способную вместить летом 80 человек, а зимой — 30.

Китайское военное руководство хорошо понимает стратегическое значение континента, рядом с которым проходят морские пути между Азией, Европой и Америкой. В годы Второй мировой войны немецкие подводные лодки и военные корабли использовали Антарктиду в качестве базы для атаки на торговые суда союзников. Геологические исследования показали, что континент обладает огромными запасами нефти и газа и, вероятно, содержит минералы, такие как уран и медь. Южный океан также богат морскими ресурсами.

I, Aotearoa Австралийская антарктическая территория

Некоторые эксперты считают, что у Китая уже есть военные объекты на континенте. Китай тратит на Антарктиду больше денег, чем любая другая страна. У него уже есть три аэродрома, а вскоре появится ещё одна всепогодная взлетно-посадочная полоса.

Большинство российских баз были закрыты после распада Советского Союза, но недавно Россия начала быстрое расширение своего присутствия. У России есть четыре постоянных базы и пять летних лагерей. Есть опасения, что в Антарктиде Россия может пойти по пути военного наращивания так же, как в Арктике, где Россия создала военную базу, способную вместить 150 солдат. В рамках 10-летней антарктической программы Москва намерена «укрепить экономический потенциал России… посредством комплексной разведки антарктических минералов, углеводородов и других природных ресурсов».

Россия и Китай уже проверяют готовность Австралии ответить на брошенный ей вызов в Антарктиде, поскольку уже две российские базы и одна китайская расположены на территории, на которую претендует Австралия. Также есть и другие базы, которые находятся под контролем Индии, Италии и Франции в рамках совместной исследовательской миссии.

Австралия была одной из первых 12 стран, подписавших Договор об Антарктике в 1959 году. Австралия провозгласила суверенитет над 42% континента (колоссальные 5,9 млн квадратных километров). Новая Зеландия, Аргентина, Великобритания, Чили, Норвегия и Франция также озвучили свои территориальные претензии. Китай присоединился к договору только в 1983 году. Пекин не стал выдвигать собственные территориальные претензии, но также отказался признать территориальные претензии других стран. США и Россия занимают аналогичную позицию. У США есть шесть станций в Антарктиде.

NuclearVacuum Неофициальный флаг Австралийской антарктической территории

Читайте также: Atlantic Council: США готовы перейти к новой фазе торговой войны?

Несмотря на то, что Договор об Антарктике запрещает «любые меры военного характера», он не запрещает «использование военного персонала или оборудования для научных исследований или в любых других мирных целях». Вопрос заключается в том, как проверить, используют ли военную аппаратуру только в мирных целях или нет? Россия и Китай, вероятно, попытаются отменить запрет на освоение полезных ископаемых, когда в 2048 году нужно будет продлить срок действия договора об охране окружающей среды.

Австралия намерена отстоять суверенитет территорий, на которые она претендует. Она намерена направить средства на модернизацию своих антарктических баз, однако основное внимание будет уделено развитию спутниковых систем наблюдения. Командующий королевскими ВВС Австралии маршал авиации Лео Дэвис сообщил, что к 2030 году будут направлены «значительные инвестиции» в космические технологии. Однако пока Австралия пытается отстоять свои территориальные претензии, стратегическое соперничество на континенте продолжает нарастать.