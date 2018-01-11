Над проектом строительства скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica сгустились тучи. В СМИ просочилась информация о том, что Еврокомиссия может отказаться от финансирования данной «стройки», а ведь ЕК должна обеспечить 85% бюджета данного проекта. Общая стоимость проекта до 2026 года составляет около 5,8 млрд евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Rail Baltica

В результате еврочиновники не сделали никаких официальных заявлений по данной теме. При этом риск срыва проекта сохраняется — экономическая база по-прежнему отсутствует, а ранее выявленные финансовые ошибки в документации приводят к утрате доверия Брюсселя к Прибалтике.

Проект Rail Baltica остается на уровне проекта без малого 20 лет. В ноябре 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о строительстве узкоколейки (1435 мм вместо колеи 1520 мм), которая бы соединила Латвию, Литву и Эстонию со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. К слову, Финляндия решила принять участие в проекте лишь в начале февраля 2019 года. При этом не так давно стало известно, что финская сторона не планирует строить железную дорогу от Северного Ледовитого океана на юг, что лишает Rail Baltica дополнительного грузопотока.

Впрочем, говорить о «дополнительном» грузопотоке преждевременно, так как пока не сформирован даже основной. Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Несмотря на евроинтеграцию, транспортная сфера Прибалтийских стран до сих пор завязана на экономике России (и частично Белоруссии — в Литве) и тех потоках грузов, которые следуют к портам Латвии, Литвы или Эстонии из РФ.

«Rail Baltica — не экономический проект, что бы ни говорили про его «мультипликативный эффект» и как бы ни рисовали красивые презентации. В Прибалтике нет грузов и нет пассажиров в таком количестве, которое позволило бы сделать эту дорогу экономически оправданной. А стремительное уменьшение народонаселения Прибалтики даже в теории делает финансовые вложения в этот проект весьма рискованным предприятием», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

В таких условиях колебания еврокомиссаров вполне логичны. Более того, Великобритания готовится к выходу из ЕС, а это приведет к сокращению бюджета союза. Так что разбрасываться деньгами направо и налево по-меньшей мере нелогично.

Gintare.saulyte Укладка рельс железнодорожной колеи Rail Baltica

Странам Прибалтики не остается ничего иного, как позиционировать Rail Baltica как военный проект. И если еще несколько лет назад все три страны объясняли необходимость в строительстве магистрали экономикой и интеграцией, сейчас уже никто не стесняется признаться в том, что Rail Baltica — дорога для войны. В начале года Rail Baltica фактически была признана важным объектом военной мобильности. Об этом заявил и.о. председателя правления RB Rail Игнас Дягтис.

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Такая постановка вопроса может помочь заручиться поддержкой НАТО. К тому же, военные проекты против России требуют куда меньше обоснований, чем необходимость в многомиллиардных инвестициях в экономику трех маленьких европейских стран ради их благополучия.

Но губительным для проекта может стать то, что в момент опасности «бизнес-партнеры» могут возобновить подковерную борьбу и ухудшить собственное положение. Стоит вспомнить, как год назад, в феврале 2018 года, в RB Rail (компания, которая управляет проектом Rail Baltica) литовские и эстонские акционеры компании выразили недоверие на тот момент председателю правления RB Rail Байбе Рубесе.

Истинную цель конфликта косвенно озвучил литовский премьер Саулюс Сквернялис на встрече с еврокомиссаром Виолеттой Булц, где он сказал, что при реализации проекта управление железнодорожной инфраструктурой на территории Литвы должно оставаться в руках государственного предприятия — «Литовских железных дорог».

Данный конфликт на всю Европу показал, что важнее для Прибалтики — деньги или выполнение реальной задачи. К тому же, получение финансирования извне для Прибалтики, как показывает практика, выступает, пожалуй, одной из ключевых целей строительства магистрали. И теперь на кону лишь то, кому достанется больше.